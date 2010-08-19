矿山地质勘查与勘查灾害防治

来源：中国鸣网位置：矿业论文时间：2016-09-22 11:30

新中国成立60多年来，我国地质勘查工作取得了巨大成就，在经济建设和社会发展中发挥了先行和重要的基础支撑作用。特别是改革开放以来，地质勘查工作得到了较快发展。新一轮国土资源大调查成效显著，为全面建设小康社会提供了重要基础保障。地质科技创新能力显著增强，为提升地球认知和探测能力提供了有力保障。建立并完善了地质科学学科体系，自主创新和发展了一批重大地质科学理论和地质勘查技术方法，信息化建设取得重要进展;培养了大量优秀地质人才;建立完善了国家、省级地质资料管理体系和馆藏机构，社会化服务水平不断提高。

《湖南地质》省级杂志，杂志是由中华人民共和国新闻出版总署、正式批准公开发行的优秀期刊，湖南地质杂志具有正规的双刊号，其中国内统一刊号：CN43-1047/P，国际刊号：ISSN1001-4756。湖南地质杂志社由湖南地质矿产厅主办，本刊为季刊，开本：语种：中文英文名：Hunan Geology，出版地：湖南省长沙市。自创刊以来，被公认誉为具有业内影响力的杂志之一。湖南地质并获中国优秀期刊奖，现中国期刊网数据库全文收录期刊。

地质勘查新体系初步形成，为地质工作健康发展奠定了基础。地质勘查管理体制改革取得积极进展，公益性与商业性地质工作分开运行协调发展的新局面初步形成，中央与地方分工协作的地质工作新体系初步建立。商业性矿产勘查市场机制逐步形成，矿业权市场日趋活跃，勘查投资趋于多元化，社会投资有较大增长。

一、矿山地质工作的主要内容

(一)危机矿山接替资源勘查

以铀、铜、铁、铝、铅、锌等矿种为重点，兼顾具有国际市场竞争力的优势矿种，在重要原材料和固体能源大中型矿山地区开展有资源潜力的危机矿山接替资源勘查，延长矿山服务年限，提高矿山经济效益，促进矿山可持续发展。

重点开展煤炭、铀、铜、铁、铝、锰、铅、锌、钨、锡、镍、钼、锑、金、磷、优质高岭土、纤维石膏以及对地方经济发展有重大影响的危机矿山接替资源潜力评价，优先安排成矿地质条件有利、找矿潜力大和市场需求量大的大中型危机矿山的勘查评价工作。开展矿区深部及外围的综合研究与矿产预测，确定最佳找矿目标。加强矿区深部勘查，扩大矿山近期可采储量;开展矿山近外围找矿，扩大地质储量;在200个以上危机矿山取得接替资源找矿突破，为矿山的发展提供后备资源。

加快中、大比例尺矿产预测技术、大深度高精度地球物理勘查技术、精细地球化学定量探测技术和深部钻探技术等关键技术研究与推广应用，注重综合评价，提高资源综合勘查水平。

(二)矿山生产勘探

矿山企业要按照科学开发和合理利用资源的要求，做好矿山(块段)开发前的查明资源储量级别提高工作，科学规划和设计矿山服务年限，提高资源开发利用的总体效益。

加强矿山生产过程中的补充勘探。鼓励矿山在现有的矿区范围内加强矿产勘查，扩大资源储量;重视生产矿山探边摸底工作，开展矿区深部和外围找矿。鼓励矿山企业利用先进技术方法，寻找后备接替资源。

建立推进矿山企业自主投资开展接替资源勘查新机制。鼓励企业自主吸纳社会资金从事矿山地质勘查，逐步形成市场需求、矿业开发与矿产勘查互动的良性循环机制。鼓励有条件的大中型矿山企业联合地勘单位提前准备接替资源。

建立矿山耗竭资源储量和剩余资源储量的动态跟踪和利用情况的监督管理体制，做好矿产资源储量动态监测、资源损失贫化管理工作。矿山企业要建立矿产资源储量台账，采矿权人按统一要求报送矿山矿产资源储量年度报告，国土资源主管部门要建立矿产资源储量档案，依照法定程序对资源储量进行登记、核销、统计和通报，建立大中型生产矿山储量管理信息系统。

加强对开采矿山的水文地质、环境地质调查和矿山地质环境监测，对水文地质条件复杂的矿区，进行水文地质补充性勘查，实时 监测地下水动态和矿坑涌水量，提出矿坑水防治利用的对策措施。

(三)共伴生矿和尾矿综合评价与勘查

加强矿山开发过程中矿产资源综合利用关键技术的引进与开发，支持低品位难选冶铁、锰、铜矿和共伴生镍、铬等及新类型矿产的评价与开发技术研究，促进铁、锰、铜、铝、磷等大宗紧缺矿产资源共伴生矿与贫矿的综合开发利用，制定矿产资源高效利用的强制性国家标准和产业技术政策，推广实用的资源综合勘查、综合评价、利用技术和方法。

开展尾矿资源调查，深化节能减排，鼓励矿山开展尾矿资源综合利用，提高资源综合利用效益。

(四)矿山关闭阶段地质工作

矿山企业按照法律法规，搞好矿山关闭和复垦阶段的地质工作。加强闭坑前后的矿山地质环境调查，制定矿山环境保

护与综合治理方案，履行矿山环境恢复治理责任机制。矿山在开采活动结束前，加强闭坑地质工作，提交闭坑地质报告。

中央和地方政府开展对责任人已经灭失的废弃矿山、闭坑矿山的矿山环境地质调查，重点调查环境问题严重、影响程度深、影响范围广的矿山，进行矿山地质环境现状评价，提出矿山地质环境综合整治对策建议。

二、勘查灾害防治方法

(一)勘查矿山采空区的主要方法

由于矿山的地质灾害都在深部发生，勘查多采用物理勘查方法。

1.高密度电阻率法。高密度电阻率法是以岩土体导电性差异为基础的一类物探方法，它对不太深的采空区地下水系勘查十分有效。

2.视电阻率法。视电阻率法与导体材料的性质有关，一般金属矿山都是块状硫化物矿体，它是一种良导电体，具有极低的电阻率，而有待探明的采空区为空气充填，空气是绝缘高阻，其电阻率与硫化物矿体的电阻率有显著差别，利用这种差别就可圈定出采空区。

3.瞬变电磁法。瞬变电磁法是利用不接地回线或接地线源向地下发送一次脉冲电磁场，在一次脉冲磁场的间歇期间，利用线圈或接地电极观测地下半空间二次涡流场的变化，从而达到探测目的。该方法信噪比高、分辨力强、探测深度大、探测速度快。在某矿区，我们发现采空区(空洞)：低阻、高感应、高纵向电导;回填：低阻异常中间夹较高阻层;氧化矿区：中低阻异常，层位厚度大，深度在200m以内，部分地段电阻率相对较低，应为空区。

4.其它方法。近年来利用地质雷达、浅震和瑞利面波物探勘查方法探测地表至50m深范围的地下溶洞、地下管线、地下水道和空区，取得了显著效果。

(二)矿山地质灾害的防治

确定了采空区的位置以后，防治矿山采空区地质灾害的方法很多，主要有：(1)采矿过程中，及时回填采空区;(2)对可能造成塌陷的位置提出预警措施，对现有的建筑和设置采取必要的预防措施;(3)矿山设计应避开城市和重要设施。

参考文献

[1]戴塔根，刘悟辉，等.环境地质学[M].湖南：中南大学出版社，1999.

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