机械加工对产品质量改善的应用

来源：中国鸣网位置：机械论文时间：2016-09-14 14:28

随着我国经济水平的不断提高，为我国的机械加工企业更好地发展提供了机会，但是，在提供机遇的同时也促使机械加工企业之间的竞争愈发激烈，机械加工企业为了提高竞争力，应该从加工产品质量这一方面入手，只有做好质量改善工作，为人们生产符合要求的产品，才能在残酷的市场中站稳脚跟，获取一席之地。文章对机械加工中产品质量改善进行了深入的分析阐述，希望可以为机械加工企业提高产品质量，生产出更多符合人们使用要求的产品提供一点帮助。

《机械工业信息与网络》国家级机械期刊投稿，杂志是中国机械工业联合会主管主办、机械工业信息中心承办，国内外公开发行的、面向机械制造业、推动企业信息化专业性杂志。

引言

在机械加工企业中，机械设备的使用是非常必要的，它加快了机械企业生产产品的速度，同时也提高了机械产品加工的效率。但与此同时，在使用机械设备进行产品加工的过程中，因为多种因素的影响使得产品的质量无法得到保证，此种情况的出现严重阻碍了机械加工企业的进一步发展。面对这样的情况，机械加工企业如何提高产品质量，为人们提供满足其使用需求的产品成为当前社会关注的焦点。

1机械加工对工件表面质量产生影响的因素

1.1切削加工水平和工件表面的粗糙度

在使用机械设备进行产品加工的过程中，需要先进行切削加工，在实际开展切削工作的时候，工作人员会发现工件的外部会有一些和刀具这一形状比较相象的造型，通俗一些说就是工件的外部会有一些毛刺，就使得工件比较粗燥，其外观形象比较差。针对此种情况，工作人员需要进行切削工作，在切削的时候，工作人员会将刀具工件余留面积处的高度进行处理，保证其外观粗糙程度在规定范围内，这样一方面可以减少毛刺的数量，提高外观的观赏性，另一方面可以增加工作时间。所以说，想要保证加工产品的质量，就应该从切削加工入手，调整外观品质，只有这样才能保证产品质量。

1.2机械加工中切削量对工件的影响

在实际应用机械设备进行切削工作的过程中，若是设备的切削速度很快，那么切削的效果就不会很明显，工件外形的变化就不会很突出，也就是说当机械设备的切削速度越来越快的时候，工件外形的变化就会更加不明显，若是机械设备切削的速度比较慢，那么工件外表可能就会存留一些毛刺，导致积削瘤出现。积削瘤之所以会出现主要是因为在制作碳钢的时候，刀具刀尖的部位会出现一些虽然面积比较小但是硬度非常高的金属粘结物质，也就是说，在实际进行工件制造的时候，因为工件遭受了外部压力的挤压，所以其刀具刀尖就会承担比较多的压力，然后在切削热量的推动下，若是摩擦力大于晶格结合力的时候，会导致积削瘤出现，使得工件外表的质量存在问题。

1.3机械加工中工件材料性质所产生的影响

在使用机械加工产品的时候，若是需要加工产品所使用的材料是比较脆的，那么在对其进行切削的时候就会出现很多的碎屑，而一旦出现碎屑，那么工件外部形状以及表面粗糙程度都会加深，进而影响工件表面的整体质量。当遇到此种情况的时候，工作人员若是想要避免碎屑的出现，那么就应该在实际开展切削得到工作的时候在材料中添加一些润滑冷却剂，这样就能够有效减少材料出现崩碎的情况，进而减少碎屑在工件表面留下印迹。当使用机械设备在对材料是比较脆的工件进行切削的时候，一旦切削的速度过快，那么在其切削中就很容易将积削瘤磨灭。针对切削中出现的表面粗糙程度加深这一问题，工作人员可以在制作低碳钢之前先解决正火，应该将低碳钢的硬度维持在170-230HB这一范围之内，只有这样才能更好地对其进行完善[1]。在进行工件加工的时候，一定会遇到多种多样的材料，所以工作人员必须根据不同材料的材质来选择合适的制作方法，只有这样才能尽可能的避免制作工具对工件产生不利的影响，进而保证工件的质量。

2机械加工对加工所具有的物理机械性能产生影响的因素

在切削施工中，因为切削力以及切削热存在的原因，使得工件金属表面的物理机械性能发生变化，导致工件塑性变形严重，面对这样的情况，采取有效的措施对其进行控制是非常有必要的。

2.1机械加工中工件表面层出现冷作硬化

在机械加工中，切削刀具的使用是不可避免的，在实际使用刀具进行切削工作的时候，若是使切削刀具的半径不断增大，那么表面金属所需要承受的压力也就增强，这样工件的变形会更加严重，出现冷硬增强，刀具刀面会被磨损得更加严重，而同时磨损加重的时候，其冷硬现象就会更强。对冷硬现象产生影响的主要因素就是刀具的钝圆半径，当刀具在工件中所发生作用的时间变短的时候，工件变形就不会十分明显，这样其冷硬程度也就随之而减小[2]。反之，当切削刀具在工件表面作用时间不断增长的时候，其对工件的影响就越大，冷硬强度就会越强，其变形也会更加严重。

2.2机械加工中表面层材料金相组织变化

在对工件表面进行切削的时候，当切削使工件的表面温度不断升高的时候，一旦其温度高于相变温度，那么金属表面的相组织不可避免地会出现一定的变化。所以，当工件表面在被加工的过程中温度升高，并且高于相变温度的时候，工件表面金属所具有的强度以及硬度就会出现下降趋势，而且还很容易出现裂纹同时还出现磨削热，此种现象的出现是导致磨削烧伤的根本原因，所以工作人员应该对磨削烧伤进行有效的改善[3]。对其进行有效的改善可以从以下两个方面入手:第一，工作人员可以在进行切削工作的时候选择使用最为合适的砂轮，然后确定科学合理的切削用量，这样可以在最大程度上减少磨削热的出现。第二，工作人员可以通过调整冷却条件的方式来尽可能减少热量和工件表面的接触，进而降低热量对表面产生的不利影响。

3机械加工中使加工工件准确度更高，并且提高产品的质量

在机械加工中，工件精度的高低是对工件质量进行评价的主要因素之一，在实际机械加工工作中，因为原始误差的存在导致工件的精度无法得到保证，使其质量也受到影响。针对此种情况，工作人员应该采取有效的措施降低原始误差，提高工件的精度，保证工件的质量。

3.1在机械加工工作中应该尽可能减少原始误差

机械加工企业在生产产品的时候，需要使用到机床，但机床自身存在一定误差，这些细小的误差会对工件的制作产生一定的不良影响，使工件的质量无法得到有效的保证。面对这样的情况，工作人员想要保证工件的质量，就需要减少机床的原始误差，而想要减少机床误差，则可以通过调整刀具以及夹具的方式来实现。在机械加工中，刀具的使用是非常重要的，同时刀具的消耗也是非常惊人的，面对这样的情况，工作人员应该采取有效的措施来延长刀具的使用寿命，减少其损耗，这样可以有效提高工件加工的准确度，与此同时，工作人员还应该对机床原始误差等问题的出现进行深入的分析，在分析过程中找出误差出现的原因，并针对具体原因具体分析，提出有效的解决对策，保证工件的制作准确度比较高，其质量是能够有保证的。

3.2在机械加工中应该尽可能减少分化的原始误差

机械加工厂为了在短时间内生产出更多的产品，会在加工中采用同时生产的方式，此种生产方式虽然可以提高加工的效率，并且保证整体工件的加工质量，但是却无法保证工件的精度，尤其是一些对精度要求比较高的工件，这样就使得工件在实际被应用的过程中出现问题，造成严重的后果[4]。鉴于此种情况，工作人员应该采取有效的措施来降低原始偏差，工作人员可以在加工工作之前先进行试验，在试验中降低原始偏差，促使原始偏差对工件进度的影响减少，同时，因为工件的制作量非常大，在制作之前必须调整好原始误差，只有降低原始偏差对工件的不利影响，才能提高工件的精度以及质量，保证工件的有效应用。

4结语

综上所述，我国经济以及科技的快速发展，有效推动了机械加工产业的发展，但同时，越来越复杂的加工机械，以及人们对产品要求逐渐提高，使得机械加工产品的质量无法得到有效的保证，此种情况的存在严重影响了机械加工行业的发展。面对这样的情况，机械加工企业应该对产品质量问题进行深入的分析，并找出发生质量问题的原因，提出具有针对性的解决对策，保证产品的质量，提高机械加工企业的市场竞争力，为其更好地发展奠定良好的基础。

参考文献:

[1]刘艳春.关于机械加工中产品质量的改善[J].科技视界，2012(24):223-224.

[2]赵署光.如何提高机械加工中产品质量问题探究[J].城市建设理论研究(电子版)，2012(33).

[3]郭新军.改善机械加工质量增强产品使用性能[J].企业导报，2011(2):286.

[4]杨广群.有关机械加工的质量控制技术的探讨[J].中国科技纵横，2012(5):216-216.

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