公共建筑空调系统的节能设计

来源：中国鸣网位置：建筑设计论文时间：2017-07-29 14:00

随着节能减排的观念深入人心，建筑物能源消耗的问题日益受到重视，建筑物的节能减排设计越来越重要，尤其空调的设计与安装。

《建筑科学》(Building Science)(月刊)1985年创刊，在国内外公开发行的建筑科学类综合性技术期刊。本刊内容丰富、可读、实用，在建筑行业中享有很高的声望。本刊依托建设部和中国建筑科学研究院，得到部、院领导的大力支持，并有许多国内建筑界著名的专家学者组成了编委会，使得本刊更具权威性、指导性。

公共建筑空调系统的能源节约以及优化管理上的问题，对于我国的能源节约具有非常重要的作用。在公共建筑物的空调系统的节能设计以及优化管理上的举措对于我国具有特别重大的意义和紧迫性。

一、公共建筑以及能源消耗状况

公共建筑是指为社会公众提供服务的建筑，在我国公共建筑主要是指政府办公设施、商业广场、公共娱乐场所、体育场馆等具有公益性的设施。公共建筑具有显著的公共性，公共建筑一般上具有非常广阔的面积，能够满足社会公众的需求。在公共建筑的建设过程中非常重视建筑物的采暖以及制冷工作，结合环境的特色制定出切实可行的采暖以及制冷措施。由于公共建筑的人流密集性以及空间的广阔性在各个建筑的采暖以及制冷工作必须满足大人流性的需求。

随着能源的严重消耗，导致出现了严重的能耗问题以及环境污染问题。在能源消耗的中建筑业的能源消耗比较大，公共建筑是建筑业中能源的巨大消耗主体。建筑物的能源消耗主要包括建筑物的建筑过程中的能源消耗以及建筑物建成以后维护过程中的能源消耗。建筑过程中的能源消耗主要包括建筑材料、建筑的设施以及建筑材料运输等方面的能源消耗，建筑物维护过程中的能源消耗是建筑物能源消耗的重要组成部分。采暖以及制冷方面的能源消耗在建筑物能源消耗中具有很高的比例，减轻建筑物的能源消耗要首先从空调的采暖与制冷的角度入手。

建筑物中用于空调的能耗所占的比例非常大，在我国现阶段能源消耗很高的公共建筑当中，由于一些不合理的设计以及开窗、通风等原因造成了空调利用率的降低。制冷以及采暖设计的不够合理，造成了冷机、水泵、风机的能源利用效率比较低，消耗过多的能源产生的效能却非常低，在各个建筑当中的空调的管理与控制也存在着不合理的成分，在日常的管理过程中没有掌握合理的开关时间，增加了一些不必要的能源消耗。

二、公共建筑节能优化设计的必要性

当前国内公共建筑物的能耗比较大能源的利用效率比较低，随着我国迅速的发展城镇化的进程越来越快，因此要充分的重视各个建筑空掉的技能设计，以期达到能源节约和保护环境的目的。从当前的资源节约和保护环境的角度入手，在各个建筑物上进行空调系统的节能设计以及优化管理具有非常重要的意义，结合我国公共建筑空调系统设计的实践，我们可以发现制定良好的建筑手段，进行合理的建筑规划、加强空调实际运行过程中的管理能够有效的提高资源的利用效率，增强对环境的保护力度。有利于实现能源的高效利用，对于形成公共建筑物的先进空调系统的设计理念具有非常重要的意义。

三、公共建筑空调系统的节能设计和优化管理

(一)空调系统的节能设计和优化管理

在各个建筑物建设的过程中要实现每项空调工程项目都有详细的冷暖计算书以及具体的节能举措，在公共建筑施工的整个过程都要把降低能源消耗放在突出的地位。在空调系统的设计过程中要通过细致的实地调查，在和业主有效沟通的基础上，结合建筑物的具体特色设计出切实可行的低能耗空调系统安装策略。设计者以及施工者要掌握充足的技能技术，在整个设计的过程中注重建筑物的整体美感和节能的有效统一。为此应该政府相关的监管部门要在空调设计的全过程加强对具体标准的审查与管理，确保整个工程的全过程是严格按照国家的节能标准经行的。

空调在实际运行过程中的优化管理是实现节约能源的重要保障，设备的实际运行状况对于能源的节约具有非常重要的作用，空调设备的正常高效运转是能源节约的重要保证。要合理的设计冷水机组的启动时间以及停止时间，结合具体的情况合理的制定冷水机组的预热、预冷时间;在空调的开机前要确保不运行机组的冷冻水进阀门处于关闭的状态，可以有效的防止水的流动;在空调的运行之前要对冷水机组进行系统的维护，按时清洗机组冷凝器以便于实现良好的能源节约效果。对于公共建筑的空调机组也要实现良好的管理，送风机要定期的清扫把受到损坏的送风机要给予及时的更换;空气顾虑器要实现定期的清洗，自动调节阀门要定期的检测，确保根据季节的特点设定不同的温度值。此外在冷却塔、水泵、风机盘管、管道、风口和风道都要进行定期的检查和维护。

随着电子信息技术的迅速发展，空调系统的控制与管理可以引入电子计算机技术，实现管理和控制的智能化，实现能源的节约目的。通过先进的操作程序实现空调工作环境的实施监控，根据空调工作的特点合理的实施制冷和采暖的方案。智能、精确的监控与操作系统是保证空调高效利用的重要前提。

(二)人员技术的优化与管理

加强空调操作与维护人员的技能培训，提高管理人员的素质能够为空调的高效利用提供人力资源的支持。空调在实际运行过程中能源消耗的重要决定因素就是管理者的实际管理状况，高素质的管理者能够实现空调的高效管理。在各个建筑的空调的管理过程中一定要充分的重视管理者技能和知识的提高，加强对于管理者知识和技能的培训，建立健全对管理者技能考核的制度，确保在实际的管理过程中实现良好的管理。

(三)实现良好规制制度的管理

规章制度的健全直接决定着哥哥建筑空调系统的良好管理，在各个建筑中央空调的管理过程中必须有一整套健全的制度来保证整个空调系统的良好运转。在公共建筑物的中央空调的管理与维护中必须制定出配套的规制制度，落实责任到具体的个人，明确个人的责任意识。完善管理过程中的运营和维护日志，是整个管理活动时有据可查的，严格的规范设备的维护的修理制度，对于关键部分的维护纳入具体的规章制度范围之内。在具体的管理过程中可以实现运行和维修空调人员和制冷人员的统一管理，不但可以提高人员的利用效率而且可以有效的增强合作的观念，提高各自的业务水平，保障空调系统的正常运行。

总之，所有的一切手段都是为了提高空调的使用效率，降低能源消耗，提高公共建筑物空调的管理与利用效率。通过各种措施的采取同时提高管理人的专业素质就一定能够实现公共建筑物的低能耗以及有效的管理。

参考文献：

(1)王健，刘安田.我国建筑节能现状[C].西南地区 2003 年暖通及热能动力学术年会.2003，112-117.

(2)丰艳萍，武涌.节能运行监管——我国大型公共建筑节能管理的必然选择[J].暖通空调.2007，49.

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