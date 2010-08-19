水利工程质量的技术创新渠道

来源：中国鸣网位置：水力论文时间：2016-09-28 14:42

我国水利工程近年来取得了迅猛发展，极大地推动了社会经济的进步，与此同时，水利工程的总体质量水平也有了较大的提升，但仍然存在一些不足之处，这些问题如果不能正确应对很可能会威胁到人们的生命财产安全，如何提高水利工程质量仍然是当今的一个重要课题。

《华北水利水电大学学报》水利科技学报，创刊于1980年。1986年，我刊取得国内统一刊号，由内部刊物半年刊转为国内公开发行的季刊。1990年，获得国际刊号，可在国内外公开发行。2007年，改为双月刊。至今我刊已有32年的出版发展历程，已出版了33卷125期。

1、出现水利工程质量问题的主要原因

1.1有些项目法人队伍建设不完善主要问题如下：

1.1.1行政干预过多，违反建设程序，任意压缩工期，影响工程质量

1.1.2责任意识质量意识薄弱，管理松懈。

1.1.3项目法人责任制不够落实，项目法人“名不符实”，权责不统一，一是有些项目法人责任主体出现缺位，没有真正树立项目第一责任人的观念;二是有些项目法人单位人员素质和管理水平不高，对国家的法律法规理解不深、执行不够，甚至存在有法不依、规避监督和执法不力等问题;既没接受过专业知识教育，也没水利工程建设经验，缺乏应有的理论和技能培训和起码的从业资格;三是项目法人组织结构不合理，在项目较多的情况下，各部门人员身兼多职务，分身乏力，要求其认真细致的对某一项目实施全过程跟踪监督显得力不从心;四是部分项目法人的自我约束机制不完善，落实不到位，管理不规范。

1.1.4资金不到位，资金运作有问题，拖欠工程款，造成盲目压缩质量投入。

1.1.5招投标不规范。一是对投标人的资格审查不严;二是招标文件编制不够规范、水平偏低;三是存在人为干预招标投标活动和地方保护的现象;四是评标未能真正按照择优的原则，有些项目被简单地采用最低价中标和相当于抽签的方式评标。

1.1.6工程建设主体合同管理意识淡薄。有些项目法人对建设合 同的地位和作用，以及对合同管理的重要性，仍存在着认识差异;另外，由于水利基础设施建设资金多为各级财政投资，水行政主管部门对建设项目拥有较多的决策权，造成部分管理者仍习惯于用行政管理手段来管理工程项目，合同管理流于形式。在项目法人制定和签署合同中，不时存在风险分配和变更索赔管理不合理转嫁的现象，不利于建筑市场的健康发展。

1.2诚信缺失

由于我国的行业信用体系尚处于起步阶段，没有建立统一和动态的信用体系，监管难以到位。使个别水利设计、施工、监理单位以及相关的执业人员有机可乘。有些项目法人缺乏有效的水利建设市场监督机制，缺乏对施工、监理单位建设行为的有效监管。虽然有些单位和个人在一个地方屡屡违规，到另一地方照样没有受到应有的制约、惩罚，这种状况严重影响了整个水利建筑市场的发展。

1.3施工不规范导致工程质量差

1.3.1有些工程存在将主体工程变相转包、偷工减料的现象;

1.3.2部分施工人员业务素质差、技术水平低、实际经验不足;

1.3.3不按规范施工，质量控制手段落后，管理水平低，质量体系不健全，严重影响工程质量和安全生产。

2、保证水利工程质量的对策、措施与建议

2.1加强市场信用体系建设，规范水利建筑市场秩序

一要加强建筑法制建设，认真贯彻执行《建筑法》、《招标投标法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，提高依法行政的自觉性。二要进一步加强对水利建筑市场从业人员的专业知识培训和诚实信用的职业道德教育，提高市场主体执行有关法律法规的自觉性。积极推进水利水电工程设计、施工、监理单位的质量体系认证，规范工作程序，严格执行项目法人责任制、招标投标制、工程监理制和合同管理制，确保工程质量。三要大力推进水利建设行业信息化建设，积极支持发展中介服务组织，建立和完善勘察、设计、施工、监理、咨询等行业协会，开展信息和评估业务，努力提高中介机构的服务水平质量，为水利工程建设提供规范优质的中介服务。四要建立健全行业自律、新闻监督、群众参与为主要内容的社会监督体系，把政府监督和社会监督有机地结合起来，共同营造良好的水利建设市场环境。

2.2规范建设单位市场行为，落实项目法人职责

项目法人是项目建设的责任主体，对建设项目的工程质量、资金管理和生产安全负总责。为了推进水利工程的建设，一要合理组建项目法人，既要求技术人才、管理人才和领导人才的合理配置，又要求有丰富实践经验的人员;同时要求项目法人机构精简、运行效率高和约束机制完善等。二要严格按基本建设程序，杜绝“三边”工程。三要依法组织招标，并按规定签订合同。四要严格选择施工队伍，加强施工现场管理，严禁转包和违法分包行为。五要按有关验收规程组织或参与验收工作。六要按工程实际需要把建设资金落实到位。七要鼓励质量创优，严禁盲目压价。八要保证有合理的设计、施工工期，防止盲目抢进度、赶工期的现象。九要进一步落实领导责任制，扭转部分领导重效益、轻管理和重进度、轻质量的倾向。十要保证监理单位责、权、利统一，充分发挥监理单位的作用。十一要积极推行“代建制”、“总承包制”等管理模式。

2.3加强施工管理，确保工程质量

施工是形成工程质量的决定性环节之一。施工单位质量控制和管理是工程项目质量控制的重点和基础。一要完善施工单位质量保证体系，严格实行质量“三检制”，并使该体系正常有效运转。二要从操作人员、建筑材料、施工机械、施工工艺四个方面做好质量控制。三要对工程施工环节进行严格的控制，做到施工前主动控制，施工中认真检查、施工后严格把关的质量控制措施。四要加强施工单位内部管理，严格按设计图纸和施工规程、技术标准施工。五是项目经理、质检员、特种作业人员等相关人员要持证上岗。

3、推广新技术，加强质量管理

依靠科技提高工程质量。最大限度地消除质量的不利因素，保持质量的提高。要求我们在建设中增强质量意识和法制观念，依法强化水利工程质量管理和监督;建立以“四项制度”为基础，以建设程序为纽带，以高质量为目标的建设管理运行机制，逐步建立技术法规与技术标准相结合的质量控制体制，完善项目法人负责、监理控制、设计和施工保证、政府监督相结合的质量管理体系。在工程建设中，要大胆实践，勇于创新，开发新技术、新材料和施工工艺，提高工程质量。

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