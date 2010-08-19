农业发展中农药污染如何防治

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-09-29 15:00

农业的发展离不开农药，在农作物种植的过程中，难免会发生病虫害，给农户带来困扰，因此需要农药的介入来预防和治疗病虫害的发生，农药发挥了重要的作用，但也给环境和农产品的安全带来不利影响，不仅对人体健康，乃至其他生物体乃至整个生态系统造成不良的影响。

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1农药对环境的污染

1.1农药对土壤的污染

在田间施用的农药,除少部分着落于作物或靶标生物外,大部分着落入农田中,如果是进行土壤处理,则全部施于土壤之中,这样便会造成田间的直接污染。另外,空气中的粉尘和降水也是土壤中农药的残留来源之一。

性质稳定、分解缓慢、残效期长的农药,如有机氯农药落入土壤中,易在土壤中积累,造成对土壤的污染[1]。土壤中残留的农药,不仅容易被农作物吸收转入农副产品中,还会对土壤中的有益微生物,如固氮菌及其他有益生物造成危害。土壤中残留的除草剂还有可能对后茬敏感的作物造成药害。

1.2农药对大气的污染

大气中农药的污染主要来自田间施药时药剂的挥发或农药厂生产时排出的废气,施过药的作物或土壤以及被污染的水面也会通过挥发使残留的农药进入大气中。大气中的农药还可能随着气流漂移,扩散到附近地区或更远的地方。空气中的除草剂浓度较高时,还会对敏感作物造成药害。

1.3农药对水体的污染

造成水体污染的农药可来自以下4个方面:一是施入农田的农药随着灌溉或雨水冲刷流入江河湖泊;二是存在于大气中或植物表面的农药通过雨水冲刷进入土壤或流入水域;三是农药厂排出的废水、废渣直接进入水域;四是将废弃的农药包装物扔入水中或在池塘河流中洗刷施药器具等对水体造成的污染。农药对水体的污染,不仅可造成鱼、贝、虾等水生生物中毒死亡,同时还可能污染饮用水,威胁人体的健康。

1.4农药施用后对生态系统的影响

农药施用后对生态系统的影响是复杂的,它可以破坏自然界原来的生态平衡。农药对生态系统的影响除以上提到的对土壤生物、水生生物的影响外,还可杀伤天敌,引起防治对象的再猖獗,造成次要害虫上升为主要害虫,影响作物产量和农民的收入。

2农药对农副产品的污染

2.1施药对作物的直接污染

农药施用后,部分残留于作物表面或植物组织内部,当作物收获时还未来得及分解完毕,就会随之进入各种农、畜产品中,从而造成对农、畜产品的污染[2]。

农药对作物的污染程度与药剂的性质、剂型、施药方式、施药量等有密切关系。内吸性强、渗透性强的农药易造成对作物的污染;含有重金属元素的坤制剂不仅易造成污染,且对人体危害极大,应禁止使用;乳油制剂比粉剂、可湿性粉剂分解慢。在作物体内残留时间长;药剂使用浓度高,频次多,对作物造成的污染程度重。

2.2作物从污染环境中对农药的吸收

农药在田间使用后容易造成对土壤、大气和水体的污染,当作物从土壤或水分中吸收残留的农药,达到一定的量后,就会造成对作物的污染和残留[3]。作物从污染环境中吸收农药的能力因作物种类而异。一般来说,根菜类、薯类作物从土壤中吸收农药的能力较强,而叶菜类、果菜类的吸收能力较弱。

2.3农药的生物富集及在食物链中的传递影响

农药的生物富集是指生物体从生活环境中通过取食或其他方式,能不断地吸收低剂量的农药,逐渐在其体内积累,并使其体内的药剂浓度比其周围环境或食品中浓度都高。食物链往往是造成生物体农药富集的一种重要因素。残留在生态环境中的农药,通过生物之间由取食所构成的链锁形式进行转移和传递而蓄积于食物链顶端的生物体中,人类处在食物链的顶端,最易受到农药残毒生物富集后的危害。

3农药污染的防治

3.1合理使用农药

按照“预防为主、综合防治”的植保方针,根据病虫草等有害生物的发生情况,选适宜的农药品种、用药量、施药时期、施药方法,合理混用农药,从而达到提高防效、降低用药量、减轻农药对环境污染的目的[4]。

3.2安全使用农药

严格遵守国家颁布的农药安全使用标准及有关规定,按照规定的用药量、用药次数、用药方法和安全间隔期,在相应的作物上施药;禁止、限制在蔬菜、瓜果、烟叶、茶叶、中草药等作物上使用高毒农药;避免使用高毒农药防治家庭卫生害虫。

3.3提倡开发、使用无污染农药

在农药的使用中尽量选用无污染农药,如生物农药、低残留化学农药,种植转基因作物或抗病虫草害的作物品种。

3.4妥善处理农药包装物

装过农药的空箱、空瓶等要集中处理,不准用于盛装粮食、油、水、食品和饲料等,更不能随意扔入河塘、湖泊当中。

3.5进行去污处理

对于食品或农副产品中的农药残留,可根据情况采取相应的措施,达到清除农药残留的效果。如对于残留有农药的蔬菜、水果,可利用清水冲洗的办法,清洗后的水果削皮食用;残留于稻谷中的农药,脱去谷壳即去除了大部分残留,食用前蒸煮基本上可把其中的农药残留全部消除。

3.6采用避毒措施

对于已遭受农药污染尚有农药残留的农田,可采用避毒措施以减少农药对作物的污染,即在一定时期内不种植易吸收农药的作物,如根菜类、薯类等,而代之以种植那些叶菜类、果实类等不易吸收农药的作物。也可改变耕作制度,实行水旱轮作的方式,减少农药的污染。

4参考文献

[1] 陈苏敏,胡启山,郭鹏程,等.农药污染及其危害的有效防控[J].现代农业科技,2008(4):94-95.

[2] 单正军,陈祖义.农产品农药污染途径分析[J].农药科学与管理,2008,29(3):40-49,14.

[3] 王玉霞,赵晓宇,张先成,等.化学农药对环境的污染及生物整治措施[J].国土与自然资源研究,2008(4):69-70.

[4] 刘世友.农药污染现状与环境保护措施[J].河北化工,2010(1):74-75.

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