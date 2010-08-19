水利工程项目施工管理问题及对策

来源：中国鸣网位置：水力论文时间：2016-09-14 14:36

水利工程项目施工管理的水平对整个工程项目的质量有着举足轻重的影响，本文简要分析了水利工程项目施工管理的主要工作内容和特点，论述了水利工程项目施工管理的重要性，重点介绍了水利项目施工管理应该注意的问题，并以此为基础为如何提高水利工程项目施工管理的水平提出了针对性的对策。

《河南水利与南水北调》水利科技杂志，创刊于1956年，由河南省水利厅主办。以举世瞩目的南水北调工程为办刊主体，宣传南水北调工程的伟大意义。她回顾南水北调工程的历史背景，追踪工程实施的长廊。是传播水利科技的渠道，促进科技交流的平台，展示科技创新的窗口，加速成果转化的动力，展示优秀人才的舞台,企事业成功的载体。

引言

项目施工管理是水利工程建设的一项主要工作内容，项目施工管理不当不仅会严重影响到工程建设的预期进度，还会对项目建设的质量造成巨大的影响，甚至还会造成巨大的安全事故和经济损失。

1水利工程项目施工管理的主要工作内容

水利工程项目施工管理的工作内容众多，其不仅包括施工过程中管理监督、人员调配和进度安排，还包括施工前的各项准备工作和施工后的检测和验收工作。在施工开始之前主要是要对施工图纸和进度安排进行进一步的审核，此外还应对工程项目施工现场的实际情况做进一步的考察，充分了解可能会对项目施工造成影响的各种因素。在项目施工的过程中，项目施工管理人员需要对项目的进度进行实时跟进，及时发现项目施工过程中所存在的质量问题和安全隐患，尽量做到防患于未然，尽量避免由于安全事故或者是质量问题所带来的经济损失。在项目完工之后，最主要的工作便是检测、验收和项目移交工作，此外还须做好各项施工资料的存档工作，保证所有的施工管理内容都能做到有据可查。

2水利工程项目施工管理的重要性分析

水利工程项目施工管理的重要性主要体现在以下方面：①有效的项目施工管理可以有效的避免出现各种质量问题和安全事故，从可以为项目的整体建设提供更有力的保障;②项目施工管理可以及时发现项目建设过程中所存在的问题，保障项目能够按照预期的进度完成;③项目施工管理可以有效的提高项目建设的工作效率，通过有效的资源配置和人员优化，还可以大大的降低项目建设的成本;④通过对项目施工进行管理，还有助于进行施工方法的总结和优化，同时也有助于帮助提高项目施工管理的自身水平。

3水利工程项目施工管理的主要特点

与一般的工程项目相比，水利工程项目的性质更加特殊，其涉及的内容更加众多，具体而言其特点主要体现在以下方面：①水利工程项目的涉及面广，其不仅包括土木工程、建筑建设、水利、电力方面的工作内容，还涵括了环境保护以及城市建设等方面的诸多内容;②影响因素众多，项目施工具有极大的不确定性。水利工程项目不仅会受到施工人员、项目管理人员等人为因素的项目，还极易受到地质结构、气候条件等自然因素的影响，有时甚至还会受到当地的政治、经济因素的影响;③管理方式多样，缺乏统一的评判标准。由于水利工程项目的内容众多，不同的工程建设企业会有着不同的项目管理方式，但是管理评判标准的缺失也在一定程度上加大了项目施工管理的难度。

4水利工程项目施工管理应注意的主要问题

4.1安全问题

安全重于一切，在水利工程项目的建设过程中安全问题同样不容忽视，安全管理一直都是项目施工管理的首要工作。安全问题不仅会严重影响的到项目的进度和建设成本，还会严重的影响到施工人员的生命安全，造成不良的社会影响。在当前的水利工程项目施工管理中，项目管理人员对安全问题的重视程度还有所不足，施工人员的安全意识也还有待于进一步提高。为了有效的提高安全管理的力度，施工企业必须建立一套与实际项目相符合的安全管理制度，要将每一个工作环节的安全责任都细化到个人，此外还应加强安全知识的宣传与教育，不断督促施工人员了解更多的安全知识。

4.2质量问题

质量是工程项目建设的立足之本，质量不达标那么一切工作均将毫无意义，其还会给水利工程项目今后的使用埋下巨大的安全隐患。此外质量问题还会增大返工率，影响到项目的实际进度，造成巨大的原材料浪费和人力浪费，从而会工程项目带来较大的经济损失。在项目施工管理的过程中，管理人员应该严把质量关，要根据技术标准和项目施工合同不定期的对项目进行质量检查，及时发现存在的质量问题。

4.3成本问题

与一般的工程项目类似，水利工程项目同样要追求一定的经济利益，因此成本控制问题便成为了项目施工管理中不容忽视的一项工作内容。项目建设的成本不仅包括项目建设所需的各种物资和设备，还包括项目建设过程中所需的人力成本和时间成本，但是在当前的水利工程项目施工管理中成本控制中要集中在物质成本和人力成本上，而对于时间成本的重视程度还存在严重的不足，因此成本控制的效果也是差强人意，没有发挥其应有的作用。

4.4人员问题

水利工程项目的工程量大，其需要大量人员的参与，在水利工程项目施工管理的过程中管理人员需要做好人员的选拔工作和考核工作。水利工程的工作量大，其既需要大量的一些普通员工，同样也需要众多技术员工，管理人员应该对施工人员的结构组成进行合理的优化和配置，其既要保证各项工作能够有效的进行，也要保证不造成人员的超标和资源的浪费。

5提高水利工程项目施工管理水平的对策

5.1完善施工管理体系

水利工程项目施工管理是一项系统化的工作，为了有效的提高项目施工管理的水平，首要工作便是对已有的施工管理体系不断进行完善，为各项施工管理工作提供更加强有力的制度支持。完善施工管理体系主要需要做好以下方面的工作：①建立统一的质量、风险评估标准，明确各项评估工作的评价指标，为施工管理人员提供更加详细明确的技术支持;②能源管理完善监督管理体系，提高各项施工信息的透明程度，让社会大众和媒体舆论都能够有效的参与到项目建设的监督过程中来，充分的发挥各种社会资源的监督作用;③推行岗位责任制度，将各个工作环节的责任明确到个人，以此来提高施工人员和管理人员的责任意识。

5.2提高对项目施工管理的重视程度

重视程度不足是大部分施工管理单位均存在的问题，其也是水利工程项目施工管理水平始终得不到提高的一个主要因素。提高对施工管理的重视程度，首要工作便是要实现管理思想的转变，要采取新的管理理念，在水利项目的施工过程中要不断加强质量与安全教育，并通过组织小组讨论与会议总结的形式对施工过程中存在的问题及时进行总结和分析，要将质量至上、安全第一的理念贯彻到一个工作环节当中。此外施工企业还应建立一套奖罚机制，在项目施工的过程中做到奖罚分明，以此来激励项目施工人员的工作激情。

5.3加强人才培养

“人才”是水利项目建设的关键所在，任何工作的开展都与其息息相关，项目施工人员自身的专业水平和职业素养将会对整个项目建设产生巨大的影响。加强人才的培养，需要做好如下工作：①加强对施工人员和项目管理人员的专业考核，及时发现其所存在的不足，并以此为基础开展针对性的培训，督促其学习更多的专业技能;②工程建设企业应加强与高校之间的合作，通过校企合作培养的模式培养更多既具备专业技能又具备工程实践经验的高素质人才。只有有了充足的人才储备，水利工程项目施工管理水平的提高才会有基础性的保障。

6结语

项目施工管理作为水利工程项目建设的一项主要工作内容，在控制项目建成本，保证施工进度、提高项目建设质量等方面发挥了巨大的作用。为了不断提高水利工程项目施工管理的水平，施工企业应从安全管理、成本控制、质量控制、进度控制以及人员配置等方面入手，不断完善当前的施工管理体系，只有如此项目施工管理的水平才会有质的提高，水利工程建设才能更加快速的发展。

参考文献

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