如何提高城区河道水质

来源：中国鸣网位置：水力论文时间：2016-12-02 13:32

城区河道不仅担负着防洪排沥的重要职能，同时也承担起提升城市环境、打造美丽城市的景观功能。河道水质对城市生态环境有重要影响，本文就对城区河道水质的影响因素进行了分析，并提出改善水质的对策。

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在北方城市生态用水还不是很充裕的情况下，通过保证水源水质、进行雨污分流、制定清淤机制并与生态治理相结合的方式提高河道城区河道的水质既可节约水资源又可提升亲水近水的环境水平，意义重大。

引言

随着城市的发展，城区河道不仅担负着防洪排沥的重要职能，同时也承担起提升城市环境、打造美丽城市的景观功能。随着保定市水系建设的不断深入，作为一名城区水系管理者，在北方城市生态用水还不是很充裕、水库蓄水无法满足景观活水足量流动的条件下，城区河道的水质保持就显得尤为重要。河道水质维护好，既可节约水资源又可提升亲水近水的环境水平，意义重大。

下面就近些年提升河道水质所作的一些工作做一个简单的介绍：

一、河道水源。

水源水质的好坏直接影响到河道水质，对河道水质起着决定性作用。近些年北方多处于枯水期，水资源宝贵，且因为发展经济，水资源在保证生活用水的前提下，向生产用水倾斜，且因发展地方经济的需要，企业向河道排污现象严重，水源得不到保证，河道工业污水的排放使得水质改善无从谈起。

随着城市管理者和居住者环境意识的加强，企业向河道排污现象打击力度加大，河道水体逐渐好转，但由于近些年降雨偏少，使得河道水源成为大问题。为此，保定市结合自身实际，开展水系建设，城区河道生态用水采用西部山区水库、城区污水处理厂中水双向补给的方式进行补水：一是水库补水。保定市地处华北平原中部，整体地形西高东低，大中型水库基本设置西部山区，且11、12年降雨较多，市区将两个较大的王快和西大洋水库联通，并引水入市区，提供生态用水，并反补城区地下水。二是对城区污水处理厂的生产工艺改造升级，使污水处理厂处理后的水质达到一级排放标准，并修建管涵至城区河道上游，成为城区水系生态用水的一个常态补充。水源问题的解决为城区生态景观用水打下了坚实的基础。

二、雨污分流

历史上保定水量充沛，城区内有护城河、百草沟、候河、黄花沟、府河等多条河道，且城区西部有地下水资源丰富的一亩泉河。随着工业的发展，保定市依水建设了造纸、纺织及胶片感光企业，用水量大，且当年环保意识不强，企业生产污水直接排放到河道，河道两侧也有大量居民住房，生活污水也随意向河道排放，使得城区河道有河皆污。

从2008年开始，随着环保监管力度加强及城区环境提升需要，保定市开始实施城区雨污分流工程，通过近2年的艰苦建设，铺设管道管线近50公里，治理排污口662处。使保定成为全省第一个实现主城区雨污分流全覆盖的城市，基本上堵住了污水流入城区河道的污染水质的问题。

三、地理位置对河道水质的影响

我市的河道主要分排洪河和过城河，过城河均已成为城市纳污河。近几年，政府对小污染企业进行关闭，我市工业废水排放量有所下降。但城市生活废水、商业废水排放量猛增，未经处理直接排放的污水、废水及随意弃置的生活垃圾导致部分河道水质污染十分严重，水质极差，蚊虫孽生，严重影响着城市景观、生态环境。同时污染地下水源，影响居民的身体健康。

四、个别企业超标排污

近年来，政府对小污染企业进行关闭，我市工业废水排放量有所下降，但随着经济的快速发展，大中企业的工业废水排放量猛增。在国家环保标准的不断提高，环保执法力度的不断加大的情况下，绝大多数企业建设了污染治理设施，一般情况下可以达标排放。但是由于现行环保法律制度严重滞后和惩罚力度过小，存在着“守法成本高、违法成本低”的现象，导致个别企业故意不正常运转污染防治设施而超标排污，甚至非法直接排污，加剧了河道污染。

众所周知，水生植物可提高水体的自净能力，水生植物能行光合作用下吸收环境中CO2、放出O2改善水体质量，且能消除水体中许多污染元素。目前水生植物在我市城区的河流中鲜为少见，河床也被生活垃圾所覆盖，极难看到绿色。

水污染防治法规定不具体、不明确《水污染防治法》(1996年修正)第19条第1、2款明确规定“城市污水应当进行集中治理”，“国务院有关部门和地方各级人民政府必须把保护城市水源和防治城市水污染纳入城市建设规划,建设和完善城市排水管网,有计划地建设城市污水集中处理设施,加强城市水环境综合整治”。但由于没有对此款规定相应的法律责任，因而对人民政府的要求形同虚设;《水污染防治法实施细则》要求组织建设城市污水集中处理设施，但在法律责任部分却没有对城市建设管理部门违反此条作出规定。

针对关于影响城区河道水质的因素的分析，我建议采取以下措施，恢复城区河道的良好生态环境：1.清淤去污，净化河道。污染物来源多且坡度缓的水域，通常累积较厚的污泥。有机物百分含量高达二位数，而水体的化学需氧量(CODMN)达15毫克/升时，就是国标规定最差的Ⅴ类水了。污泥是水下的污染源库，在气温变化大或持续高温时，底泥上翻进入水体形成黑臭或造成污染事故。因此，在有较厚污泥堆积的水域，清除污泥是削减水域污染物、改善水环境的必要措施。在清淤去污的同时，种植水生植物，提高水体的自净能力。

加强城市内河水系统保护，采用加深、拓宽，疏浚河道、开挖新河或修建其它水利工程设施，将水质较好的水体引入城市水系，达到稀释城市水域污染物浓度的作用。虽然没有削减城市污染物总量，但它在活化水环境、改善水域生物生态系统和水环境面貌上有积极作用。同时，对河道流经主城区的河道进行生态景观建设，建造节地型河流绿化带和适宜的基础设施，使河道具有亲水、安全的特性，营造人与河流和谐相处的环境，为城市居民提供健康、舒适、优美的休闲娱乐环境。

要加强对沿河污染源的控制。要对沿河城区实施彻底的截污工程，逐步提高污水集中处理率，有效防治城市径流污染源。对城区的生活污水，要结合新农村建设，通过发展生态农业、建设单元式生活污水处理设施等，全面提高沿河生活污水处理能力和资源化水平。对工业废水，要在节能减排目标的约束下，通过实施清洁生产、强化经济措施和环保执法监督等措施来确保达标或减量排放。

大力开展现有污水处理厂的升级改造。毫无疑问，城市水污染控制的主要方法应是对城市主要排放源进行直接控制，按其排放量程序，依次为生活排污(建设城市污水处理厂)、工业排污(工业污染源控制与管理)。不断提高再生水处理技术和能力，加大再生水的利用量。将城市污水处理厂深度处理后的再生水作为河道的主水源，使之既可以涵养地下水源，缓解城市漏斗，也可以改善过城河和辉县市市区的环境质量，为市区的市民打造一片亲水空间，是一次借水发展的契机，也是污水处理策略的一次转型。

五、清淤及时

河底淤泥是河道水质的重要污染源，河底淤泥通过不断向上释放有机物及无机盐、增大水体耗氧量、生长水藻等恶化水质，是河道水体黑臭的重要原因。从近年河道维护管理情况看，每年雨季过后，河底淤泥厚度都会有所增加，且河道淤泥上方都滋生水藻，尤其到夏天藻类极易爆发性增长并散发异味，单靠维护工人打捞只能维持水体表面清洁，且藻类生长迅速，很快藻类就会长出水面，进而恶化水质，清淤工作必须及时到位。

为此，我们建立清淤机制，四年对整个城区河道清淤一次，并且针对闸坝、景观亮点等重点区域增加维护力度，采用与生化技术相结合的方式清理河底淤泥并进行生态养护，降低河道含氧量，对城区内环河道水体进行生物降解及抑味除臭处理，保持水质清澈。

以上做法是近些年我们河道治理维护中所采取的一些做法，不足之处，还希望提出指正。

六、结语

当前，我市已经开始探索水污染生态补偿制度、废水排污权交易制度、城市污水集中处理制度和多种形式的公众参与机制。目前已建成百泉河和北排水河上两座污水处理厂，但仍不能满足工业废水和生活污水处理的需要。再者，借鉴国外的水污染防治的实践经验，使公众参与在我国相关立法中受到足够重视，诸如修改现行《水污染防治法》、《水法》，法律予以明确规定公众的环境知情权和建立水环境信息的公开和通报制度，使掌握信息的政府机构及时免费向公众提供相关信息，从而促进水环境保护的公众参与。“法立而不行，与无法等”，可见如果已有公众参与立法得不到实施，那也只是一纸空文，其对公众参与的法律保障作用也无法实现，因此，还要重视公众参与立法实施机制的构建，通过理论基础和指导原则、程序、体制以及公众参与能力建设等五个主要方面的构建和完善，形成具有可操作性、能够为公众参与立法实施提供保障的公众参与立法实施机制，鼓励公众参与，从而形成完整的调控机制。

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