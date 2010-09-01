建筑设计机构如何规范经营管理

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-12-03 15:53

近几年来，我国的经济飞速发展，建筑设计机构也获得了相对大的发展空间，在经营上面取得了较大的成绩，但是不能忽视的是，设计机构在经营管理方面还存在一些不足之处，影响了设计机构的长远经营发展，如何对其进行规范性和科学性的管理，成为摆在决策者面前的问题。本文就从这些问题出发，简单的论述提高设计机构规范化经营管理的措施，并指出其加强管理的重大意义。

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建筑设计机构在我国的经济发展过程中有着巨大的发展潜力，在活跃市场、解决就业问题以及改善建筑设计环境等方面发挥着重要的作用。为了保证其能够在市场经济的大潮中迅猛发展，对其经营进行规范性和科学性的管理十分必要，从当前情况看，在目前的管理过程中还存在着一些问题，这就更说明了加强经营管理力度，规范经营管理方向的重要性。下面本文就进行重点的论述。

一、设计机构经营管理中存在的问题

设计机构的经营管理工作的开展对于其整体的发展发挥着至关重要的作用，能够帮助企业有效的应对风险，在激烈的市场竞争中立于不败之地，确保企业的长远发展。但是从目前的情况来看，设计企业在进行经营性规范化管理的过程中还存在一些问题，制约了设计机构的长远发展，阻碍了建筑设计机构的长远规划，下面本文就简单论述一下在管理过程中经常出现的几个问题，希望在今后的管理工作中管理者能够借鉴。

(一)设计机构经营管理缺乏科学性

建筑设计机构的运行需要有科学的管理机制，这样才能够保证设计资料和数据的准确性，实现设计机构的正常经营运转。但是从目前的情况来看，设计机构内部的管理部门并没有形成科学的管理体制，对于一些管理者素质的提升和人才的培养也不重视，加之管理者的管理意识欠缺，管理资料不到位，造成了各种数据资料和设计方案收集管理工作出现漏洞，直接制约了机构的经营

(二)管理过程中缺乏健全的管理模式

任何的企事业单位的管理工作都需要有健全的管理模式，这样才能够保证管理工作的顺利开展，由于建筑设计企业能够活跃市场环境，创造更为舒适的生活空间，因此说其管理工作更为重要。但是从调查中发现，在日常的管理工作中，并没有形成健全的管理模式，管理者管理松散，被管理者不按照相关规定从事经营，这就使得管理工作形同虚设。不能忽视的是，设计机构的管理工作缺乏相应的法律制度保证，同时一些管理者不能够根据市场的不同需求和不同阶段制定经营管理目标和战略发展重点，这种缺乏健全管理模式的管理工作必然会影响整个建筑设计企业的长远发展。

(三)缺乏设计机构经营管理的战略开发谋略

随着经济的发展，国内和国际市场的竞争环境变化快且竞争激烈，各个层面的经营者、管理者以及消费者具有不同的特征和兴趣，具有个性化的特点，因此说要想使自身的设计机构立足于激烈的市场竞争中，必须要洞察各种人的特征和兴趣，更重要的是需要管理者有战略开发的谋略，根据不同的需要制定相应的管理策略。但是目前的管理者思想僵化，不能够紧跟市场的发展变化，这就使设计机构的运行方面受阻，不能及时把握经营信息，出现发展滞后的现象。

二、加强设计机构规范化经营管理的意义

建筑设计行业的发展有着广阔的前景，加强对其的管理有着重大的意义，下面本文就简单的论述一下加强建筑设计机构规范化经营管理的重要现实意义。

(一)保证建筑设计机构工作正常运营

任何工作的开展都需要有健全的管理机制，只有这样才能够保证企业的正常运行，上文中已经指出了缺乏健全管理的建筑设计机构面临的问题，并提出了解决的相应措施，可见完善的管理能够实现机构的长远发展，保证机构的正常运行，最终能够在激烈的竞争中取胜。

(二)能够形成完善的经营管理体系，促进业务开展

建筑设计机构的发展需要有完善的经营管理体系，这样能够保证工作的顺利开展。上文已经列举了加强管理的一些措施，指出了在管理的过程中需要创新机制，这些措施的提出对于今后建筑设计机构的发展都具有重要的作用。通过经营管理工作，能够实现管理者和被管理者的和谐沟通，能够及时的解决实际的问题，并能够集合集体的智慧建立起完善的经营管理体系，是机构的发展能够在更加健全合理的环境下进行，促进业务的开展。

(三)加强管理是实现建筑设计机构长远发展的必然选择

在市场经济的条件下，建筑设计机构的发展呈现出良好的态势，这就要求管理水平也要相应的提高。但是经济的发展与实际的发展环境之间存在着矛盾，这就需要管理者合理的协调关系，适应新形势的发展，所以说，完善的管理措施和创新的管理理念是建筑设计机构获得长远发展的最终动力，对其发展具有重要的意义。除此之外，还需要明确的是，加强建筑设计机构的管理，还是实现安全生产设计的根本保证，也是当前设计机构发展所面临的紧迫的任务，从这两个方面看。加强管理的工作具有重大的意义。

三、提高设计机构规范化经营管理的措施

近几年建筑设计机构的发展十分迅速，为了保证其能够在行业的发展大潮中立于不败之地，对其管理工作就显得尤为重要，上文中已经提到了在实际的管理过程中还存在着一些问题，制约了建筑设计机构的发展，下面本文就针对上述问题提出几点改进措施。

(一)健全管理模式，提倡科学规范管理

管理工作开展的好，一个重要的前提就是要有健全的管理模式和科学规范的管理方法，这样才能保证企业的生存发展，保证建筑设计整个行业在市场中的立足。但是上文中指出，在建筑设计行业实际的管理工作中，仍然缺乏健全的管理模式，同时相应法规的缺失也在一定程度上影响了管理工作的进程，为了保证管理工作的顺利开展，一定要健全管理模式。管理者可以制定不同的管理方案进行实施，分阶段调查，找出最适合的管理方案在进行整合，从而研究出最为恰当的管理模式。不能够忽视的是，由于相关法规的缺失，管理内部要制定一定的政策规定，给予管理模式一定的保护功效，使其能够充分的发挥功能。

(二)培养管理者的经营管理战略眼光

现阶段市场经济呈现出多元化的发展空间，建筑设计行业的发展也是多方向的，因此管理者需要有多方向的发展管理头脑和发展战略眼光，保证建筑设计行业的发展能够有强劲的竞争力，由于上文中提出，在管理的过程中管理者缺乏建筑设计机构经营管理的战略发展眼光，因此说这一点就更为重要，为此管理者需要做到以下几点。首先需要培养自身的行业敏感度，多了解该行业在市场上的发展行情，结合自己企业的实际情况进行创新管理理念;其次需要加强管理者的培训，使管理者具备这种管理的技能和素质，这是一个长期的过程，需要管理者不断地学习和理解;最后需要管理者借鉴其他人成功的经验，结合自身的实际情况从实际出发，找出一条符合建筑设计行业发展的管理新模式，同时也是适合自身的管理新方法。只有这样才能够培养出管理者长远的战略管理眼光与管理技能。

(三)创新经营管理理念

创新是设计机构快速发展的灵魂，是设计机构发展的不竭动力，因此说要想使企业获得长远发展，克服上述管理过程中出现的问题，一定要创新管理理念。要做到创新管理，首先需要在经营战略上进行创新，要选择与竞争对手有差别的战略定位，千方百计的降低成本进行战略定位，同时不能忽视设计方面的各要素，既保证设计质量，又要降低成本，达到设计最优与效益最好双标准。其次是要更新经营管理技术，要坚持高标准和严要求的方针，避免比必要问题的出现，以最优的设计赢得广泛的市场。最后需要进行管理制度的创新。要想使建筑设计机构的管理工作做到规范化和科学化，必须要更新管理制度，增强管理工作的执行力度和执行标准，建立起新的执行流程与执行规范，这样能够保证管理者按规定管理，被管理者按规定行事。在各项创新的过程中，还需要注意文化创新。我国的建筑设计行业兴起较晚，和世界先进国家有一定的差距，因此说在进行规范化管理的时候，要进行文化创新，积极的吸收国外的先进管理经验，综合自身实际情况进行创新，实现文化创新，保证管理工作在各方面都能够实现突破。

(四)借鉴其他企业经营管理策略，实现自身发展

建筑设计行业要想实现自身的发展，除了要管理得当之外，还需要借鉴其他企业的发展管理经验，取长补短，健全自身的发展空间，其中中小企业的管理经验就能够很好地借鉴。

中小企业在发展的过程中面临着大型企业的夹击，本身的发展受到了一定的限制，如果没有很好地经营管理理念和管理措施很难成功，建筑设计行业的发展和其有相似之处，因此可以借鉴其管理经验。首先可以学习中小企业实行经营管理服务创新战略，应用新的管理知识和管理观念进行经营管理，同时可以运用网络等先进的技术实行远程管理，形成自身的管理特色;除此之外，还可以占领市场的特色经营管理战略，赢得市场的占有率。

四、结束语：随着经济的发展，建筑设计机构在我国的经济发展过程中有着巨大的发展潜力，在活跃市场、解决就业问题以及改善建筑设计环境等方面发挥着重要的作用。为了保证其能够充分的发挥作用，加强管理就显得尤为重要。但是从目前的调查过程中可以看出，在实际的管理工作中存在着一些问题，本文从这些问题出发，探讨了一些解决实际问题的措施，并指出了加强管理的重要意义，希望能够对今后的建筑设计管理工作的开展起到一定的帮助作用。

参考文献：

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