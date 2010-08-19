数字林业技术对退耕还林工程的应用
来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-09-18 11:09
随着数字林业技术的不断发展，退耕还林工程在管理方面有了更多的参考依据。这种技术在实际的应用中取得了良好的作用效果，为经济社会的不断发展带来了一定的推动作用。为了改善我国的环境质量，国家开展了退耕还林工程，并取得了一定的经济效益和生态效益。这项工程的顺利实施，不仅关系着当前的生态环境效益，也对可持续发展的实施效果有着重要的影响。为了更好地体现出数字林业技术的实际价值，相关的工作人员应该对这种先进的林业技术和退耕还林工程有着正确的认识，为我国生态环境建设水平的提高提供可靠地保障。本文将对数字林业技术在退耕还林工程中的应用进行深入的探讨。
《林业与生态》园林杂志，创刊于1953年，由湖南省林业科技推广总站主办。办刊宗旨：关注与林业相关的生态建设重点难点问题，传播林业科学知识，推广林业实用技术，挖掘林业生态文化，促进林业生态体系构建和生态文明建设。读者对象：林业工作者、林农、爱好园林绿化、生态家居、生态旅游等各界人士。
结合目前我国生态环境的实际发展现状，可知其中依然存在着较多的问题，客观地决定了实施退耕还林工程的必要性。这项工程的有序开展，不仅关系着当前我国环境建设的实际作用效果，也对未来可持续发展战略的顺利实施有着深远的影响。
1退耕还林工程的相关内容
我国的人口基数大，对于各种能源的依赖程度非常高，为生态环境质量的增强埋下了一定的安全隐患。结合目前我国生态环境建设的发展现状，可知其中依然存在着许多突出的问题，主要表现在：资源短缺、水土流失现象严重、土地荒漠化影响范围越来越大、绿化面积少、森林资源匮乏等。这些方面的不同内容，客观地体现了目前我国环境质量改善过程中面临的巨大挑战。为了从根本上改变这种不利的发展现状，国家制定和实施了退耕还林工程，并取得了良好的作用效果。相对而言，退耕还林在减少水土流失、提高森林覆盖率、增加林业资源等方面的实际作用效果显著。在退耕还林工程实施的过程中，必须遵循一定的原则：因地制宜，选择合理的草木树种。这项工程的政策性非常强、持续的时间久、影响范围大、群众参与度高，为农民生活水平的提高产生了积极的影响。无论是耕地方面的退耕还林，或是荒山造林，都给生态环境质量的提高带来了重要的保障作用。实施退耕还林工程，符合可持续发展的必然要求，实现了经济社会与生态环境建设同步发展的战略目标。由于其中的林业资源众多，经济价值和生态效益巨大，客观地决定了采取有效的措施维护好这项工程相关成果的必要性。截止到2016年，中央对新一轮的退耕还林还草专项资金49.64亿元，工作经费一次补助0.36亿元，明显高于2014年。
2数字林业技术的主要内容
作为林业资源管理方面信息化技术的重要组成部分，数字林业技术在实际的应用中取得了良好的作用效果。它的本质是指对人类赖以生存环境的有关数字领域方面的科学认识，其中包含着众多的数据信息，是一项研究林业资源方面的重要科学技术。数字林业技术的内涵主要体现在：a.高度智能化的3S技术作用下的林业信息数字化。这种技术最大的优势是具有空间遥感的功能，可以完成实时的图像采集，并对相关的林业信息进行准确的空间定位;b.在可靠的系统平台支撑下，可以在较短的时间内完成对信息的存储、分析和处理。目前常用的数字化林业方面的关键技术主要包括：a.数据的实时共享、快速的存储、数据挖掘;b.具有遥感功能的3S技术;c.系统功能完善的虚拟现实及可视化技术。退耕还林工程实施过程中涉及的范围非常大，客观地加大了林业资源方面的数据信息量，为相关的管理部门带来了一定的工作压力。而采用数字林业技术，可以运用可靠的信息化技术进行有效地分析、管理。在其中的中心数据服务器的作用下，大量的林业资源数据通过高速的传输方式实现了数据的存储、共享。通过对海量数据的转换、模型化处理等，可以完成数据的挖掘，。而虚拟现实及可视化技术具有良好的可扩展性，实时存储效率高，在退耕还林工程中的应用较多。相对而言，为了获得可靠的数据信息，增强森林防火的实际作用效果，需要依赖具有遥感功能和全球定位系统的3S技术。
3数字林业技术在退耕还林工程中的应用
3.1在退耕还林工程中预防自然灾害方面的应用
退耕还林工程作为一项长期的战略性工程，在建设和推广的过程中产生了深远的影响：为可持续发展战略影响范围的扩大和社会主义和谐社会建设步伐的加快带来了巨大的推动作用。由于其中的林业资源非常丰富，工程涉及的面积非常大，客观地决定了运用现代化信息技术进行数据处理和管理的必要性。而数字林业技术的出现，为这些发展目标的实现带来了重要的保障作用，尤其是在预防自然灾害方面。比如，运用数字林业技术中的3S技术可以对火灾事故的有效预防和处理提供必要地指向。当退耕还林工程中某些重要的林业带发生火灾时，消防安全中心的工作人员可以与林业技术中心的工作人员及时取得联系，利用3S技术中的遥感技术和全球定位系统，可以及时地了解到火灾事故发生的具体地点、火势的大小、事故发生地的环境特点、火灾事故可能造成的后果等，从而对事故所带来的经济损失做出全面科学地评估，并制定出详细的救援事故，最大限度地缩短救援时间，减少不必要的经济损失。这些方面的具体内容，客观地反映了数字林业技术在退耕还林工程中预防自然灾害方面应用的重要性。
3.2退耕还林工程长远规划布局方面的应用
退耕还林工程的顺利实施，不仅带来了一定的经济效益，也逐渐地产生了巨大的生态效益，为社会的和谐稳定带来了重要的保障作用。为了使退耕还林工程长远的规划布局更加合理，推动区域经济的持续发展，需要相关的林业管理部分充分地发挥数字林业技术，为相关规划工作的有序开展提供科学的指向。比如，在工程实施中不同区域对于草木树种的生长特性可能影响不同，需要技术人员对这些区域的土壤特性、气候环境等有着充分地里了解。此时，相关的工程人员便可以充分地发挥数字林业技术，利用这种技术中的数据挖掘功能，可以对不同区域有关气候条件的数据信息进行有效地分析、处理，并在虚拟现实技术的作用下构建可靠的参考模型，为当地草木树种的栽植提供可靠的参考依据。这样的举措，不仅有利于提高树木的成活率，也会有效地控制工程的投入成本，实现退耕还林工程效益最大化的发展目标。
结束语
采取可靠的技术增强林业资源的管理能力，为退耕还林工程经济成本的降低提供必要地保障。文中通过对退耕还林工程相关知识的阐述，客观地说明了数字林业技术对于退耕还林工程顺利实施的重要性。
参考文献
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