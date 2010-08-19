公路桥梁预防性养护的重要性

来源：中国鸣网位置：交通运输论文时间：2016-10-09 11:59

公路桥梁的日常养护至关重要，能保证工程在投入使用后的安全，及时发现不足，进行修正，养护得当可以大大延长工程的使用寿命，并且对人民生命财产安全起到保护作用，本文就对公路桥梁预防性养护存在的问题进行了分析与探究。

《华东公路》以理论为指导，注重实践，以实用技术为主，着重介绍道路(含机场跑道)、桥梁、隧道、材料、交通工程、养护管理等方面的四新成果;及时报道国内外公路建设与管理的先进技术和成功经验，为发展公路事业，加快公路交通现代化建设服务。

桥梁预防性养护作为工程养护施工的重要组成部分，该技术的应用能够发现并及时弥补桥梁及其设施的先天不足和使用缺陷，延长桥梁及附属设施的使用寿命，延缓大修周期，降低运营管理成本。

高速公路桥梁预防性养护既不是一种技术，也不是一种方法，而是一种理念，更准确的说是一种观念的转变，是由被动养护转为有计划，超前的主动性养护，在适当的时机，采取适当的技术措施，用在适宜的部位，以延长桥梁适用寿命，实现综合效益的提高。

1高速公路桥梁预防性养护的重要意义

1.1桥梁的预防性养护概念

桥梁的预防性养护一般是指为了防止桥梁病害的发生和延迟桥梁轻微病害的进行一步扩展，以减缓桥梁病害发展速度、延长桥梁使用寿命为目地养护作业。它是一种周期性的强制保养措施，它并不考虑桥梁是否已经有了某种损坏，而是通过采用先进的检测技术努力拓宽人们对于桥梁早期病害的认识空间，提前发现道路隐藏的隐形病害的存在，并施以正确的预防性养护措施，其核心是要求采用最佳成本效益的养护措施，强调养护管理的计划性。

1.2桥梁预防性养护的必要性

(1)及时处置桥梁病害的需要。为及时处置高速公路桥梁出现的病害，做到治早、治小、治好，避免大的病害出现，必须实施桥梁预防性养护。

(2)防治桥梁病害发生的需要。为了防治高速公路运营桥梁病害的发生和延迟桥梁轻微病害的进一步发展，延长桥梁使用寿命，只有通过预防性养护理念的指向，科学分析公路桥梁技术状况的衰减规律，科学制定预防性养护计划，实施桥梁预防性养护作业。

(3)处置桥梁隐形病害的需要。为提前发现高速公路桥梁隐藏的病害，只有通过预防性养护理念指向，采用先进的检测技术发现桥梁病害的认识空间，全面加强桥梁检测评定等基础性工作，及时掌握桥梁使用状况，采取有针对性的养护措施，消除桥梁潜在安全隐患。

(4)实现桥梁养护最佳成本效益需要。为实现桥梁养护最佳成本效益，只有通过预防性养护措施，桥梁养护管理单位才能加大预防性养护的投入，保证预防性养护的时效性，避免由于资金不到位，错过了养护最佳时机。积极推广应用桥梁预防性养护的新设备、新技术和新工艺，逐步实现检测自动化、分析数字化、管理信息化、决策科学化，实现桥梁养护投资效益最佳化。

1.3全面推行预防性养护的要求

在高速公路桥梁养护过程中全面推行预防性养护，主要有以下几点要求：

(1)是要全面加强桥梁检测评定等基础性工作，定期开展桥梁技术状况调查，不断完善、更新数据库，及时掌握桥梁的使用状况。

(2)要充分应用计算机技术，开发建立适合本地实际的桥梁管理评价信息平台，科学分析公路桥梁技术状况的衰减规律，分轻重缓急，科学制定预防性养护计划;

(3)管理单位要加大预防性养护的投入，保证预防养护的时效性，避免由于资金不到位，错过了养护最佳时机。

(4)建立日常养护工作的长效机制，实施预防性、经常性养护。对日常养护全面检查、考核、评比，使养护投入真正做到科学、公平、合理。

(5)制定预防性养护相关的指南、标准。建立桥梁预防性养护相关指南、标准是推进桥梁预防性养护技术标准化、科学决策和实施效果的重要保证，通过对本路段已用技术的总结，并广泛收集、参考区域内其他路段的桥梁预防性养护相关资料，进一步加强与科研单位的合作，不断修订、提高，形成对本路段有很强实用性的桥梁预防性养护指南，促进桥梁预防性养护技术的改进和推广。

(6)完善桥梁养护管理模式。预防性养护应建立在严格的巡查、先进的检测和科学的决策基础上，全面、持续、系统的掌握桥梁结构状态。同时应结合交通量观测，尤其是关注重载车流量的变化，掌握桥梁实际荷载变化情况。健全桥梁养护管理系统，结合巡查和检查信息，及时更新桥梁技术数据，实现电子化管理。对桥梁基础信息及检查、检测、维修保养等信息进行录入，运用计算机系统所提供的数据处理功能、评价决策方法和管理理论，对现有桥梁进行状况登记，评价分析、投资决策和状况预侧，从而为制定合理的预助性养护措施提可靠依据。

2桥梁预防性养护技术研究

要做好桥梁的预防性养护工作，在技术层面，一般可从以下几个方面着手：

2.1全面、持续掌握桥梁结构状态

预防性养护需要完善的检查机制和先进的检测手段做基础，才能够全面、持续的掌握桥梁结构状态，为判断养护时机和选择养护方法提供依据。

完善的检查机制能够提供桥梁状况的完整记录，能够完整的反映出桥梁在使用过程中结构状况的变化和病害的发展程度，为分析判断桥梁病害原因和研究有针对性的养护对策提供了有力的依据。

先进的检测手段效率高，能保证检测数据的精度和科学性，处理数据、信息的能力也大大提高。所以应十分重视高速公路桥梁的检测效率和质量，重视已开发和应用的集成检测技术。

2.2建立健全高速公路桥梁养护管理系统

通过建立健全桥梁养护管理系统，能够以桥梁基础信息及检查、检测、维修保养等信息进行记录和统计分析，为快速、科学的进行养护决策提供了坚实的基础。同时，通过统一、规范的桥梁养护管理系统，也能够规范桥梁检查、检测内容和方法，统一桥梁技术状况评定标准，能够更加有效的反映桥梁现状，有利于桥梁管养单位做好桥梁养护管理工作。

2.3加强日常小修保养工作，及时恢复结构承载能力与耐久性

实施预防性养护应高度重视日常小修保养工作，当桥梁出现各类病害时，及时判断病害成因和发展趋势，尽快采取经济有效的小修保养措施，控制病害发展，恢复结构的承载能力和耐久性。

3高速公路常见的桥梁预防性养护方法

结合商丘高速公路桥梁的常见病害，在桥涵构造物养护维修中，常见的预防性养护方法有以下几种：

(1)对于混凝土结构表面裂缝和缺陷，及时采取裂缝封闭、混凝土缺陷表面修补等处理措施，防止裂缝和缺陷扩展引起钢筋锈蚀等病害。

(2)对于伸缩缝与泄水孔的堵塞，及时进行清理，以防连锁性破坏;

(3)在原有伸缩缝失效时(在未达到最高环境温度时，如伸缩缝为0等情况)，安排合理时机更换伸缩缝，避免气温变化引起桥梁其他病害;

(4)桥梁支座顶升更换。桥梁支座是联系桥梁上部结构与墩台之间的重要部件，其功能关乎整座桥梁安全性与耐久性。但由于它在桥梁工程造价中所占比例较小，往往未引起工程技术人员的足够重视。

桥梁支座在常年与空气接触的恶劣环境中逐年老化，支座自身或座底均会出现不同程度的损坏，用顶升的方法将新支座替代更换功能丧失的旧支座，并能对损坏的支座底座进行加固维修，可以产生大幅度恢复桥梁结构功能的效果。桥梁支座更换施工工艺如下：前期准备→安装施工吊篮→桥梁原始数据记录→千斤顶安放→顶升监控系统安装→顶升及临时支撑垫板安放→支座更换→卸载落梁→支座受力调平。

上述桥梁预防性养护措施实际上也是在我们以往的桥梁养护工作中可能常用到的措施，但没有明确发展相应的预防性养护观念。实际上，我们认为桥梁的预防性养护是一种养护理念及实施这一理念的整套养护策略。因此，它并不是以预防性养护技术为核心，而是以其实现的一整套政策、体制、模式和运作方式为核心，技术只是最终的实现方式。

4桥梁预防性养护需要解决的问题

预防性养护技术的关键在于养护时机的选择，目前对于桥梁预防性养护时机的判断尚无明确的标准，可采用的方法较多，如寿命周期成本分析法、这也是今后桥梁预防性养护研究的重点之一。预防性养护时机的选取应基于桥梁的使用性能，应该是在桥梁尚处于良好状况，或者只有某些病害先兆时进行。一旦结构损坏发生，预防性养护措施就不再是可行的选择。及时地采取预防性养护措施将大大减少交通延误时间，延长桥梁的使用寿命。

实践证明，发展桥梁预防性养护是一个长期而复杂的过程，期间会遇到的问题也因各地区情况的差异而不同，很难提出一种普适的标准方法。然而，推广预防性养护中出现的问题具有一定规律性，可据此提出推广预防性养护的基本要求。按照这些基本要求，结合前面我国预防性养护发展现状，明确主要问题，结合我国目前养护模式特点，参考国内外经验，这也是研究桥梁预防性养护问题的主要途径。

5结语

开展高速公路桥梁预防性养护技术研究，是针对桥梁可能出现的病害、缺陷的类型和损害程度，选择正确、合理和养护维修措施，这对延长桥梁使用寿命和节约养护费用等方面具有重要的现实意义。

参考文献：

[1]中华人民共和国行业标准.JTG H10-2009公路养护技术规范[S].北京：人民交通出版社，2009.

[2]中华人民共和国行业标准.JTG H11-2004公路桥涵养护规范[S].北京：人民交通出版社，2004.

[3]杨修志主编.桥梁养护技术应用与实践.[M]北京人民交通出版社，2013.3.

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