地下矿山井建设备安装方案及施工方法

来源：中国鸣网位置：矿业论文时间：2016-09-12 11:37

立架为散构件工厂制作后现场安装比较简单。斜架为整体大型钢构件我单位亦采用工厂分段制作，现场搭设地面组装平台拼装，整体吊装的施工工法，整个过程不仅安装精度易保证，减少了现场拼装大型钢构件翻边的安全风险，又减少了大型钢构件现场拼装构件翻边的吊车机械台班费用，解决了大型钢构件运输困难的问题，而且缩短了施工工期、还能做到优质、经济、安全。

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一、工艺原理

依据现场场地、斜架安装位置、标高确定斜架在地面的摆放位置，在组装位置搭设组装平台，将桁架在预定位置整体拼装完毕后，选用相适应的吊车整体起吊。组装平台可减少斜架拼装时构件翻边的工作量与机械费用，整体起吊可保证井架安装精度，降低高空作业安全风险。

二、工艺流程及操作要点

1.施工工艺流程

2.搭设平台

(1)立架安装平台：在基础梁安装位置以下搭设井筒的封闭平台，封闭平台应搭设牢固，在搭设封闭平台前，应将井筒中心线延至地面并做永久性标记，以便进行基础梁安装的检测和检验。

(2)斜架拼装平台：按照斜架的长宽要求在现场搭设组装平台，平台采用枕木搭设，要求搭设的平台牢固、可靠。搭设前现场应整洁整平，清除浮土，每个组装节点处搭设一组二处平台，如图：

对所有平台进行水平测量，初步达到测量要求，并用水平仪检测误差。平台搭设采用井字型枕木架上铺设平板，进行搭设。并用马丁将平台钉牢固，防止平台散架。

3.斜架组装

(1)拼装位置的选定：组装的地点应尽量靠近安装位置，以利于汽吊车起吊。如图：

(2)斜架的组装：首先，将应组装的分段部件组装完毕，主要是第二段的牛腿组装好，然后按照从上到下的顺序将各段联成整体，在组装中应充分注意测量各部分的尺寸和相对位置，将组装后的尺寸控制在制作安装的标准范围以内。

(3)组装完毕后对组装部位进行焊接，焊接采用CO2保护焊，为保证焊缝质量，应对焊接现场进行保护，设置挡风板等，焊工持证上岗，确保焊接的质量，焊缝焊牢后进行无损探伤，合格后方能进行最后安装。

(4)组装完毕后进行油漆补漆，补漆应按规范先行除锈，除锈采用电动砂轮除锈，要求见到钢材本色后立即涂刷第一遍红丹防锈漆，待其干透后在涂刷中间漆。中间漆涂刷两遍，后进行吊装。

4.立架安装

(1)立架基础的检测

由于立架安装是安装在井筒筒架基础之上，应首先对立架基础进行验收，检查验收立架基础中线和安装中线的偏差应在5mm以内，地脚螺栓的位置偏差应在5mm以内，否则应对基础的尺寸进行修正，检查基础的水平标高应在±3mm内，否则应进行基础的处理，直至合格，并形成基础验收移交手续。完成后方可进行安装。

(2)立架底座梁安装

立架底架组装前应在合格的基础上按中心线示意图划线，测量出基础的高低差。利用基础的高低差计算出垫铁厚度与数量，制作垫铁，并按划线位置凿好垫铁窝。接着将拼装好的底架整体吊装置于垫铁上，进行找正，对准双向中心线。就位后利用斜垫铁调整一底架标高，拧紧地脚螺栓螺帽，调整好后的垫铁端部露出底架边沿的长度不可大长或太短，以10-50mm为宜。斜架基础垫布置按测量数据与图纸中心线进行，具体操作同立架。

(3)立架的安装

按图纸的要求，逐层安装立架至斜架牛腿位置高度。安装时应校准立架立柱的垂直度。横梁的水平度，立架的安装采用由下到上逐层安装法。立架竖立后及时紧固螺丝。

(4)牛腿以上立架待斜架安装好以后再进行上部的立架安装。

(5)立架的安装应保证提升中心线和斜架的提升中心线重合，其误差标高应在图纸和规范的要求范围内。

5.斜架的安装

(1)吊装高度与作业半径：根据CAD1：1比例制图找出起吊的最小作业半径与最小吊点高度。

(2)吊装荷载计算：

吊装荷载：Q=K1*W K1为动荷载系数1.1;W为斜架总重量78000kg

Q=1.1*78000kg=85800kg

(3)钢丝绳的选用：由于斜架采用的是2点抬吊，故2根钢丝绳均匀受载。每根钢丝绳的受载为：85800÷2=42900kg。

选择6*37 钢丝绳公称抗拉强度为1870MPa Φ66的钢丝绳

查表得：最小破断拉力总和=240000*1.249(纤维芯)=299760kg

考虑到钢丝绳受载不均系数0.82

钢丝绳的安全系数为299760*0.82÷42900=5.73倍;安全系数大于规范中做机械起重设备吊索安全系数5—6倍，符合要求。

(4)斜架起吊：利用260T与300T汽车吊将井架吊起到比安装位置略高，然后将斜架缓缓平移至安装位置，利用2台80T吊车调整斜架柱脚的位置，同时缓慢下放到基础螺栓上。同时牛腿落在立架上与立架相连接。

三、结语

本工法能加快施工进度，帮助企业快速建立生产能力，缩短企业的成本回收周期，快速的产生经济效益。企业效益的提高会带动社会效益的极大提升。本工法在全国乃至全球大力推广，能节约成本加快资源的产出，给国家乃至全球经济增长提供动力支撑。

参考文献：

[1]刘环宇,李晓,曾钱帮,黄福昌,陈祥军.兖州矿区立井井筒非采动破裂的非线性预测与判别方法[J].工程地质学报,2005(02).

[2]贾希林,孙清华,侯胜龙,李银旗,于晓虎.立井井筒凿井设备布置优化设计[J].建井技术,2005(06).

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