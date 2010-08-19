喀什地区红枣生物肥肥效试验

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-09-29 15:09

新疆喀什地区有着特殊的地理环境，是新疆经济、政治、文化发展的中心，喀什地区独特的自然环境使得当地林果业健康发展，喀什地区的红枣就独具特色，红枣本身是一种深受人们喜爱的干果，富含丰富的蛋白质和铁等多种对人体健康有益的物质。

《新疆农业科学》主要刊登作物育种与栽培、植物保护、土壤肥料、园艺特产、林业、农田水利、畜牧兽医水产、农业机械、生物技术等文章。五十余年来刊物的发展与自治区农业生产与农业科技发展紧密结合，跟进学术前沿，追踪科技创新成果，为促进学术与科技信息交流，推进科技进步，加速农业科研、教育和生产的发展做出了重大贡献。

红枣具有食用、药用、保健等多种功能[1-4]，含有比一般水果高1倍的糖分以及较多的蛋白质、脂肪、铁、磷、钙等多种物质外，还有人体所需的18种氨基酸，有养胃健脾、补血益气、和解药毒、保护肝脏和增强肌力等功效。喀什是红枣的主产区之一，充分发挥南疆广大农田污染很少和生产环境洁净这一地域优势，同时注重应用推广生物肥料，以保证无公害绿色食品安全无污染的生产过程，是南疆地区农业和农村经济可持续发展的重要选择。随着化肥的大量施用，土壤板结、地力下降等问题越来越突出，如何在保护环境、节约资源的前提下，在尽量少施用化肥甚至不施用的情况下，保持特色林果业健康发展，促进农民增收，是近年来研究的热点。复合生物肥料在蔬菜上的应用[5]表明，复合生物肥料作为基肥施用，能显著地促进茄子、莴苣、豇豆的植株生长，从而显著提高产量。大面积的应用结果表明，微生物肥料在增产、降低成本、减少化肥使用、改善农产品品质等方面有着良好作用[6]。生物肥料具有营养元素全面、肥效长、能提高果品品质、抑制土传病害、增强果树抗逆性、促进果实早熟等特点。随着生态农业的发展，生产安全、无公害的绿色食品已成为一个发展趋势，生物肥料作为生产绿色食品和有机食品必备的生产资料，日益受到人们的重视。同时生物肥料的使用效果也逐渐被认可，应用面积不断扩大。为了促进南疆地区特色林果向着绿色有机的方向稳步发展，提升农产品及特色果品知名度和市场占有率，必须大力推广使用复合生物肥料，微生物肥料将在今后的持续农业发展中发挥更大作用[7]。喀什地区特色林果面积已经接近40万hm2，仅红枣种植规模就达到了13.6万hm2，引进与试验生物肥料既能降低枣农肥料投入成本，又能改善枣园土壤环境，提高红枣单位面积产量和品质，增加枣农的收入，对促进喀什地区农业、农村经济发展，农民增收及社会主义新农村建设具有巨大的促进作用。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

疏勒县位于新疆维吾尔自治区西南部，喀什地区西北部，地处塔里木盆地西缘喀什噶尔绿洲中部，西面是帕米尔高原。试验地点位于疏勒县英阿瓦提乡5村1组，地理位置东经76°39′，北纬39°09′，地处克孜勒河、盖孜河和库山河冲积平原中游地区，地势由西北向东南倾斜，海拔1 258 m，年平均气温11.8 ℃，1月平均气温-6.5 ℃，7月平均气温25.8 ℃。年平均降水量63.3 mm，无霜期218 d，属于暖温带大陆性干燥气候，风沙浮尘天气较多，春季升温快而不稳，秋季降温快。

1.2 试验材料

1.2.1 试验枣树。该试验选择树势均匀的骏枣，2007年直播，2008年嫁接，株行距1 m×2 m，有效株数4 800株/hm2，保存率96%。

1.2.2 试验肥料。试验通过国内、疆内和本地引进3种生物肥，生物肥Ⅰ为新疆洲源肥业有限公司的腐植酸有机肥，含总成分≥55%、氨基酸+有机质≥24%、N+P2O5+K2O≥8%、解磷因子≥4%、解钾因子≥4%、腐植酸≥15%;生物肥Ⅱ为山东寿光绿四方化工有限公司的螯合生物肥料，含N+P2O5+K2O≥4%、有机质≥30%、含生物发酵型生物菌群、黄腐酸钾、腐植酸钙、铁、铜、锰、锌、硼等中微量元素;生物肥Ⅲ为麦盖提天海波斯坦生物科技有限公司生产的“腾惠科技”果树有机肥，含N+P2O5+K2O≥6%、有机质≥30%、风化煤、牛羊粪、棉秆、尿素、膨润土、微生物;尿素、二铵混合肥和红枣专用肥，红枣专用肥为喀什百地康农业科技开发有限公司生产的“掺混肥料BB肥”。

1.3 试验设计

根据肥料种类和施肥量的不同，试验共设5个处理，分别为处理1：在萌芽前、开花期施生物肥Ⅰ 1 kg/株，幼果膨大期不施肥;处理2：在萌芽前施生物肥Ⅱ 2 kg/株，开花期和幼果膨大期施生物肥Ⅱ 1 kg/株;处理3：在萌芽前、开花期和幼果膨大期均施生物肥Ⅲ 2 kg/株;处理4：常规施肥，在萌芽前和开花期施尿素、二铵混合肥(其中：尿素140 g/株，二铵80 g/株)220 g/株，在幼果膨大期施红枣专用肥150 g/株。以不施肥作对照(CK)。4次重复，随机区组排列，每个小区为15株果树，共计20个小区，300株果树。试验采用换沟施肥的方法，在施肥后立即灌水，以提高肥料的利用率。为防止浇水后肥效相互影响，每个处理间建立保护带，每个重复间设置隔离行，并对每个处理进行单独浇水。各处理田间布局如图1所示。在选好的试验地做沟状保护带，垄宽30 cm，高25 cm，垄夯实、打牢。

1.4 测定指标

1.4.1 土壤理化性质检测。在施用生物肥之前和每次施用生物肥料浇水15 d后，分别对各施肥小区土壤样品进行1次0～30 cm土层土壤(取样在施肥部位)采集，在施生物肥之前先采集5个标准样地土样，在每次施完生物肥后，每个处理采集1个土样(每个土样为3个土样的混样)，4个重复。将采集的土样进行风干处理，方法是将新鲜湿土样平铺于干净的纸上，弄成碎块，摊成薄层(厚约2 cm)，放在室内阴凉通风处自行干燥。挑出自然风干土样内的植物残体，使土体充分混匀，研磨，磨细的土壤先用孔径为1 mm(18号筛)的土筛过筛，用作土壤速效养分分析，后通过孔径0.25 mm(60号筛)的土筛，用作土壤全量养分和有机质分析。将处理好的土样委托新疆农业大学科研处进行化验分析，化学性质：有机质(重铬酸钾外加热法)、速效磷(乙酸铵提取法)、速效钾(碳酸氢钠浸提——硫酸钼锑扛比色法)、有效氮(扩散法)。

1.4.2 生长量调查。记录不同生物肥处理的生育时期，调查各施肥处理红枣的长势情况，包括树高、冠幅、树干30 cm处干周直径、叶面积、叶片厚度、百叶干鲜重、叶片颜色等内容，在叶片停止生长时，每个处理随机采取100片叶片，测量其百叶干、鲜重及叶片厚度，从100片叶片中随机抽取12片测定叶面积。

1.4.3 测产。在11月初采收果实，并测产，统计各处理的百果重、1～2等果率(%)、小区产量(kg)、小区平均产量(kg)、产量(kg/hm2)，采取整株红枣，然后根据红枣1～2等果标准，统计各处理1～2等果率。

1.4.4 果实品质。在11月初采收果实，按各处理分袋采收，将每个处理区中选取的100粒红枣随机抽取12粒红枣，测量果实纵横径、果重、核重、可食率、可滴定酸(GB/T 12456-2008)、可溶性糖(GB/T 5009.8-2008)、VC(GB/T 5009.86-2003)含量。采取红枣整株，根据红枣1～2等果标准，统计各处理1～2等果率。

2 结果与分析

2.1 不同生物肥处理对红枣土壤化学性质的影响

由表1可以看出，施用生物有机肥能显著提高土壤的有机质和转化酶活性，促使速效磷、速效钾的释放，促进有效氮的固定。

2.2 不同生物肥处理对红枣生长量的影响

由表2可以看出，生物肥处理2、3红枣基径较对照增长明显，生物肥处理叶片厚度比CK明显较厚，颜色较深，生物肥处理红枣生长势较CK旺盛。因红枣整形修剪管理措施一致，以致树高、冠幅无明显差异，处理2百叶重、叶面积有显著增加。

2.3 不同生物肥处理对红枣产量的影响

由表3、4可以看出，生物肥处理产量明显高于相同立地条件常规管理和CK处理的果园，2012年处理1、2、3、4、的1～2级果率分别为66.0%、72.6%、65.9%、57.4%，较CK分别提高10.4、17.0、10.3、1.8个百分点;处理1平均产量5 244.00 kg/hm2，处理2平均产量6 586.20 kg/hm2，处理3平均产量5 322.30 kg/hm2，处理4平均产量4 774.35 kg/hm2，CK平均产量4 363.05 kg/hm2，生物肥各处理平均产量分别比CK提高了20.2%、51.0%、22.0%、9.4%。2013年处理1平均产量11 712.00 kg/hm2，处理2平均产量14 400.00 kg/hm2，处理3平均产量10 080.00 kg/hm2，处理4平均产量7 824.00 kg/hm2，CK平均产量6 528.00 kg/hm2，生物肥各处理平均产量分别比CK提高了79.41%、120.59%、54.41%、19.85%。生物肥料生产成本比化肥生产成本低，可普遍使红枣1～2级果率提高10%以上，产量提高20%以上。

通过SPSS 19.0数据分析软件方差分析2012年单株产量，由表5可以看出，2012年单株产量差异性不显著，2013年单株产量差异性显著，通过多重比较，2012年单株产量处理2与处理4、CK差异显著;2013年单株产量处理1和处理4、CK差异显著，处理2与处理3、4、CK差异显著，处理3与处理2差异显著，处理4与处理2差异显著，CK与处理1、2差异显著。

2.4 不同生物肥处理对红枣果实品质的影响

由表6可以看出，施用生物有机肥能显著提高红枣果实纵、横径，红枣果个大于CK，生物肥处理红枣单果重明显高于CK，可食率无明显差异。

2.5 经济效益分析

由表7可以看出，收购价按20元/kg计算，施用生物肥各处理效益较CK分别增加67 560、107 520、36 480、17 250元/hm2。

3 结论与讨论

通过引进国内、疆内、本地生物有机肥进行试验，根据不同种生物肥对红枣果实产量、品质、经济效益和土壤、叶片的数据综合分析与经济效益分析，筛选出了适合喀什地区红枣生产用的山东寿光绿四方化工有限公司的螯合生物肥料和新疆洲源肥业有限公司的腐植酸有机肥，为喀什地区红枣生产绿色有机果品提供依据。

喀什地区土壤肥力不同，生物肥肥效发挥缓慢，限制了微生物肥料的大面积应用，长期以来对化肥严重依赖，施肥习惯难以在短时间内发生根本改变，施生物肥料的施肥方法、施肥时期、施肥量目前还处于不断探索和完善阶段，通过总结分析不同生物肥料对红枣生长势、产量和果实质量的影响，为喀什地区毕业论文格式筛选红枣生产用的生物肥料初步提供理论依据。

4 参考文献

[1] 原超，范三红，林勤保.红枣的功效成分[J].农产品加工，2010(9)：12-13.

[2] 王廷超.红枣保健新功效[J].工会博览，2008，2(4)：58.

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