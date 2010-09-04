建筑垃圾再利用及未来趋势

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2016-12-05 12:12

建筑业飞速发展推动了经济的飞跃式发展，但同时也产生了大量的建筑垃圾，建筑垃圾可以循环利用，本文主要分析了建筑垃圾再利用的现状与未来发展。

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建筑垃圾资源化处理是当前世界各国可持续发展战略追求的目标之一。本文在分析国内外建筑垃圾再生利用现状基础上，研究了建筑垃圾再生产品及应用方向，以期通过建筑垃圾再生利用事业的发展来探寻建筑业、建材业的可持续发展道路，在获得经济效益的同时，又消纳了大量建筑垃圾，保护了生态环境。

1 引言

建筑垃圾资源化处理是当前世界各国可持续发展战略追求的目标之一。很多国家高度重视建筑垃圾的再生利用事业的开展，并制定了相应的制度和措施。迄今为止，国际上已召开了多次有关建筑垃圾再生利用的专题会议。在加拿大渥太华举行的“水泥和混凝土工业可持续发展国际会议”将“利用回收的混凝土作为骨料或其他再生结构材料”这一技术作为专题进行交流探讨。可持续发展研究机构(SRL)在2001年已为再生混凝土骨料提供了环保标准。日本政府制定了《再生骨料和再生混凝土使用规范》，并兴建建筑垃圾再生骨料及再生混凝土加工厂，又通过立法规定建筑垃圾必须送往“再生资源化设施”进行处理。根据日本建设省统计，1995年日本建筑垃圾的利用率为65%，2000年达到90%。德国在第二次世界大战后，就进行了再生混凝土的研究和开发利用工作，管理部门提出了混凝土再生应用指南及相关规定，德国有望将80%的再生骨料用于10%～15%的混凝土工程中。美国的再生混凝土主要应用于公路建设[1]。

国内对建筑垃圾的综合利用尽管起步较晚，但也高度重视。一些发达城市如上海、北京等地区对建筑垃圾的回收利用作了一些有益的尝试。上海市建筑构件制品公司早在上世纪末就开始利用废弃混凝土制作混凝上砌块。一些建筑工程公司将施工中产生的建筑垃圾，经分拣、剔除并把有用的废渣碎块粉碎后，配制强度可达5Mpa以上的抹灰砂浆和砌筑砂浆。北京城建集团一公司先后在房屋建筑的施工过程中，回收利用各种建筑废渣800t以上，用于砌筑砂浆、内墙和顶棚抹灰、细石混凝土楼地面和混凝土垫层[2]。

综上所述，国内外大量的研究表明，建筑垃圾经分拣、剔除杂物再粉碎后，是可以作为再生资源重新利用的，有关试验数据也表明，应用再生骨料的混凝土具有拌和物流动性低，凝聚性，保水性好等特点，废弃混凝土骨料的这些性质决定了其经过处理将会是一种很好的建筑材料，可广泛用于公路工程、市政建设和房屋建筑工程。

2 建筑垃圾再生产品及应用

建筑垃圾的就其主要成分来说可划归为无机材料。它具有耐酸、耐碱、耐水的特性，化学性质也比较稳定。从物理性质来看，建筑垃圾集料颗粒大、透水性好、不冻涨、塑性小。可见，建筑垃圾具备经过处理就可成为再生建筑材料的性能，可以大量应用于工程建设。一般而言，建筑垃圾经剔除杂物、破碎、筛分等处理后，再生的粗、细骨料可加工成混凝土制品、工程构件或路用基础材料等。在此基础上，可将建筑垃圾再生产品及其主要应用方向分为直接利用和再生利用。

2.1 直接利用

(1)作为回填材料直接利用

建筑垃圾化学性质稳定，一般不存在“二次污染”的问题。处理加工后可以用做工程回填，如用于修筑建设用地、城市造景、填海、筑堤坝等的回填材料。

(2)铺垫路基或作为建材产品利用

用建筑垃圾可直接铺筑城市人行道垫层，也可用于加固软土地基。较常用的为建筑垃圾夯扩桩，其原理是利用建筑垃圾中的废旧固体无机材料形成散状材料桩，通过重锤冲击使桩与桩间土相互作用，形成复合地基，进而达到提高地基承载力的作用。这种应用施工简便、造价低，适用于多种地质条件。在大多数中小承载力的桩基工程中，它是较理想的取代普通沉管灌注桩和钻孔灌注桩的桩型。

(3)可做生活垃圾的覆盖层。利用建筑垃圾作生活垃圾覆土可保护大量耕地。

2.2 再生利用

建筑垃圾再生利用的产品可包含基础材料、建筑材料、路用预制构件以及再生水泥混凝土等方面。

(1)生产基础材料——二灰碎石、水泥稳定粒料

建筑垃圾中未水化水泥颗粒的潜在水化水硬性在建筑材料的制作中可起到胶结作用;其它水化物在蒸养过程中发生不同程度的脱水后也具有一定的胶结性能，因而可起到与粉煤灰等类似的作用。一般的加工过程为，先把建筑垃圾进行剔除杂物后破碎，然后将不同粒级的混凝土集料按比例混配，再加上石灰、粉煤灰相应的添加剂，即可生成“二灰碎石”。用这种再生的“二灰碎石”材料作为道路基层，完全可以满足道路承载能力的需求。公路工程、城市道路工程建设上，在水泥稳定基层中采用30%左右的再生骨料，可使水稳基层的性能得到大的改善，具有良好的适应性，是理想的强度高、稳定性好的筑路材料。因此，建筑垃圾的主要应用对象，首选应该是公路工程，城市街道工程，广场建设工程。西安地区已研发生产二灰碎石、水泥稳定建筑垃圾粒料等道路基层材料，在市政道路工程中得到了广泛应用[3]。

(2)生产建筑材料——砌块、空心砖

建筑垃圾中加工形成的细骨料和破碎过程中产生的微粉含有未水化的水泥颗粒，具有活性性质，具有一定的胶结性能，可用于生产砌块、空心砖、墙板等新型材料，这些材料可替代传统的粘土砖。将建筑垃圾中废弃混凝土块经破碎、清洗、分级后，按一定比例混合形成再生骨料，按照设计配合比加入水泥、粉煤灰(生产砌块时适量加入，可减轻成型产品质量，同时增强透水性)及其它外加剂，经过砌块和人行道砖全自动生产线，生产出广场砖、人行步道砖、种植砖、小区砖、楼道楼梯砖、空心、实心砌块等。利用再生骨料生产出的部分产品如图4所示。

⑶生产路用预制构件

作为混凝土骨料、轻骨料，生产普通混凝土的平石、路缘石、步道砖等道路预制构件，其产品强度可达C30的标准，产品和工程实景如图5所示。

(4)生产再生混凝土——商品混凝土

废弃混凝土再生骨料具有与天然石子接近的物理和力学性能，因此将将建筑垃圾中废弃混凝土块经加工处理后，将其集料按一定比例混合形成再生骨料，利用再生骨料作为部分或全部骨料来配制混凝土，可生成再生混凝土。目前再生混凝土一般用于低强度混凝土，如基础、路面和非承重结构等工程部位中。另一种应用是将再生粗骨料、细骨料和天然砂按照一定比例组合，制成强度相对较高的再生混凝土。

3 结语

将建筑垃圾加工成骨料进行再生利用，减少弃填占用宝贵的土地，避免了对地下水的污染和废料堆积造成的扬尘等环境影响，有利于环境保护;另外从资源有限的角度看，废旧骨料加工的再生产品的应用，可节约大量的石料资源，可直接降低工程造价，这对我国国民经济的可持续发展有一定的促进作用。然而，当前国内发展建筑垃圾再生利用项目仍然受到用地、税收及资金等因素的制约，迫切需要相关部门出台一些政策的扶持与推动。这样，才能通过建筑垃圾再生利用事业的发展来探寻建筑业、建材业的可持续发展道路，在获得经济效益的同时，又消纳了大量建筑垃圾，保护了生态环境。

参考文献：

[1]钱玲，侯浩波.建筑垃圾的综合利用[J].再生资源研究.2004.

[2]张志红.建筑废弃物再生利用的调查与研究[D].山东科技大学硕士论文.2006.

[3]魏华，邓晓青，蒋曦.水泥稳定建筑垃圾粒料基层施工技术及应用[J].筑路机械与施工机械化.2013(1)：58-60.

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