建筑设备安装问题与应对措施

来源：中国鸣网位置：机械论文时间：2016-11-29 14:35

随着生活水平的提高和施工技术的不断提高，人们不仅重视建筑物本身的质量和功能，也对建筑物居住的舒适性提出了更高的要求，同时也对建筑物内的一些机电设备的质量和使用功能提出了更高的要求。

《西安建筑科技大学学报》(社会科学版)(双月刊)创办于1998年，是西安建筑科技大学主办的综合性哲学社会科学学术理论刊物。其前身为创刊于1982年的《高等教育研究》，1998年经中国新闻出版署批准，改名为《西安建筑科技大学学报》(社会科学版)。

机电安装是建筑工程的重要组成部分，它涵盖了工业、民用、公用工程中的各类设备、电气、给排水、采暖、通风、消防、通信及自动化控制系统的安装。机电安装的质量对人们的居住环境和工作环境有着直接的影响。当前我国机电安装工程规模越来越大，发展也越来越迅速，对机电安装工程的施工质量有了较高的要求，施工难度也不断增大，因此，对机电安装的质量进行控制显得尤为重要。本文就建筑工程中机电安装常见的几个问题和对策进行分析探讨。

在保证机电设备正常的工作状态下尽量不影响建筑物的整体美观效果，并且还要尽量减小噪声和振动。因此，我们在注重安装质量的同时，要做到在不影响建筑整体外观和居民整生活的条件下，尽量做到对机电安装质量的控制尤为重要。本文就机电设备安装过程中的常见问题及对策进行简单的分析。

一、机电设备安装的特点

建筑机电设备的安装是建筑工程中一个重要的环节，它有自己固有的特征，也有一些通用性。在机电安装过程中常常涉及到许多系统，比如给排水系统、暖通空调系统、消防系统、电气、通信等等，使得在安装过程中，机电设备的品种、规格和品牌很多，安装的复杂性也较大，同时为了建筑物的美观，通常会采用暗装、暗敷。并且机电安装所经历的战线比较长，从设备的选型、采购、安装、调试、运行等工作贯穿整个建筑物的建设、施工以及交工。另外一点是在安装过程中需要采用新技术、新材料、新工艺等等，这就要求机电安装工程人员自身的技术水平也要有相应的提高。

二、机电设备安装过程中常见问题

机电设备安装常见问题有超电流问题、振动和噪声大、螺栓联接问题、电器设备问题等，下面就针对机电设备的振动和噪声大、电气设备问题两点进行简单的阐述。

(一)振动和噪声大

近年来，我国对建设工程环境质量的要求越来越高，特别是学校、医院、综合办公楼、高级酒店等建筑，对噪声与振动控制要求十分严格，而产生噪声与振动的根源主要是机房，因为机房分别安装有冷冻机组、空调循环水泵、空气处理机组、各类风机、冷却塔、变压器、暖通和给排水等动力机电。这些设备运行时由于泵内轴承间隙大、转子不平衡、转子和定子相摩擦、转子与壳体同心度差或者是电机转子不平衡、轴承间隙大、转子和定子气隙不均匀等，引起的旋转的惯性力和偏心不平衡产生的扰力，都会导致机电部件产生强迫振动，并通过设备底座、管道与建筑物的连接部分产生振动和噪声，并以固体声和空气声波的形式向周围空间辐射噪声进行传播，给人们的生活学习工作带来影响。

(二)电器设备问题

电气设备的特征十分明显，安装过程中必须严格按照电气设备安装要求进行安装，如果对设备电气要求考虑不充分而盲目进行安装，造成设备安装过程不科学，不符合安装标准，就可能导致电气设备在运行过程中发生各式各样的故障和问题，影响生产生活，甚至造成事故。

1、电缆敷设

管道不进箱、盒或插入箱、盒内长度不符合规范要求;

管口有毛刺，管口不防护，致使管道堵塞;

弯曲半径太小，有扁、凹、裂现象;

管道外水泥砂浆保护层太薄，造成墙地面顺管路裂缝;

管煨弯及焊接处不作防腐处理;箱、盒任意开孔，不齐整;安装电器后箱盒内垃圾未消除;

管道敷设过长且弯曲部位过多，超过规范要求。

2、配电箱、柜内接地保护线的压接不规范接地保护线串联;

缺弹簧垫、压接不牢;

裸编制铜线与相线距离过近。

3、开关、插座安装不规范

开关、插座压接线不牢固、不正确;

三、机电设备振动和噪声大的处理措施

1、从振动发生源上处理

若是步进电机，就对步数细分，通过细分改动驱动脉冲的步进频率加倍使步与步之间的差距缩小;如果有减速器、传送带、传送齿轮，就通过改变主动轮与从动轮的半径比值，改变传动比，这样被驱动的终端要想保持原来的速度，主动轮的转速势必要加快，转速和激励频率成正比例，激励频率提高，后面的震动感应范围有频率未变，两个频率错开，振动自然减弱。

2、从振动传递路径上处理

如果振动源是不可避免的，那就在传递路径上加隔振措施，从原理上看，刚性越强解决办法如下，传动轴用弹性联轴器，这样避免了轴和轴不同心的转动下，力矩传递不受损失，且轴和轴不对心而带来的相互周期性刚性位移也可改观，这种周期性相对位移是振动和噪声的根源;传动之间用皮带轮柔性连接，振动源与支撑件基座间加缓冲减震材料或装置;

弹簧悬挂振动源，对缓冲减震很有作用，但会有三个问题需要克服，一是启停机器会抖动，二是不能传递力矩，因为弹簧本身是不能传力力矩的，三是运输时要考虑固定，装机后还要拆去，比较麻烦。

设计导振措施，把振动导走，振动仍在，但离我们较远了。常见的是大发电机固定在地面的时候，在基座四周挖沟，形成一个沟里的地桩，振动从地下传出去，到了楼房的时候，再通过楼房地基上返，会把振动减弱好多。

3、对振动感应系统的处理

振动源处理不了，传播路径解决不了，或者解决成本太高，可以在受震动点改进，虽然这个办法不是首选，具体方法如下：

在满足强度的要求的情况下，选用低刚度材料制作构件(特别是制作支撑件)是一种减震的有效途径。对自行式机械，将刚性悬挂改为弹性悬挂;对固定设备，将弹性件、阻尼件和质量件构成串和并联、先串后并或先并后串等多种形式组合系统的弹性支承装置，都能按照我们的预定要求，使系统的等效刚度低于原有的刚度，从而达到减振的目的。

加重固定基座的质量，降低固有频率点。注意单纯的依靠降低刚度、降低固有频率来提高减振性能有时并不可取。一是随着刚度的降低，系统设备的静态位移也会增加，会使空间布置、弹性尺寸、结构设计带来困难。二是对于不同工作要求的设备，通常有一个最低刚度的限制值，尤其是有力矩传递、力传递的时候，单纯降低刚度也不是办法。

4、共鸣空腔的处理

有时候会遇到一种情况，把机器装起来，噪声很大，但振动幅度也不是很大，把机器拆开，噪声明显减小，这个现象是共鸣，共鸣的产生是类似音箱效果的共振，处理的办法是把空腔破坏掉，空腔内的传播介质是空气，在空腔中波动，空气波激励机壳产生轻微振动，尤其是对开模具的注塑壳，壳内有电机等传动装置时，容易产生这种现象。

针对其产生机理，实施反向工程设计，破坏其空腔和空气震动传播的路径，破坏壳体薄壁的震动，解决的办法是在机箱中加空气隔板或海绵，挡住空气的震动传播;另外是在壳体上加筋，使壳体的刚性增强，这样即使有震动空气传到壁上，也不会产生壳体的微小变形产生震动进而成为共鸣。

四、电气设备处理措施

(一)电缆敷设预控

1、管道必须进入箱、盒，不得留有空隙，并在箱盒内外用螺母锁住，如管子进入箱盒长度不一致，应用钢锯锯齐。

2、施工人员在锯管时，要及时用圆锉将管口锉出喇叭口，管道安装完毕，要及时用纸堵住管口或用厚布包扎管口，避免土建施工时砂浆进入，堵塞管道。

3、弯管时，要用定型弯管器，将管子的焊缝放在内侧或外侧，弯曲时逐渐向后移动煨弯器，对于管径在25mm以上的管子，应采用分离式液压煨管器，灌砂火煨或直接选用定型弯头，配管时，管子最小弯曲半径应是管径的6倍。

4、加强图纸会审，将交叉敷设的管路降低至最大限度，暗敷管表面要有15mm以上的素砼保护，以防止产生裂缝。

5、加强检查，及时做好金属线管的防腐处理。

6、箱，盒开孔必须使用开孔机，不得用电焊任意切割开孔，及时消除箱、盒内脏物，并用接线盒盖将箱、盒临时盖好，待土建施工结束后，拆去盒盖，安装电器设备。

7、管道超过规定长度时，中间应加装接线盒。

(二)配电箱、柜内接地保护线的压接不规范预控

1、订货时，严格按照规范标准的相关内容对生产厂家提出要求，配电柜、箱到现场后，管理人员认真按照规范要求进行验收，接地线配置是否合理、压接是否牢固，弹簧垫、平垫是否齐全等;

2、现场安装时，管理人员对操作人员要进行专项技术交底，要求操作人员认真按照交底进行施工，所有接地保护线必须单独从柜、箱PE排上引出，不得串联连接，压接牢固。裸编制铜线与相线过近时，应在裸铜线上加透明塑料套管进行保护(若有此种情况时，尽量不使用裸编制铜线)。

(三)开关、插座安装不规范

开关、插座的接线：严格执行规范和相关标准的要求;压线要牢固。开关断相线，插座为左零右火、上接地。接地线不得在插座之间串联连接，必须使用压线帽或涮锡做成鸡爪型的连接方式进行连接。

参考文献：

[1]庞学嘉.机电安装工程的常见问题及应对办法[J].法制与经济(中旬刊).2011(10)

[2]高云翔,陈亚平.建筑工程安装部分质量控制浅淡[J].煤炭工程.2001(09)

[3]张树海.建筑设备安装工程施工应注意的几个问题[J].铁道建筑技术.2000(02)

[4]陈泽灵.建筑机电安装施工质量技术[J].广西质量监督导报.2008(07)

[5]莫伸杰.建筑机电设备安装项目管理探讨[J].科技信息(科学教研).2007(19)

机械论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登机械论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、机械论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有机械论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。