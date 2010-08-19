公路机电系统管理中存在的问题鸡对策

来源：中国鸣网位置：机电一体化论文时间：2016-09-26 11:31

近年来我国公路交通取得巨大进步，公路交通的发展进步离不开公路建设信息的管理工作，尤其是公路机电系统的管理与建设，机电系统的管理必须实行有针对性的管理方案，才能对公路机电系统建设起到推动作用，本文就对目前公路机电系统中存在的不足进行讨论，并提出针对性建议。

《机电设备》杂志征稿投稿，的专业范围涉及工业设备、电气自动化、液压与气动、制冷与空调、环保机械、物流机式、柴油机、泵、阀、风机、压缩机、船舶辅助机械以及船舶电气设备等。编辑部还与国际技术传媒合作，逐渐增加杂志中有关国外先进应用技术的报导和市场信息。读者对象为从事于机电设备研究，开发、应用、维修管理，以及机电产品营销，采购人员、工程技术人员和理工专业的大专院校师生。

在分析对公路机电工程原理的基础上，提出了其建设过程中的不足，并重点对信息化管理模式对公路机电系统建设的意义、实施公路机电系统信息化管理的方案以及作用进行探究，希望对我国公路机电系统建设的发展有借鉴作用。因此，我们要以交通信息化的实际情况、程度来对其进行科学的管理。

引言

公路系统的交通信息是确定公路是否具有通行能力的关键，也是对公路机电系统使用者计划出行时间和选择线路的决定因素之一，动态、准确的道路网路交通信息是识别道路交通情况、控制交通流以及处理紧急事件等问题的关键。而获得动态的交通信息是一项非常繁琐、系统的工作，在实时准确被保障的基础上，还要公路对机电系统的经济因素加以考虑。

1高速公路机电信息化管理系统的组成

信息管理就是综合地利用科技、经济、人文、法律等方法、手段，控制正式和非正式的信息流，通过这样的方式进一步提升信息的利用率，最大程度地发挥信息的使用价值[1]。目前国内公路信息化系统的子系统主要有以下几种。

1.1监控系统

监控系统是控制系统和监视系统的总称，一般来讲其组成部分为收集信息的系统、处理信息的系统、提供以及发布信息的系统。在其中通过使用监控软件，进一步加强监控系统的智能化、人性化，让所有的设备处于监控状态下，利用处理和分析信息的功能给管理人员提供可靠的信息依据，让监控的数据便于观察、易于识别，可以有效避免违规收费操作的情况。

1.2收费系统

该系统是让公路保持基本运用的重要保障。使用该系统后，可以以型号、行驶的里程数等对公路上行驶的车辆进行分类收费，收取的所有费用都有账目记录，并统一记录收费的原始数据，尽可能降低财务漏洞出现的频率。收费系统由收费计算机、车道系统、监控系统、内部对讲和安全警报系统组成[2]。目前，国内公路收费系统采用封闭收费的方式，和人工收费相比，这种收费方式比较安全，但是，车辆经过收费站时需要停车进行操作，读卡器以及票据打印的速度直接关系到收费的效率。1.3通信系统实现公路机电系统信息化管理的基础是通信系统，通过该系统可以和其他系统进行信息的沟通，对公路的运行和管理非常重要，是使公路经济、通畅、安全、高效运行的重要手段，也是实现公路机电系统信息化管理的关键[3]。它需要对监控系统、收费系统的数据、图形等进行及时的传输，是保障公路系统各部门进行良好沟通的基础，同时还负责公路系统和外部的联系。

2高速公路机电系统的信息化管理

要最大程度地发挥公路机电系统的功能，增长其使用的寿命，不仅需要在系统使用后的运行、管理、维护、维修，从开始建设阶段就要保证严格的管理和控制，保障工程的质量。

2.1规范机电工程项目招标和合同签订

在选择承包商的时候，建设方通常会充分考虑自身的条件和利益，甚至会出现建设方为了利益的需要，不经过工程项目招标，直接签订合同[4]。在进行工程建设的过程中，由于约束力不足，在运行的过程中会出现各种问题，甚至有些需要和实际情况根本不符，因此，进行招标不仅仅是形式上的完整，更是保证项目施工质量的根本，在工程控制过程中发挥指导性的作用，同时让工程建设有理论基础。进行项目招投标的过程中要严格按照招投标的顺序，不能省略或者跳跃步骤。

2.2把工程监理引入到机电项目中

对机电系统进行信息化管理的人员需要具有一定的专业知识以及相应的工作经验。保障系统建立和顺利使用，重要的方法是在工程中实行专业的监理制度。以国外公路机电工程建设的经验和国内的实际情况来看，项目建设单位内部需要有专业的监理人员，同时监理工程师的有无以及监理工程师职能工作的好坏直接影响到公路机电系统项目建设的质量。监理工程师需要对共享信息化管理的方式、公路机电信息化系统的规模以及施工单位实际的施工能力进行深入的了解，在工程建设的过程中可以及时发现问题并解决问题，尤其是针对系统实际性能的发挥上，可以帮助委托单位把握质量。

2.3加强对机电系统工程的施工以及验收的管理

PDCA循环质量管理的工作把信息管理分为四个部分，分别是：计划、实施、检查和处理，让工作存在于一个良性的循环之中。

2.3.1计划阶段(Plan)双方完成合同的签订之后，业主和承包商要以实际情况为基础对系统的需求进行科学的分析，策划出可行性较高的施工方案;按照合同对施工计划进行总体上的制定，进一步细化、分解工期;在施工阶段为了把握工程进度，也可以出台临时的施工计划。

2.3.2实施阶段(Do)委托方可以选派几名技术人员和承包商一起进行系统的安装和调试，这样可以对该系统进行深入的了解，学习到更多的关于系统的知识和理论，也可以积累一定的经验，这对以后公路机电系统的管理极为有利[5]。选派的技术人员在系统运行的过程中，要详细记录系统的运行情况，同时笔者建议最好使用表格的形式进行记录，这样对以后的系统设备、软件维修进行很好的指导，要重点标注出现故障的地方，对出现情况的原因进行深入的分析，并使用科学的方法给予解决。

2.3.3检查阶段(Check)机电系统的检查主要分为两个部分。⑴设备的验收当设备进入指定的地方或者施工单位的仓库之后，承包单位要向委托单位提出设备的验收工作，此时，监理人员、委托方必须到达现场，以合同上设备的列表，对现场的实际设备进行认真的检验工作，同时仔细做好记录[6]。对设备进行验收的内容主要有：检查设备的生产厂家、生产地址、设备的型号，同时对设备的说明书、保修卡、产品的外部包装等进行查看，验收工作要有条不紊地进行，切不可盲目大意，要遵循先验收后安装的工作顺序。⑵系统的验收公路机电系统经过调试进行试运营后，对工程整体进行评价和认可就是对系统整体工程进行验收。对系统进行验收时要对出现的问题进行综合，必须对机电系统工程的先进性、配套性、有效性以整体的角度进行客观的评价，才能通过现场的验收工作。

2.3.4处理阶段(Action)在对设备进行验收的过程中要是发现有问题，要以文件的形式向承包商传达，以便于承包商可以进行解决或者科学地进行改进，同时在文件中还需要标注最终的不合格验收期限。委托方的技术人员要全程跟踪并进行验证，这样才能保证问题可以完美、及时、妥善地解决[7]。如果一些非关键性的问题建设方实在难以解决，委托方要与承包方进行协商，并以文件的方式延长相关设备、软件的质量保证期。

3结语

在公路系统中采用信息化系统，就是技术实践中重要的体现。在公路机电系统中使用信息化技术，使管理部门的工作效率进一步提升，实现公路全线数据的下达、上传、修改、更新等，设备的管理的成本进一步降低，同时管理人员也从繁重的手工作业中解放出来，使用信息化管理的单位进行办公时基本实现了无纸化操作，为实时在线管理目标的实现打下坚实的基础。同时，我们也要深入对系统进行研究、探索，使系统的性能得以最大程度地发挥。

参考文献：

[1]张希亮，燕宇，倪西超.高速公路机电系统维护信息化管理模式[J].中国交通信息化，2011，2(12)：26-30.

[2]陈吉阳.新时期高速公路机电系统信息化的管理和控制[J].网络安全技术与应用，2014，1(2)：136-137.

[3]杨晓东.内蒙古东部区高速公路信息管理系统的设计[J].内蒙古大学，2012，4(11)：123-124.

[4]王革新.加强公路养护管理提升公路使用性能[J].黑龙江交通科技，2014(3)：52.

[5]刘辉.湖南高速公路信息化管理问题研究[J].湖南大学，2012，2(21)：36-39.

[6]田润芙，杨旭.公路养护管理信息化建设中存在的问题与对策[J].公路交通科技：应用技术版，2013(10)：160-162.

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