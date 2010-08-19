如何栽培园林盆栽玉兰花

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-10-11 13:35

兰花是一种极具观赏性的花卉，在我国有着悠久的种植历史，兰花有自己独特的习性与特点，在兰花的种植中应当根据这些特性采取合适的种植方法，注意种植要点，本文就对兰花种植过程中应当注意的问题进行讨论。

《中国花卉盆景》，月刊，大16开，80页，全彩，是一本主要面向家庭园艺爱好者、园艺公司和相关科研单位的杂志。从1984年创刊至如今纸媒受到严重冲击的年代，有一群忠实拥趸从创刊号订阅至今，改版后逐渐吸引到很多年轻读者订阅。文章的语言风格是不枯燥不死板、轻松有趣的。篇幅大小不一，形式不拘一格。知识深浅不一，从园艺菜鸟的小经验到专家有深度的大文章都可以见到。

栽植玉兰时，要掌握好时机，无论苗木大小，根须均需带着泥团，并注意尽量不要损伤根系。以求确保成活。栽植前，应在穴内施足充分腐熟的有机肥作底肥。

1 兰花的历史兰花在我国栽培历史悠久，有几千年的历史。我国各地都有培植，尤以西南和台湾为盛。有“天下第一香”“香美人”的盛誉。兰花开花素洁，柔和雅致，芳香宜人，是世间独有的人格化花卉。

兰花是我国最古老的名贵花卉之一。兰花的香气清而不浊，其香内蕴，清醇雅洁、耐人寻味、经久不散。兰花色泽淡雅，花姿端庄挺秀，花叶终年翠绿，翠叶修长，刚柔兼备，风韵翩翩，超逸淡远。早在我国春秋时期，越王勾践在浙江的诸山，种植了大片兰花。

2 兰花的生态习性

兰科，多年生常绿草本植物。根簇生，肉质，圆柱型。叶线形，革质。早春由叶间抽生多数花茎，每茎顶开1花，花淡黄绿色，花味清香。有许多栽培类型，编钟很多。为我国栽培历史悠久的盆栽观赏植物之一。

野生于我国东部、中部及南方、西南各地，山坡林荫下。

喜温暖、通风良好、空气湿润的环境。宜在有机肥丰富、排水良好的微酸土壤中栽培，抗寒性强[1]。

3 兰花的栽培要点

3.1 栽培时需要考虑兰花根系发育 兰花的根系比较发达，根据兰花的疏水通气的习性要求，兰花所选用的花盆与一般的花盆相比，较为特殊。应选用质地粗燥、美上釉的、底边多空、有盆脚的“兰花盆”养“兰”较好。“兰花盆”一般上大下小，底部较深，像一只口向上的喇叭。底部有出水孔，在盆的下段一周，有许多小的出水孔，其目的在于，可以使兰花的根部能更好地透气。新栽种的兰花，最好在瓦质的“兰花盆”中栽种。培植1年以上，待新根发育正常后，方可移至美观的紫砂“兰花盆”内。

3.2 土壤用沙质壤和腐殖质土掺和 兰花种得好不好，关键在于用土。兰花是半气根性花卉，必须用含有腐殖质、透气性好的酸性土壤。山区生长兰花的山泥，栽培效果较好。兰花土也可以自己配制，方法是用沙质壤土70%，粗粒状的腐殖质土30%。掺合后，堆放3年以上才能使用。

3.3 注意野生兰花根的养护 新从山上挖来的野生兰花新根未发，断根较多，先要清去根部泥土，用清水洗干净，剪去枯叶和干焦叶梢。对染有病虫斑的叶片，应毫不留情的把病斑剪去。此外，还要剪去腐烂、枯黄的老根。如果兰花无完整植根，则应保留无根尖的老根和根芯。最好将兰株用600倍液的“可杀得”或“杀毒矾”或医用“青霉素”“链霉素”混合，每瓶针剂药粉溶于2.5 kg水，配成的溶液浸泡2 h，然后捞出洗净。在阳光下晾干兰根，可以激活兰株的生命力，使兰根变软，便于理顺，不易折断，便于上盆。为防止晒干时兰叶受干，可以将兰叶遮阳，一般约有2 h的光照即可。

3.4 不宜浇太多水 兰花是陆生植物，喜润恶涝。许多初养者，生怕其缺水，结果浇了过多的水，硬是把兰花的肉质根给烂掉了。土培兰花的浇水原则是“宁干勿湿”，只要保持兰花土有些湿气就行。对于无土栽培的兰花则相反是“宁湿勿干”。

兰花对水分的要求不高，宜干不宜湿。在1月和2月，每7 d浇1次水;在3月和4月，每3~4 d交1次水;5月，每2日浇1次水;6月，每d浇1次水;7月和8月，每3日浇1次水;9-12月，从每d浇2次水逐渐减少为每周浇1次水，并注意不要淋雨。

可在药房买到酸碱试纸来测试水质。对酸度不足的，可在水中加些食盐米醋，来加以调整。兰花浇水很有学问，谁宜在盆边浇灌为佳。夏季宜在清晨或傍晚时浇水，忌在中午浇水，浇水量不可过大。一般每周浇1次水，夏天每周浇2次水，浇水多会导致兰花根部病虫害。特别在连绵阴雨的天气，盆土宜干不宜湿，干盆有利于兰花抽生新叶。

3.5 兰花对光照有要求 3-4月上中旬兰花可以对晒阳光;4月下旬起，09：00以后，不宜多晒太阳;春兰每 d照晒2 h即可，6-9月每d要提早遮阴。10月以后可以推迟遮阴。

3.6 施肥 新种的兰花，要等其长出2 cm长的新根方可施肥，一般新根在长2个月左右，有的人主张培植1~2年方可施肥。兰花的肥料可以自己配制，方法是用草木灰4份，豆饼10份，骨粉6份，混和拌匀后，存于容器内分次加水，经1年发酵后，稀释使用。

参考文献

[1] 李冬，江涛. 兰花的裁培. 农民致富之友，2001(4)：9 .

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