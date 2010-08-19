农村水利工程建设中的问题

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-10-08 12:36

农村小型水利工程是农业发展的重要基础之一，作物的种植和畜牧的发展更是离不开水利工程的支持，我果农村水利工程数量多规模小，管理还不够科学规范，还存在着许多问题，因此，农业想要发展就必须提高农村水利工程的建设水平与质量，也需要科学的工程管理。

《中国农村水利水电》为水利电力专业技术刊物。宣传国家有关农村水利水电工作的方针政策，总结推广我国农村水利水电建设及管理经验，交流科研成果，沟通信息，为农业现代化服务。主要内容和栏目：水资源利用、灌水技术、输水技术、农艺节水、灌溉制度、技术经济、灌溉设备、灌溉自动化、节水与生态、工作经验、工程管理等。读者对象为从事节水灌溉行业的水利、农业、林业、机械及相关领域的技术人员、管理人员。

农村小型水利工程建设是农村基础设施建设中的重要组成部分，它可以确保农村农业良好稳定的发展和国家的粮食产出安全，在当前的农村经济社会建设中发挥着重要的作用。但是，在当前的农村小型水利工程建设过程中还存在着很多的问题，小型水利工程建设过程中存在着规模过小、数量过多、环境条件差异过大、建设和管理水平参差不齐等问题。因此，这些已有的水利工程设施已经不能满足建设社会主义新农村的需要。在未来的一段时间内，有必要加快和规范把农村基础设施建设作为重点任务的农村小型水利工程建设的管理。

前言：

在我国的大部分农村地区，特别是在西北地区的农村因为长期干旱导致水资源极度缺乏。因人口众多导致在水资源分配过程中出现极大矛盾，给农作物所谓生产和人民的生活都带来了极大的不便，严重制约着西北农村的经济发展。因此，做好农村小型水利工程建设具有重要的意义，这对建设社会主义新农村是非常有必要的，是新农村建设的根本。各地各级相关部门要充分认识加速推进农村小型水利建设的重要性，切实的保证该项建设能切实有效的达到改善农民生活的目的。

1.农村小型水利工程建设中存在的问题

1.1设施利用率极低

目前，大多数农村水利设施，如水坝、沟渠、池塘等，大部分都已经年久失修。随着中国农业的取消导致城市中大多数的外来务工人员都农民工，所以在农村越来越多的水利设施利用率降低，在一些农村的水利设施已经年久失修;在一些地方出现沟渠和池塘被填平进行耕种的现象;在一些农村由于专项经费不足导致农民在需要用水对庄稼进行灌溉的时候要走很远的路才能取到水，而一旦遇到下雨天，因沟渠和池塘长期得不到疏通，很容易导致庄稼内涝现象的出现。

1.2专项资金紧缺且缺少专业人才

农业是我国国民经济的基础，国家也非常重视对农业进行人力、财力、物力的扶持。在我国主张建立新农村之后在农村基础设施建设和水利工程建设方面政府给予了很大的支持，但力度依然不足。但是政府资的专项资金毕竟有限，不能指望所有的水利项目都由政府进行扶持。现在我们国家非常缺乏可以建设农村水利工程的专业人才，正在农村进行小型水利工程建设的技术管理人员的整体素质还有待进一步的提高。农村水利工程在建设和管理过程中，非常需要专业的人才，使农村水利工程在完工后可以进行高效的生产。

1.3缺乏有效管理

虽然政府大力支持农村的水利建设，但随之出现了很多重复建设的项目，没有对其进行有效的管理和规划，使水利工程实际的作用不能得到有效地实现。此外，管理人员过多已经导致相关监管机构混乱，致使机构臃肿、闲散人员过多，严重的影响了农村水利工程设施的正常使用。

2.农村小型水利工程建设问题的对策

2.1使农村水利设施的利用常态化

关于农村水利建设目前的低利用率问题，可以尝试改善以下几个方面：政府应该建立跨乡镇的农村水利工程，各乡镇互相帮助，在节约资源和减少人力支出的情况下对农村水利工程设施高效的运行提供最大能力的保护。农民要打破自己在思维中固定下来的分散经营的传统模式，充分调动自己的积极性，树立起对农村小型水利工程建设的信心，积极配合农村小型水利工程的建设，将维护水利建设项目的正常运行作为日常工作，使其促进农村生产发展。

2.2加大财政扶持力度，培养专业人才

在农村小型水利工程设施的建设过程中，财政支持的作用是至关重要的。在相关措施实施过程中，政府应该作为带头人，使水利设施建设的过程中各方的职责得到明确，顺应农村的新发展和新变化采取积极灵活的工作方式，加大在水利基础设施建设中的资金扶持比重，充分发挥政府专项资金专项引导的作用。同时，应当鼓励和组织农民积极加入到农村小型水利工程建设中去，以此来争取到一部分地方配套资金。此外，还可以积极进行宣传工作，尽可能的得到当地企业的投资。在农村水利工程建设缺乏专业性，复合型人才的情况下，政府需要高度重视的基层干部的培训，让其适应现代新农村建设的需要。定期举办各种培训，邀请行业专家讲解和演示，提高管理人才的整体质量水平。与此同时，为优秀的技术人员提供学习和培训的机会，使其找出自己的专长并明确自己的方向。还要让农民产生学习的欲望，通过发放知识手册达到提高农民整体素质的目的。

2.3科学的进行管理

在发展农村水利的同时必须对相应的水利工程设施进行适当的管理和维护，防止一些人试图利用援助项目，滥用职权、偷工减料，只是为了向自己的口袋揣钱，而将农民的集体利益抛之脑后。要落实水利项目责任制，明确责任，使责任具体落实到相关管理者的身上，可以有效地避免事故的发生。在农村小型水利工程建成后，将配备相应的监督体系，以防出现事故。根据实地情况合理的进行规划，严格进行工程监理制和准入证制度的实施，禁止无关人员参与项目。在项目建成后，要经过严格的质量检验，做好最后的检查，对农民负责。最后，在使用过程中，要进一步完善项目管理体系，利用民主方式对水利工程进行有效的监督。

结语

水利工程建设是关系到农村的生产和发展的一项重要举措，必须从各个方面进行加强，改进技术、引进人才，严把质量安全，加强政府引导作用，完善人民监督体系，使其能科学高效的对水利工程设施进行管理，使中国农村小型水利项目得到更好的发展。

参考文献：

[1]吕士有，李占勇.农村小型水利工程建设中存在的问题及建议[J].科技致富向导2011(36):261.

[2]俞国平,林平.苍南县小型农田水利设施技术升级改造经济效益分析[J].水利规划与设计，2012(2).

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