地质工作中综合物探方法
来源：中国鸣网位置：矿业论文时间：2016-09-12 11:33
地下含水构造对于农业、采矿以及其他行业的发展有着一定的影响，因此说采取科学的举措对地下水环境进行高精度的勘察成为当前研究的重要问题。在水文地质工作中应用物探方法，必须要以物理前提为基础，针对不同地区的地质情况以及地球物理条件而开展有序的探测工作。
《湖南地质》省级杂志，杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，湖南地质杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN43-1047/P，国际刊号：ISSN1001-4756。湖南地质杂志社由湖南地质矿产厅主办，本刊为季刊，开本：语种：中文英文名：Hunan Geology，出版地：湖南省长沙市。自创刊以来，被公认誉为具有业内影响力的杂志之一。
通常情况下，由于各种因素的限制，使得物探方法在应用的过程中存在着一定的问题，一种物探方法很难解决相关的地质工程问题，在这种情况下就必须要考虑综合物探方法，以此来提升探测结果的精准度。下面本文就对综合物探方法进行分析论述。
一、水文地质工作中应用综合物探方法的意义
在水文地质工作中，为了更好的提升勘察工作的精准度，更为清晰准确的把握地区水文地质特征，通常以水质的导电性和岩石的电磁场为基础，应用综合物探的方法进行探测。
应用综合物探法，能够有效的解决单一方法中存在的缺陷问题，提升探测的准确性和探测效率。利用综合物探法，能够准确的对地区的地质构造和水温资料进行全面的勘测，这样进一步保证水文工作的安全性，防止各种安全隐患的发生。
二、水文地质工作中综合物探方法
在技术的推动下，综合物探的方法日益多样化，尤其是图像信息技术的发展更加丰富了物探的应用方式。下面本文就对较为常用的综合物探方法进行分析论述。
1.从地面核磁共振法角度进行分析
这一方法主要是利用不同物质原子核弛豫性质差异产生的SNMR效应而工作的。在应用该方法对地区水文地质情况进行探测的过程中，能够在地面上利用核磁共振找水仪，观测并研究地层中水质子产生的核磁共振信号变化规律，通过对规律和数据的研究，找到地下水的分布状况和存在的特征，进而为水文地质工作提供数据支持。该方法的工作原理决定了其能够直接找水，尤其是直接寻找淡水。应用该方法，只要在其允许的探测深度范围之内，地层中存在着自由水，仪器就会发出信号，这样探测者就能够很快的发现水源，所以说该方法不会对地下水产生侵害性，并且具有较高的分辨率，且能够提升探测的效率。同时该方法在应用的过程中受地质因素的影响较小，是一种具有较强发展潜力的综合物探技术。但是该技术也存在着一定的缺陷，即只能够探测出埋藏深度小于150米的地下水，并且很容易受到电磁噪声的干扰，因此在应用的过程中需要引起注意，科学的选择综合物探方法。
2.从天然磁场法的角度进行分析
在水文地质勘探的过程中，岩石能够营造出一个很好的勘探平台，该方法就是以岩石营造的磁场为基础，对其进行科学的磁场勘探，通过对勘探数据的分析研究发现该地区水文地质特征。该方法能够通过磁场的频率得出数据，相关人员根据数据资料可以详细的分析出不同层次的地质结构，并且能够根据不同的频率数据找到地质结构中存在的异常现象。但是这一综合物探方法有一缺陷，即会很容易受到外界磁场的影响，从而会对探测的数据产生影响，误导了数据的分析，可能会对水文地质情况的研究起到一定的消极作用。
3.从无线电波法的角度进行分析
这一技术措施主要是利用设备向地下发射高频率的电磁波，通过对电磁波衰减情况的分析，来达到对该地区水文地质情况探测的目的。一般情况下，高频率的电磁波在穿过岩石层的时候，就会被其磁场吸收，从而会削减电磁波，并且正常岩层的电阻小于断层的电阻，所以说电磁波遇到断层的时候，会出现更为明显的衰减情况，探测者可以根据衰减的程度判断该地区是否存在着断层结构。对电磁波衰减的数据和规律进行有效的分析研究，就能够判断出断层的大概位置。
4.从瑞利波法的角度进行分析
瑞利波综合物探方法能够对目标区域进行全方位的勘探。该技术在应用的过程中，主要是通过对瑞利波衰减程度的分析，进而对岩石的断层进行科学有效的探测。和无线电波法不同的是，该方法在应用中，能够通过对瑞利波在岩石中衰减程度和传播速度的有效分析，精确的找到岩石中断层的位置，这样就能够更好的方便水文地质工作者采取有效的措施，避免断层结构带来的不利影响。
除上述论述的几点措施之外，水文地质工作中的综合物探方法还有电流透视法、激发极化法等，鉴于篇幅的限制，本文就不详细论述。
三、结语
水文地质工作的有序开展，能够有效的环节水资源匮乏的情况，为城市的发展奠定坚实的基础。在水文地质工作中应用综合物探方法，能够起到积极的影响。本文以此为中心，在分析了综合物探法在水文地质工作中的意义基础上，对当前应用较为广泛的几种综合物探方法进行了简要的分析，希望能够对今后的水文地质工作起到一定的帮助作用，更好的提升探测结果的精准度，使水文地质工作朝着更为科学的方向发展。
参考文献：
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