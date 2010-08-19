国内好发的农业综合类期刊有哪些
来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-09-23 14:12
农业大国的发展自然离不开农业的发展，农业一直是我国国民经济发展的重中之重，因此，农业经济取得了飞速的发展，但我国并不能算是农业强国，之所以说是农业大国，是因为农业人口在我国占了相当大的比例，但是农业现代化程度与发达国家相比还是有较大差距的，因此，提高我国农业现代化程度就成了重点，这就需要农业技术人才的鼎力支持，农业专业技术人才的地位日渐升高，国内好发的农业综合类期刊有哪些?
《农业与技术》国家级农业期刊，杂志创刊于1980年，由中国科技期刊编辑学会、吉林省科学技术信息研究所主办，农业与技术杂志社编辑出版的国家级农业综合性刊物。本刊国内统一刊号：CN22-1159/S，国际标准刊号：ISSN 1671-962X，广告经营许可证：吉工商广字01028。复合影响因子：0.240，综合影响因子：0.122。
《吉林农业》吉林省农业期刊投稿，创刊于1989年，是吉林省农业委员会主管、吉林省新农村建设办公室主办的农业综合性刊物。国家重点保留期刊、吉林省一级期刊、吉林省自然科学十佳期刊、吉林省农村书屋收录期刊，被中国出版科学研究所、龙源国际期刊网全球中文电子期刊协会评为中国期刊网络传播国内阅读排行TOP100。
《农村电气化》农业工程技术杂志，创刊于1979年，由中国科学技术学会主管，中国电机工程学会主办.读者对象为供电企业的工程技术人员。内容包括：输配电、新能源发电、通信、管理信息系统方面的技术论文、变电运行、高压电器的运行检修、测试仪器的使用等，侧重于农村电网。
《农村天地》吉林省农业杂志，是综合性农村刊物。主要研究农村改革与发展，报道典型与经验、传播信息与技术、反映现实与意见、活跃农村文化生活、促进两个文明建设。
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