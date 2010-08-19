综合录井仪工程参数在开发井中的应用

来源：中国鸣网位置：矿业论文时间：2017-07-26 13:55

综合录井仪在钻井工程中发挥着重要作用，尤其对施工安全管理的进行，可以有效预防各种安全事故的发生，本文主要研究综合录井仪工程参数在开发井中的应用。

《录井工程》工程师发表期刊，创刊于1988年，由大港油田集团有限责任公司、中国石油大港油田分公司主办。是中华人民共和国新闻出版署和科学技术部批准的全国惟一一份录井行业的科技期刊。主要刊登石油勘探系统录井行业科学研究、生产技术及经营管理等方面的论文、工作成果及经验，并及时介绍国外录井技术发展动态，成果信息。

综合录井仪则能够在工程施工过程中，充当钻井工程施工的“千里眼”，提前预测和监测到各种井下、井上工程异常，避免事故的发生，从而保障工程顺利施工。本文从综合录井仪在开发井的录井施工过程中的经验入手，对如何做好综合录井仪工程异常参数预报及现场应用进行了详细的阐述。

0引言

1全面掌握综合录井仪参数信息，指导钻井合理、高效、科学施工

在钻井施工过程中，若井下出现异常情况，综合录井仪录取的相关参数值会有异常的变化，根据这些参数的变化和井上的实际情况，就可综合判断工程异常，从而提前预报工程事故。

钻井工程事故包括：刺。掉钻具，掉堵水眼，遇阻卡，顿溜钻，井涌井喷，井漏，掉牙轮等。这些工程事故都有征兆，表现在综合录井仪的录井参数曲线上，直观明了，易于识别，综合录井仪有13类外部传感器，它仪不仅可以实时录取30余个钻井参数、钻井液参数和气体参数，而且由此可以得到300多个对钻井工程具有指导意义的录井参数。这些比较重要的参数是，悬重，钻压，扭矩，立压，转速，泵冲，排量，钻时和池体积。有的故障一条钻井参数曲线就能判断，有的则需要几条录井曲线共同研究才能准确判断，准确判断的同时，还要及时，尽可能在事故的初期就能判断，否则，等事故发生了在预报，那只能是事后诸葛亮。所以现场值班人员必须能了解每条录井曲线的参数意义和故障事故的曲线特点和特征，值班时要设好高低报警点，出现异动及时分析预报。

2强内功，细工作，去伪存真，快速处理，应用及时，准确评价

2.1掉，堵水眼

掉水眼各参数特征：立压突降且幅度大，出口流量增加，

堵水眼各参数特征：立压突增且幅度达，出口流量大幅降低，钻时增大;扭矩增大。

2002年4月10日，13：15立压开始缓慢上升，13：44立压升至220.0bar，降泵冲后立压仍缓慢上升，14：06升至215.5bar，2#泵冲由13spm降至11spm后，14：20立压仍缓慢上升至200.8bar。换泵1#检查，泵冲6spm，但立压仍很快上升，并且在此期间出口流量逐渐减少。地面管汇及泵都正常。

2.2掉钻具

钻进时：大钩负荷突然减小;立管压力下降;扭矩减小。起下钻过程中：大钩负荷突然减小。

2001年5月23日11：40，立压从74.10bar下降至12：10的64.83bar。

17：35立压从69.94bar降至18：00的63.23bar。18：45立压从70.58bar下降至19：10的60.35bar，至19：23降至55.88bar，同时岩屑中铁屑增多

19：54WOH从99.99t下降至93.92t，20：03又降至86.89t，共下降13.1t判断钻具已掉落，预计落鱼为120m左右，起钻结果：最下一根钻杆9.02m本体处见一横向不规则圆形断面、纵向20cm裂口，落鱼长度为124.24m。

2.3泵刺和钻具刺

泵刺各参数特征：立压缓慢下降，程度越大立压下降幅度越大，入口流量降低，扭矩，钻时增大，气测值降低。

钻具刺各参数特征：立压缓慢下降，程度越大立压下降幅度越大，在录井曲线上表现为一条斜率稳定的下降趋向线。出口流量降低，扭矩，钻时增大，气测值降低，岩屑返出量减少，工程人为的提高泵压和泵冲，其值不能长时间的稳定在给定值。且继续下降，这是我们的工作人员应及时关注立压，流量和泵冲的关系，并及时通知井队，以防止断钻具事故的发生。

2.4牙轮钻头寿命终结

牙轮轴承旷动：扭矩曲线出现摆动，继续钻进摆动继续增大，转盘有憋跳现象，钻时持续性增大，钻井成本增加，继续使用有掉牙轮的危险，

牙齿磨损或断裂：钻时逐渐变慢，钻井成本增加，先期有跳钻现象，扭矩没有牙轮旷动抖动幅度大，后期转盘负荷明显降低，返出岩屑细且少，并有铁屑，

2001年7月8日于DGE井，9：20钻进，岩性为石炭二迭系深灰色泥岩;从9：20至9：57，扭矩从245amps增大为346amps，共增101amps，其他参数无明显变化值班人及时通知司钻。井队决定起钻检查钻头，起钻后发现，钻头已到使用后期，钻头两个轴承严重松动。

2.5溜钻顿钻及放空

溜钻顿钻：扭矩和钻压瞬时激增，大钩负荷，转盘转速急降，井深增加，它加剧了钻头的老化和磨损，埋下了事故隐患，对钻井安全极为不利。

放空：一般在碳酸盐地层钻遇缝洞较发育的地层时出现的，发生在欠压实的地层，储集层，溶洞及裂缝发育的地层，大钩负荷瞬时急增，钻压瞬时突降，井深突然增加，钻时瞬时跳变，扭矩相对变化量大，变化频率快，立压有一个先升后降得微变过程，这是由于放空的瞬间因钻井液循环通道减少，使泵压短暂升高，随后钻井液通道增大，使立压下降趋势所致，继续缓慢下放，司钻有感觉加不上压的感觉，放空段过后，大钩负荷急降，钻压瞬时急增，转盘转速下降，扭矩增大，2.6遇阻及卡钻

遇阻：大钩负荷减少，钻压增大，

卡钻：立压增大，出口流量减少，钻具旋转时扭矩增大，上提钻具时大钩负荷急增，有时高达钻具总重的数倍，缓慢下放钻具时，大钩负荷减少，钻压增大，卡点的准确位置又录井仪的钻头位置确定。

2.7井壁垮塌

钻具上提下放有阻卡现象，立压升高且波动幅度大，钻速减少，钻井液密度，切力，粘度上升，含砂增加，钻进中有憋跳钻现象，扭矩曲线不正常，严重时转盘不能启动，井口返出大量掉块，

2.8井漏

出口流量降低，立压降低，钻速突然变快或钻具放空，大钩负荷缓慢增加，总池体积减少，入口流量增大，

2002年6月1日，井深2872.84m，6：10泥浆池体积下降。6：10～6：20总池体积由93.68m3下降至82.99m3，漏失量10.87m3，平均漏速为54.30m3/h。6：23井队起钻处理。从而避免了事故的进一步恶化。

2.9溢流和井涌

在钻井液入口流量稳定的条件下，出口流量增加，总池体积增加，立管压力上升，温度升高(油侵)或降低(水或气侵);电阻率升高(油气或淡水侵)或降低(盐水侵)。停泵后钻井液外溢。

SXX井

2003年12月6日12：47-12：52总池体积由原来的116.47m3上升到120.88m3，通知钻台后于12：45打完重泥浆，13：00起钻。这时总池体积继续上涨，13：35上涨到135.35m3，至20：00，总池体积上涨到170.77m3，共计上涨54.30m3。井队进一步采取加重泥浆的措施，终在0：10将井涌控制。

2.10油气水侵

钻井液出口密度降低，出口温度升高，出口流量增加，大钩负荷增加，总池体积增加，油气侵时电导率降低，水侵时电导率升高，全烃组分出现异常，“单根气”和“后效气”明显增加，钻井液槽面出现油气水侵。

3结束语

ZH-2综合录井仪在开发井的施工中，在发现油气层，预报工程事故方面有其重要作用，录井技术人员应加强录井仪技术知识的学习，全面掌握录井仪参数信息知识，熟练应用于录井现场，指导钻井，安全，高效，合理，科学施工。

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