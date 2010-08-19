农机安全监理工作规范化管理

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-09-14 14:32

加强农机安全监督管理工作，能够预防和减少农业机械事故，保障人民生命和财产安全。笔者将根据相关工作经验，分析农机安全监督管理在农村经济发展中的重要地位和作用以及现阶段农机安全监督存在的相关问题，继而提出针对性的农机安全监督管理对策，实现规范化管理。

《农机化研究》黑龙江期刊，创刊于1979年，由中国农业机械学会农业机械化分会、黑龙江省农业机械学会、黑龙江省农业机械工程科学研究院主办。自创刊以来，历届编委及编审人员以交流大农业概念下(包括农、林、牧、副、渔)的机械化、电气化、自动化的学术、科研成果以及与之相关的综合性述评为办刊宗旨，严把质量关，使本刊的知名度与学术地位日渐提高。

农机安全监理机构承担着保护人民群众的生命、财产安全，担任着依法行政的重要角色。农机安全监理队伍的建设，需要秉承着实事求是，依法行政的原则，按照管理科学化、决策民主化，始终坚持为民服务的宗旨不动摇。现阶段的相关研究来看，农机安全监理机构遇到了许多的问题，需要积极转变思想，适应时代的发展需求。

1农机监理在农村经济发展中的地位和作用

由于我国农村人口众多，地理条件差别较大，各地发展不平衡，总体而言，我国农村经济的发展速度仍然落后于我国的经济发展的平均速度，要全面建成小康社会，农业、农村、农民仍然是其重要短板，必须用时补齐“三农”这块短板。发展农村经济，实现农业现代化，则必须首先实现农业机械化，只有在农业生产中广泛使用先进、适用的农业机械，才能进一步提高农业生产力，降低消耗、提高劳动生产率，促进农业经济又好又快发展。简而言之，没有农业机械化就意味着没有现代农业。随着国家采取措施，鼓励和支持农业机械生产者增加新产品、订报技术、新工艺的研究开发投入，对农民和农业生产经营组织购买国家支持推广的先进适用的农业机械给予补贴和农用油料的燃油补贴，对从事农业机械生产作业服务收入的税收优惠等政策的实施，农业机械会得到广泛应用，农业机械化会得到前所未有的发展。而农业机械化发展离不开农机监理，农机监理是为了更好地发挥农机化作用的根本保障。农机监理作为涉农部门，其工作内容以及工作对象均在农村，最终目的是为了能够促进农村经济发展，实现全面小康。

2当前存在的主要问题

(1)受客观因素制约，工作难度增大。由于农村基础设施建设落后，经济发展相对滞后，很多地方都严重缺乏正规交通工具，群众出行严重不便，所以农机驾驶员违章载人的现象非常普遍;另外，部分农机手文化水平较低，技术水平不过硬，对农业机械的操作，保养认识了解不透，平时不注意对农业机械的保养、安全意识不够强，存在逃避安全监管等，加之，农村地域分散导致似如“黑车非驾”等现象出现，造成农机安全管理难、执法难。

(2)机管与路管脱节。在农业机械化的生产过程中必然会出现这样那样的安全问题，农业机械在生产作业或转场过程中，特别是道路运输作业过各中更易出现导致人身伤害和财产损失的农机事故。这主要是道路交通条件差，农业机械安全性能差，经常出现违章载人和客货混装，导致大量的安全隐患。农业机械在道路上发生农业机械事故，由公安机关交通管理部门依照道路交通安全法律、法规处理，道路以外发生农业机械安全事故由农机监理机关按照农机事故处理的相关规定执行。但是，目前的广大农村并未经常有公安交通管理部门人员上路执法。而农机安全监理人员因为没有合理授权，难以成为执法主体。

(3)机构不健全，事业经费无保障。农机监理机构缺乏系统的管理办法，部分工作人员没有接受严格的执法培训就上岗。因此出现部分工作人员在实施具体执法时操作过于简单化，不善于按照相关规章制度来履行自己的职责。另外，各地农机安全监理机构没有设置统一的配置标准，也缺乏专门的经费保障，出现农机监理装备不齐全以及设备老化等现象。由于农机安全监理机构属于事业单位，所以执法经费难以得到有效保障，各地农机执法人员待遇差别较大，影响了正常的执法活动的顺利开展。部分省市农机主管部门未对农机监理基础工作做到相应的经费支持，在划拨专项建设经费时也不够合理，因此农机安全监理的发展受到了一定程度的限制。

3新形势下农机安全监理的对策

(1)加强农机安全监理宣传。当前农机安全相关法律法规有《中华人民共和国农业机械促进法》、《道路交通安全法》、《拖拉机及驾驶员安全管理规定》《农业机械安全监督管理条例》、《重庆市农业机械管理条例》等，这些法律、法规明确了农机监理工作的执法地位、责任范围和权利义务。是农机安全监理工作的法律保障和政策依据，农机监理部门根据自身工作实际，在学校开展安全知识讲座，提高安全意识，利用赶场天对广大群众散发安全知识传单，提高全民安全意识，利用农业机械年度审验之机，加强对从业人员的安全教育，提高安全防范意识。让全社区都了解农机安全监理的重要性和必要性。

(2)提高农机安全监理执法水平。农机安全监理工作的性质和特点决定了其执法人员必须树立全心全意为民服务的宗旨意识，要忠于职守、无私奉献、爱岗敬业、奋发有为的职业精神，要以服务“三农”，全面建成小康为目标。努力建设一支高素质的农机安全监理队伍，实行严格的规范化管理，做到内强素质、外树形象。把那些政治合格、作风过硬、业务精良、执法公正严明的人吸收到队伍中来，实行考核、持证上岗。认真履行法律、法规付予的权利和义务，认真践行“三严三实”目标，确保农业机械生产安全，保障人民生命和财产安全。

(3)明确农机安全监理的责任。建立健全考核激励机制和岗位目标责任制，充分调动广大监理从业人员的积极性、创造性，充分发挥他们的聪明才智，并用制度来管理约束规范他们行为，紧紧围绕依法行政，公正执法，文明服务的主题，通过开展法治教育，做到廉洁自律，让农机安全监理人员自觉抵制违法、违纪行为。农机安全监理工作是现代农业机械化的重要组成部分，是实现农业现代化的重要手段，是农村经济发展的必不可少的重要环节。它直接为广大农业机械作业生产作业服务。因此，我们应当建立严格的规范管理制度，加大对农机监理队伍的投入，不断提高农机监理队伍的装备水平、整体素质和执法水平，增强为民服务的意识，提高服务水平，为农业增效、农民增收、农村富裕，为全面建成小康社会做出积极贡献。

参考文献

[1]张保洲.论农机安全监理工作的规范化管理[J].农家科技(下旬刊)，2015，14(9)：316-316.

[2]陈友发，赵富春，李见花，等.农机安全监理工作中法律问题研究[J].农业开发与装备，2014，11(12)：17-19.

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