水利工程施工管理中存在的问题及对策

来源：中国鸣网位置：水力论文时间：2017-07-27 11:43

水利工程是一项庞大的工程，关乎人民的生产生活和生命财产安全，所以，水利工程建设全过程都需要合理监控与管理，文章分析了水利工程施工管理中存在的问题，并提出了相应加强水利工程施工管理的对策。

《水利水电科技进展》水利杂志征稿，是由河海大学主办的中国科学引文数据库(CSCD)核心期刊、中文核心期刊、中国科技核心期刊、RCCSE核心期刊，近年来已连续多次获全国水利水电系统优秀期刊、华东地区优秀期刊、江苏省优秀期刊等称号。该刊为双月刊，是以反映水利水电科技进展和动态为主的科技期刊。其主要任务是报道国内外水利水电建设的新理论、新技术、新成果、新经验，为我国水利水电工程建设及运行管理服务。

工程施工管理，尤其是水利工程施工管理是一项极其复杂的工作，水利工程的施工管理是确保水利工程建设质量、降低工程建设费用、加快工程建设进度的一项重要工作。应当结合水利工程施工管理的主要特征，对其进行有效的、科学的管理，使水利工程达到质量好、工期短、安全生产、成本低的目标。

1、我国当前水利工程施工管理中存在的主要问题

1.1 管理人员综合素质较低

施工工作的特点，决定了施工管理人员的综合素质及专业水平要高。目前，水利工程施工管理中，大部分现场施工项目管理人员综合管理素质较低，过分依赖其它各职能部门。其中，有些项目管理人员虽具有良好的技术素养，可又缺乏对工程成本与进度、施工质量、施工现场综合管理的控制能力;有些项目管理人员具备这些管理才能，可却对现场施工工艺控制又缺乏必要的施工经验与技术，或者工程造价知识相对匮乏，不能很好地控制工程造价。总之，当前水利工程项目管理人员的素质问题使施工单位的内部管理难度很大，严重约束了水利工程施工的质量控制。

1.2 管理体制不健全

尽管有些水利工程施工管理由监理、施工单位等来综合执行，可往往只停留在形式上，对于如何抓好管理、如何执行奖惩制度等方面，缺乏配套的管理措施。目前，大中型国有企业中，水利工程项目管理责任制还有待完善，而传统的管理体制约束了项目经理工作的开展，很大程度上限制了项目部管理职能的履行，使得许多项目的管理与项目管理科学化的要求相差甚远。随着水利工程设施的不断扩充，其管理体制标准也应当随之完善，否则工程质量难以得到保证。

1.3 目标管理不明确

目前，水利工程施工管理中普遍存在目标管理不明确的现象。这主要体现在：第一，施工成本管理较松懈、造价控制也不到位;第二，工程质量管理重结果轻过程;第三，施工进度控制不能够按照合同约定实施，随意性较大，缺乏严谨的施工工艺和施工进度计划，又不能采取系统的控制手段，签订合同时对工期的承诺不能很好地履行，施工管理的目标设定缺少科学性，从而导致实施起来较困难，导致水利工程施工管理不规范。

1.4 施工现场管理不严谨

水利施工中现场管理缺乏科学、系统的组织与安排，不能做到“以人为本”，普遍存在应付现象。这主要体现在施工过程中，从材料采购到现场使用均缺少一套完善的管理措施。在施工现场方面总是存在着安全隐患，主要是管理措施不到位，并且操作人员又不遵守安全操作规程，经常马虎办事，使得工伤、设备事故时有发生，从而使目前为数不少的水利施工项目现场管理混乱不堪。

2、加强水利工程施工管理的对策

2.1 切实提高管理人员的综合素质

要提高施工管理人员的综合素质，首先要不断加强对管理人员的学习和培训工作，努力提高现场施工管理人员的业务素质和技术水平。同时又充分考虑到水利施工管理工作具有专业性强、覆盖面广的特点，项目经理不仅需要有一定深度的理论知识和专业技术水平，还需要有比较丰富的现场施工实践经验，更需要具备经济管理、工程建设管理和行政管理的知识和相关经验。而且项目经理必须忠于职守、爱岗敬业、廉洁奉公，只有这样才能保证工程质量和进度，并维护施工单位应有的权益。水利工程项目经理的培训应主要包括这些方面：学习工程建设有关的法律法规和各项规章制度;学习相关的经济知识，使之能准确的对概算和工程结算进行分析审核;拟定阶段施工进度计划，并在实施中检查监督，切实做到以工程质量要求施工进度，以工程进度求投资效益;对各阶段的施工方案、材料设备及资金使用等提出意见，确保严格控制工程总造价。

2.2 加强工程服务意识

作为水利工程项目经理及管理人员，必须清醒地认识到水利工程施工属于服务行业，因而必须加强工程服务意识。把自己的一切行为控制在合同规定的范围内，并正确处理好与建设单位、监理公司、设计单位等的关系，以便更好的在施工过程中顺利开展工作，维护好甲乙双方的合法权益。

2.3 完善项目内部控制制度

要不断加强并完善项目内部控制制度，就必须建立员工岗位责任制、资产安全管理制度、各项支出的授权审批制度、施工现场管理制度、合同管理制度及工作业绩考核与奖惩制度等，并在实际工作中严格按照制度执行，为项目规范、高效地施工和完成项目评估指标做好制度上的保证。此外，发现成本管理中的不规范行为，及时提出改进意见，避免遭受更大的损失。这就要求施工管理者必须加强成本管理工作的检查、监督和指导。#p#分页标题#e#

2.4 科学控制成本

成本管理问题一直是施工企业管理中比较敏感的问题。首先，水利施工单位要以国家预算定额为依据，结合本单位实际管理水平，以科学合理的原则编制施工成本定额，作为成本管理的指导文件，并认真分析成本差异。水利工程在追求质量高的同时，也要追求价廉。换而言之，就是要花最少的投入来获得最大的回报。其次，在控制成本的同时，还要对经营环境变化进行预测，应当认真分析这种差异，然后，针对差异采取有效措施，使得成本控制更加科学化。第三，不断加强成本信息的采集和分析工作。最后，还必须定期对各成本中心、费用中心执行责任成本的情况进行分析、考核与奖惩，通过分析发现

问题，并及时纠正，使其能在竞争激烈的水利工程施工市场上站稳脚跟。在工程结束后，更要及时归集整理成本费用信息，为以后工程制定预算成本提供依据。

2.5 严格按照合同施工

水利施工管理者必须严格按照合同，让施工人员进行施工，并明确甲乙双方的责任、权利和义务。首先，要严格按合同办事，坚持“以合同为依据，以法律为准绳”的原则;同时要完善合同清算工作。其次，要本着友好协商的原则，按照合同中的各项条款约定，进一步规范施工程序，确保水利工程施工项目的顺利完成。

2.6 主抓安全生产

当前，水利施工企业安全管理中监督不到位的问题比较突出，水利工程安全施工的监督管理缺少日常的监督管理制度和强有力的措施。监督管理人员应检查和督促施工部门建立健全安全生产责任制和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和安全生产操作规程，完善安全保障体系，努力做到“有章可循，违章必究”。施工质量和施工安全有着紧密联系。所以，加强安全监理，控制安全生产，就是控制工程质量。应建立施工安全生产及文明施工和不良行为公布制度和档案库。对违规及不良行为，要及时进行记载建档和公布，并在有关单位资质审查、市场准人、招投标资格审查、项目经理及其它相关资格人的资格审核等方面依法进行行政处罚，确保规范施工安全行为。

3、结束语

水利工程施工管理是一项复杂的工作，在管理过程中除了要善于协调各方面关系，严格按规定办事外，还要从实际施工过程的现场施工和监管等方面进行强化，保证各项管理措施真正落到实处，从而不断提高水利工程施工管理的整体水平，促进水利工程的快速发展。

参考文献

[1] 王宝，韩雪东，敬海峰.关于加强水利工程施工管理的探析[J].黑龙江科技信息，2010.03

[2] 韩发旺，李守业，周特奇.浅谈水利工程施工管理[J].河南水利与南水北调，2010.03

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