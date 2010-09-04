住宅建筑设计存在的问题及对策

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-12-02 12:01

住宅的设计讲究科学合理，应当最大限度的利用有限的空间，尽可能的减少空间的浪费，同时也要结合人们的生活习惯和对空间的需求，本文就针对住宅设计中存在的问题进行探讨，并提出解决对策。

《城市住宅》建筑期刊发表，创刊于1994年，由亚太建设科技信息研究所、中国建筑设设计研究院主办。是城市市长、建筑管理部门、规划建筑设计、开发建筑部门、建材部品企业、物业管理公司、家居装饰行业及购房人都关注的一本精品期刊。杂志有高度和广度，有理论有个案，有前瞻和实用，有宏观和微观，是城市住宅领域与部权威的百科全书。

随着科技的快速发展以及住宅消费市场的升温，人们的观念与日常的生活方式也在不断的发生着变化，大家对于住宅的总体质量要求也有了很大的提升，过去那种一般意义上的居住理念已经无法满足现代人们对住宅的要求。在周边环境、外观以及内部的格局、材料的选择以及设计理念等方面，住宅逐渐出现新的设计趋势。本文主要分析目前城市住宅建筑设计中存在的一些问题以及相应的设计风格的转变形势。

现代居住建筑设计的重点就是在设计工作过程中要分析研究人的居住生活模式以及行为习惯，要将新的技术、材料以及工艺设备充分的利用到现代住宅建筑设计中，随着时代的发展，观念的更新，向社会提供了更加丰富多彩以及实用先进的经济住宅产品。现代住宅所体现出来的不再像以往那样追求几室几厅，觉得房子越大就会越时尚的想法。现在所追求的是针对不同的建筑面积，不同种类的居住人群以及不同的消费阶层进行一个合理的分配各种功能的用房房屋面积，根据不同的房屋户型面积确定一个合理的设计注重点。比如说过渡房的户型，就需要注重基本使用功能的设计，老年人的房间要注重无障碍设计方面，这样既方便老年人的生活又很安全，大户型的高档住宅要侧重在竖向设计。设计方案不能够千篇一律，要坚持为人服务的原则，给不同类型的人群和户型设计出最佳的房屋设计方案。

一、住宅建筑设计的基本理念

1、确定住宅建筑的主题：首先，需要根据不同的品质定位以及居住人群、房屋所处的地理位置环境等因素设计一个适合的主题，确定住宅建筑的设计方向，这样才能够满足不同的受众群体，凸显出自身的设计理念跟特色，在众多的住宅建筑设计中有自己鲜明的设计个性。

2、要以人为本进行综合方面的考虑：人是住宅建筑的最终服务目标，因此在设计的过程中不论采用什么形式，都要以方便人的使用为主，在自身鲜明主题的思路下，充分的发挥设计的想象空间，寻找相应的主题特点和元素，结合总体、平面以及设备、景观等多方面因素综合考虑，不能够只注重片面因素，这样会给住宅建筑设计带来缺陷。要考虑到先进技术所带来的先进功能，比如说监控系统，电子商务服务系统，节能节水系统等在设计过程中的应用，要保证住宅建筑的先进性能。

3、要满足综合性技术指标：住宅建筑的经济指标，不仅决定了住宅楼的建造成本，在一定程度上会直接影响到居住人群的舒适程度。要注重建筑跟艺术两者之间的相互结合，居住人群经常性的活动范围，在一定程度上要结合房屋所制定出的主题，进行艺术方面的改造。这样不仅在景观的设计上还是在单体设计上，都能够进行完美的结合，保持一个独特的韵律以及文化品质。用特殊的艺术主体跟符号来装饰建筑，让住宅显得整齐而不呆板，有变化但不凌乱，要做到建筑、艺术以及文化景观的完美结合。

二、住宅建筑设计中需要注意的问题

1、住宅设计的空间适应性：比如住宅套型在功能空间不相互借用的情况下最小使用面积不应小于30㎡，若相互借用时使用面积不应小于22㎡。双人卧室使用面积不应小于9㎡，单人卧室使用面积不应小于5㎡，兼起居室的卧室不应小于12㎡，无直接采光的餐厅、过厅其使用面积不应大于10㎡，卧室、起居室的室内净高不应低于2.4m等等。设计空间在最大限度考虑居住舒适性的同时，还要考虑设计的规范要求。住宅的根本要求就是适用，住宅性能要能够适合居住者的生理需求以及形体功能的需求。可持续发展是全球性的命题，住宅建筑设计的可持续发展要随着时代的发展而不断的变化。比如说高科技的智能化电视技术的广泛使用，家庭不仅仅只是我们的生活空间，同时也是我们的工作场所，在装有电子装置的住宅空间里，人们可以随意的使用网络、电话以及电视等。住宅建筑的适用性不仅能够满足人们对于平面布局的要求，又能够随着生命周期发生变化或是家庭居住模式的改变进行一系列的调整，因此就需要采用更加灵活可变的大空间结构体系来完成。一般大城市里常常会采用大柱网的框架结构体系或是板柱结构体系。住宅内部的各个房间的布置和联系要合理，只有这样才能够营造一个舒适方便的家庭生活。

2、住宅设计的安全性：住宅的安全性表现在结构的安全、防火、防盗、防滑、防坠等。结构的安全性应主要保证结构的稳定性和抗地震力破坏的可靠性。防火疏散是高层住宅设计的重点，按不同等级安全要求保证底层疏散出口的数量、消防电梯的设置、防烟前室的设置、通风排烟措施等。关于防盗问题，建设部曾发文，要求分户门为防盗门，防止从住宅建筑的附件如落水管、阳台、楼梯入口上部的雨蓬等处攀越入户。目前不少住宅为了防盗窃，开始将底层外窗设置防护栏杆，继而上升到二、三层，甚至到顶层，造成不安全因素。如火灾发生，室内人员无法从窗口外逃，消防人员也难以从窗口进入室内灭火救人，因此，需要综合解决这类问题。防坠有二种可能：一是防护不周，发生人体坠落;二是没有遮栏，物品下坠伤人。在设计时，要注意栏杆和上人屋面或平台围栏的设计，在楼梯梯段空隙之间也要采取措施，比如楼梯栏杆的垂直杆件间净距不应大于110㎜，以防止小孩子钻出发生意外。为防止物品下坠，如花盆从阳台上掉下，设计时应考虑搁置花盆台板宽度、栏杆高度以及单元出入口处的安全措施。

总之，近年来我国城镇化步伐正在加快，住宅建设空间巨大，任重而道远。为了满足人们居住需求，住宅建设要与时俱进，在考虑到居住的舒适性和安全性的同时，还要考虑到建筑材料的节能性和环保性，以满足人们不断提升的“绿色”住宅要求，从而最终建设出更多更好的现代化住宅。

参考文献：

(1) 李云峰. 现代住宅建筑设计中的问题与趋势分析[J]. 中国新技术新产品. 2010(04)

(2) 吴再洪. 探讨住宅建筑设计[J]. 四川建材. 2007(05)

(3) 谢凌飞,于鹏. 建筑设计中的空间组合[J]. 建材技术与应用. 2007(02)

(4) 信国志. 谈住宅建筑设计的节能措施[J]. 中华民居. 2011(S1)

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