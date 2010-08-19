钢铁企业备件材料成本的控制

来源：中国鸣网位置：冶金论文时间：2016-10-12 12:40

企业要想在市场竞争中占据稳定位置，就必须控制成本，作为钢铁企业来说，设备和材料的成本对于企业成本至关重要，因此，对设备和材料的成本控制是钢铁企业的重中之重。

《钢铁研究学报》原名《钢铁研究总院学报》，该刊创刊于1981年，后于1989年改为现名。《钢铁研究学报》是由钢铁研究总院主办的冶金类学术性刊物。经过10多年的努力，《钢铁研究学报》已发展成在中国冶金界极富影响力的学术性刊物之一。

一、钢铁企业备件材料管理现状及存在的主要问题

1.备件计划管理问题分析

为能合理制定出年、月和日常检修计划，需要比较充分地掌握了解设备的运行情况。然而备件计划随着公司经营环境的变化，管理体制也显现出许多问题。

(1)管理者专业技能的缺乏影响了工作的顺利进行。管理者的管理技能对于工作的顺利开展起到了关键性的作用，在这个过程中，其能够更好的发挥能动作用和自身潜力。但是从目前的情况来看，很多管理者的管理思想较为落后，且没有创新的管理理念和管理意识，加之受到传统的多备少患的思想的影响，使得实际工作过程中经常会发生问题。除此之外，管理者缺乏明确的责任意识，在对问题的处理上往往只是睁一只眼闭一只眼，这样也会导致问题的出现。

(2)备件计划环节多，组织松散，备件需求计划失真现象严重。根据对设备的操作使用、检修信息提出最初的备件需求，设备操作岗位和检修岗位工人提出备件需求量，然后经过复杂的逐级汇总，最后产生备件计划需求量，这就是复杂的备件需要计划的产生过程。由于申报过程中的层层加码，使备件计划编制与实际需求量偏差变大，最终导致备件计划失真。

(3)管理过程中缺乏明确的方案指导。要想使得管理工作能够取得最佳的管理效果，在开展工作之前，一定要制定好明确的管理方案，并且要根据实际情况进行科学的变动。但是在实际的过程中，备件材料的成本管理工作缺乏科学依据，在计划制定的过程中也只是根据管理者的经验进行，并没有对各类备件和材料的需求情况进行市场调查等，这样的情况下就会加大成本的投入，影响到了成本的控制。

2.备件库存管理的问题分析

(1)备件编码系统不规范。备件管理工作中基础关键的环节之一就是备件编码体系，其是搞好备件管理工作的开端。对应原则是备件编码应遵循的一个基本原则。

(2)备件库存品种分类不明确。备件储备品种确定的原则是：在保证及时供应维修所需备件的前提下，应将备件与低值材料、易耗品、工具以及大修专用件等区分开来，同时尽量减少储备品种及储备数量。

(3)备件库存定额不科学。备件储备定额不合理是备件库存资金很高的又一重要原因。采购数量完全依靠管理者的主观判断来决定，备件的最高、最低定额都偏高，甚至有些备件就根本没有库存定额。

二、钢铁企业备件材料成本控制措施

1.加强设备维护，实行科学管理

根据资料显示，钢铁设备的损坏情况，80%以上是因为使用或者是养护不当而造成的。炼钢厂将传统的“以修为主”的管理思想转变为“以防为主”，来减少备件更换、减少设备故障及降低备件成本;事后维修、定期维修的设备维修管理制度也转变为了主动维护。为从根本上减少零部件的损坏，降低备件消耗，根据主要设备的工作环境和特点，企业加强了以下几点的维护工作。

(1)需要进行除渣管理。除渣工作对于确保钢铁设备的健康良性运行起到了至关重要的作用，因此说管理者一定要对这一环节进行细致有效的管理。例如，管理者在实际的工作中需要深入到除渣的现场，要能够确保在一些设备的钢轨上不能够出现有钢渣或者是铁渣的现象，并且要对这些工作进行定期或者是不定期的检验，以免因为钢轨表面不清洁而造成车轮表面出现裂纹的现象，这样将会影响到设备的使用寿命，再购置新设备又会花去一定成本，达不到成本控制的目的。

(2)需要进行防冻管理工作。防冻管理也是必不可少的环节，对于钢铁设备来讲，采用人工加油的方法，会影响到施工的效率，同时对于较高的润滑点还需要实施高空作业，这样对于安全性能则不能够保证，在这种情况下，则可以采用集中润滑的方式，但是需要注意的是，由于许多设备均在露天环境下安装，在冬季温度下降时，就需要加强防冻管理工作，管理者一定要深入到现场，确保防冻工作能够按照规定进行，有效的提升设备的防冻效果。

2.运用技术手段提高钢铁设备的性能

由于炼钢厂的冶金设备通常是在恶劣的环境下工作的，如水环境较多、冲击力较大、荷载较重、且存在着粉尘和高压的现象，这样对其性能的要求就比较高，需要设备能够具有良好的抗腐蚀性能，并且要具有可靠性。制约设备正常运转的重要因素是备件质量的可靠性、损坏后保障及时供应等要素。

如果备件选择合理，控制措施得当，从控制吨钢成本的角度来看，可以大大降低备件费用。从实例看，在炼钢时，转炉会生成大量的烟尘以及一些具有腐蚀性的有害物质，在设备的处理下则会生成含有泥沙的水蒸气，附着在高速旋转的叶轮上，从而使得叶轮受到一定程度的腐蚀。在这种情况下，维修人员用高压水喷枪定期清洗叶轮表面，以此来除掉附着的泥沙。由于叶轮是在高温高湿大环境下工作的，再经高压喷枪(水压在 50MPa 以上)的冲洗，就很容易在叶轮表面形成大量凹坑，促使聚集泥尘，使得冲洗周期缩短了。根据调查，钢铁企业每年购买叶轮需要花费大概50 多万元，这样就加大的成本的支出。

3.严格各项制度，实现规范管理

降低备件成本的关键措施之一是加强备件规范管理。钢铁企业的备件种类繁多，备件管理难度较大，如果不按规范去制定、下达和执行备件的采购计划，就极易造成混乱。因此炼钢厂需要加强备件计划的制定、下达与领用管理，杜绝发生浪费现象。

以前，备件计划的申请过程是，生产车间将所需的备件材料明细整理出来，接着报到生产分厂的设备管理部门进行汇总，再审报道公司设备处备件采购科，主管设备的公司领导审批后才能形成正式的备件计划。备件的使用者是生产车间，其对时间有严格的要求，经常会再次申报，再次下达计划，造成采购部门的重复采购，出现了库房的同类备件不断积压的现象，导致大量库存成本浪费。

为解决上面提到的问题，炼钢厂制定了备件规范管理措施，简化了备件申请手续，引进了先进的备件管理软件，提高了工作效率;分厂设备管理部门与车间的协调和沟通进一步被加强，管理人员对设备的运行情况了解透彻，并将每天的备件使用消耗记录做好，必须明确车间现存的备件种类及数量;库存没有的才能被列入备件计划中，不得列入通过维护可长时间正常运行或一些不易损坏的大型零部件，确保能很好地利用企业资金。

除此之外备件的领用管理也被规范化，主要是严格的控制领用车间，生产车间的节约意识进一步得到强化，每月的领用标准被规定出，并通过加强维护设备来使备件消耗降低，较好的控制了吨钢成本。

三、结语

通过对备件计划与库存结构两个目标之间的优化，促进了管理的升级，减少了库存积压，提高了工作效率，降低了存储的管理费用和企业资金占用量。在实际管理中，采用以上方法来实现设备备件的优化管理，可解决企业实际服务过程中由于“备件匮乏和大量积压”带来的成本浪费的问题。

参考文献：

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[5]陈志荣.某钢铁企业的备件管理优化研究[J].经营管理者,2013(25).

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