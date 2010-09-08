地质测绘技术的发展趋势

来源：中国鸣网位置：矿业论文时间：2016-11-23 12:15

地质测绘是一项与我们日常生活息息相关的测绘工作，近些年我国的地质测绘工作取得了巨大的进步，本文就探讨了几种常见的地质测绘技术手段，并与全球的测绘技术对比展望。

《地理信息世界》主要内容包括国家有关信息产业、地理信息产业的发展方针、政策;地球空间信息和地理信息系统的前沿理论与技术;对地观测、空间定位、网络及数据库技术应用;地理信息系统工程建设的技术总结与经验交流;地理信息产品;地理信息技术人才培养、教育及科普活动;国内外重大学术活动;中国地理信息系统的协会重要活动报道及其他与地理空间信息相关的报道。

地质测绘是为进行地质调查和矿产勘查及其成果图件的编制所涉及的全部测绘工作的总称。随着科学技术的发展，测绘技术也更多的应用于地质勘探工程中，对地质勘探工程的发展将发挥重要的作用。因此，本文就测绘技术的具体应用以及未来的发展趋势进行了全面的探讨

一.前言：随着科技水平的不断进步，测绘技术主要包括了遥感技术、卫星导航定位技术、地理信息系统技术等现代化的测绘技术。卫星导航定位技术和遥感技术是综合了航天技术、卫星技术、传感器技术、现代通信技术、计算机技术等多项高新技术的研究成果而形成的最新技术成果，地理信息系统此项技术则集合了计算机技术、数据库技术、空间分析与模拟技术综合研究而形成的。这三项技术是现代测绘技术的核心，他们是空间技术和信息技术等现代高新技术的综合集成，也是国家高新技术的重要组织部分。

测绘看似陌生的一个专业名词，但却是和我们日常生活紧密相关的。小到目测距离，判断方向的日常生活经验，大到国家建设，武器制导的重要科技手段，无一不与测绘联系紧密。而随着时代的发展，测绘技术已经成了我们生活中的一个不可替代的工具，其利用领域也越来越广阔，核心技术也越来越发达，其中全球定位系统(GPS)、遥感技术以及地理信息系统的发展更是成为了现代测绘的核心技术。

二.工程地质测绘

工程地质测绘是岩土工程勘察的基础工作，在诸项勘察方法中最先进行。按一般勘察程序，主要是在可行性研究和初步勘察阶段安排此项工作。但在详细勘察阶段为了对某些专门的地质问题作补充调查，也进行工程地质测绘。

工程地质测绘是运用地质、工程地质理论，对与工程建设有关的各种地质现象进行观察和描述，初步查明拟建场地或各建筑地段的工程地质条件。将工程地质条件诸要素采用不同的颜色、符号，按照精度要求标绘在一定比例尺的地形图上，并结合勘探、测试和其他勘察工作的资料，编制成工程地质图。这一重要的勘察成果可对场地或各建筑地段的稳定性和适宜性作出评价。

工程地质测绘所需仪器设备简单，耗费资金较少，工作周期又短，所以测绘工作在结合岩土工程时应力图通过它获取尽可能多的地质信息，对建筑场地或各建筑地段的地面地质情况有深入的了解，并对地下地质情况有较准确的判断，为布置勘探、测试等其他勘察工作提供依据。高质量的工程地质测绘还可以节省其他勘察方法的工作量，提高勘察工作的效率。

根据研究内容的不同，工程地质测绘可分为综合性测绘和专门性测绘两种。综合性工程地质测绘是对场地或建筑地段工程地质条件要素的空间分布以及各要素之间的内在联系进行全面综合的研究，为编制综合工程地质图提供资料。在测绘地区如果从未进行过相同的或更大比例尺的地质或水文地质测绘，那就必须进行综合性工程地质测绘。专门性工程地质测绘是对工程地质条件的某一要素进行专门研究，如第四纪地质、地貌、斜坡变形破坏等;研究它们的分布、成因、发展演化规律等。所以专门性测绘是为编制专用工程地质图或工程地质分析图提供资料的。无论何种工程地质测绘，都是为工程的设计、施工服务的，都有其特定的研究目的。

三.现代测绘技术

全球定位系统(GPS)的发展

GPS即全球卫星定位系统(Global Positioning System)。它最初是由美国国防部开发的,利用离地面约两万多公里高的轨道上运行的24颗人造卫星所发射出来的讯号，以三角测量原理计算出收讯者在地球上的位置。GPS采用的是全球性地心坐标系统，坐标原点为地球质量中心。

美国于上世纪70年代开始研制GPS，1994年全面建成，目前在地球上空已有27颗卫星(包括3颗备份卫星)在运行，轨道高度为20200公里。GPS自问世以来，充分显示了其在无线导航、定位领域的霸主地位。

四.测绘技术的发展趋势

(一) 全球定位系统(GPS)的发展

GPS 即全球卫星定位系统，最初它是由美国国防部开发的。其理论是利用离地面约两万多公里高的轨道上运行的 24 颗人造卫星所发射出来的讯号，以三角测量原理计算出收讯者在地球上的位置。GPS采用的是全球性地心坐标系统，坐标原点为地球质量中心，也就是开发成熟的GPS系统是可以为全球所用的。 GPS自问世以来，充分显示了其在无线导航、定位领域的霸主地位，随着科技发展，GPS 发展态势越来越快而其应用也越来越广，可以说其已经不仅仅应用于定位这个作用了，其已经开始在多领域中开始被使用，可以说已经成了普遍的科技系统。

(二)遥感技术的发展

遥感技术在近一、二十年内飞速发展，这种发展主要表现在新型传感器的研制和应用其发展的特点如下：

(1)新型传感器推出速度快，而且行为模式多而全面，并且在技术上已经达到了世界先进水平，既有框幅式可见光黑白摄影、多光谱摄影、彩色摄影、彩红外摄影、紫外摄影，又有全景摄影机、红外扫描仪，红外辐射计、多光谱扫描仪、成象光谱仪，CCD 线阵列扫描和矩阵摄影机、微波辐射计、散射计，合成孔径雷达及各种雷达和激光测高仪等，这使得绘测技术在使用中可以根据不同地貌与特征采取不同的工作方式，从而使绘测工作在任何区位特征的影响下都能达到最佳的效果。

(2)形成多级空间分辨率影像序列的金字塔，以提供从粗到精的观测数据源，从而使我们在感官上对绘测结果有更清楚的认识。传感的研制在向更高的空间分辨率方向发展的同时，也向全方位的立体观测能力方向发展。

(3)可反复获取同一地区影像数据的多时相性，从而可以掌握对同一区域不同时间的变化。一般是空间分辨率低的而时间分辨率高。遥感多时相性，提供了人们长期、系统和动态研究地球表面的变化及其规律的可能性。

(三)地理信息系统的发展

从系统角度看，地理信息系统(GIS)未来的发展将向着数据标准化、数据多维化、系统集成化、系统智能化、平台网络化和应用社会化的方向发展，其也将在改革过程中以一种更全面的方式示人。

(1) 互操作地理信息系统是 GIS 系统集成平台，它实现在异构环境下多个地理信息的系统或其应用系统之间的互相通信和协作，以完成某一特定任务。

(2)三维(四维)地理信息系统(3D&4DGIS)目前研究重点集中在三维数据结构的设计，优化与实现，以及体视化技术的运用，三维系统的功能和模块设计等方面。

(3)面向对象和构件技术的地理信息系统(Com GIS)是把 GIS的功能模块划分为多个控件，每个控件完成不同的功能，通过可视化的软件开发工具集成起来，形成最终 GIS应用。

(4) 基于 WWW 的地理信息系统(WebGIS)是利用 Internet 技术在 Web 上发布空间信息供用户浏览和使用。Digital Earth 它是对真实地球及其相关现象统一性的数字化重现和认识，其核心思想是用数字化手段统一地处理地球问题和最大限度地利用信息资源，从而完成数字地球的核心功能，光缆、卫星通信技术以及计算机网络等技术则完成海量空章数据的传输任务。

五.结语

随着科学技术的进步，绘测技术在地质勘探中的作用也越发的明显。当然，我们的科技环境仍然在继续发展，绘测技术现今的技术虽然已经达到了一定高度，但在不远的未来仍然需要进一步的戏曲地质勘查中积累的宝贵经验，继续在高科技领域中提高它的实质作用，从而早日使我国的绘测技术达到国际先进水准。

参考文献：

[1] 王亚东. 浅谈现代测绘技术的发展及其工程应用[j].科技论坛,2008年,第十七期

[2] 张光正. 浅谈地质测绘技术的发展[j].论文天地,2007年,第七期

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