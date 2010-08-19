农业科技档案管理的作用及影响

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-10-13 11:33

农业的发展离不开农业档案的管理，规范、系统的农业档案是农业发展的基础，因此，在农业生产过程中发展农业技术的同时，还要注重相关的管理工作。本文就针对农业档案管理工作中的要点进行讨论，并提出改进建议。

《湖南农业大学学报》湖南省农业期刊，创刊于1956年，是由湖南农业大学主办的农业类学术刊物，系美国CA、俄罗斯AJ、英国CABI、日本JST、中国CSCD、中国生物学文摘、中国农业文摘来源期刊和中国学术期刊(光盘版)、中国期刊网、“万方”、“维普”等全文上网数据库收录期刊;中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国农业核心期刊、中国期刊方阵“双百”期刊。

在信息采集环节,要购置相关的采集设备,如照像机、录像机、扫描仪等;在信息存储环节,要购置必备的磁带、磁盘、光盘及相配套的磁盘阵列和光盘库;在信息利用环节,要购置必备的计算机、打印机、复印机,确保档案数字化工作顺利推进。三是加强复合型人才队伍建设。首先,要加强教育培训,制定切实可行的培养计划,鼓励档案管理人员通过在职培训、业余进修等形式,熟练掌握和运用档案专业理论和现代技术技能。其次,要面向社会引进掌握信息技术、具备软件开发能力的专业人才,建立一支能够胜任农业科技档案数字化建设任务的档案员队伍。

一、建立完整、准确、系统的农业科技档案体系是农业科技档案作用得以发挥的基础和前提

农业科技档案作为一种信息技术的载体，其价值是通过开发利用使其产生社会效益和经济效益来实现的。而农业科技档案质量的好坏直接影响到开发利用的效果。因此，为确保农业科技档案的完整、准确、系统，使农业科技成果和技术得到充分的开发和利用，为农业和农村经济建设服务。首先，我们必须强化科技人员的档案意识，使他们认识到科技档案的质量好坏将直接影响成果转化，影响本单位的利益，激发他们积累科技档案的兴趣，使他们主动配合档案部门做好研究课题材料的收集积累工作;其次，依据《档案法》不断健全和完善农业科技档案管理的各项规章制度，这是农业科技档案管理规范化的前提和条件，因而要针对农业科学研究的特点进行建章立制。众所周知，农业科研课题研究具有周期长，较分散的特点，使得科研课题材料的收集积累工作难度较大。为了确保科研课题材料的完整、齐全，必须要建立相应的科研课题材料的积累制度。对于积累的内容、范围、登记的方法、检查办法都要提出明确的要求和规定。要把科研材料的积累列人科技人员的岗位责任制，与年终考核、职称评聘挂钩。当一项科研项目完成或告一段落时，要求及时归档，这时就必须要有适合本单位科研工作特点的科技文件材料的归档制度。在这项制度中，要对科研文件材料的完整、准确、系统提出具体的要求。同时也要与档案员签定岗位责任书，明确规定档案员的职责范围，主动地协助指导各科研课题组做好科研课题材料的形成、积累、归档工作，而不能被动的等待科技档案的移交，并且年终要与考核挂钩;第三，推行课题组立卷制度，使材料在收集、积累、整理方面形成一套规范化的管理程序;最后，还要严格把好验收鉴定关，对在鉴定、申报成果时档案材料不完整、不系统、不准确的不予出具证明。成果鉴定验收时，必须要有档案员参加，对该成果的档案材料的质量进行评审，使档案管理和成果管理结合起来。只有这样，才能保证科技档案材料的完整、准确、系统，从而顺利地将科技成果转化为生产力，使先进的科学技术迅速得到推广，为农业和农村经济建设提供服务。

二、拓宽咨询服务渠道，加大开发力度，是农业科技档案资源得以充分利用的有效途径

有了高质量的科技档案这一信息资源作后盾，我们就可以对这些信息进行提炼、加工和开发，把含金量高的科技成果和先进的农业科学技术推向农村这个广阔的市场，为农业和农村经济发展服务。第一，档案员要熟悉档案内容，要编制实用的档案检索工具，来满足利用者的需求;第二，档案部门首先要克服传统的，较为单一的，只是停留在“你借我调”的科技档案信息服务上，在保证科技人员的劳动成果不受损失，成果专利不受侵犯的前提下，转变因循守旧的被动服务观念，采取多种多样的服务方式，将能开放的档案材料进行开发，编研出各种资料汇编，如:专家简介、成果汇编、科研项目汇编及品种简介、栽培技术，防病、治病措施等小册子，将成熟的科技成果和先进的栽培技术介绍给广大农村基层干部和农民;第三，可以充分利用科技扶贫工作，将科技扶贫作为农业科技档案开发利用的渠道和载体，通过深人县乡、村扶贫的科技人员，把科技信息带到农村，帮助农民尽快增长科技知识和掌握适用技术脱贫致富。如:省农科院派到阜南扶贫的科技人员根据当地地理、气候条件，建立科技服务示范区由点带面，形成了科技辐射网，仅蚕桑一项，1997年开展各种形式的科技培训、科技咨询就达50多期，接受培训的农民有5000多人次，其中培训技术骨干80多人，成功地在基层推广了二十多项蚕桑二高一优实用技术，大大提高了农民的科技意识和操作技能。投产桑园养蚕1.12万张，产茧335吨，农民茧款收人560万元，人均140元，加上蚕茧系列加工，茧丝总产值达2500多万元，其中利税达600多万元，加快了农民脱贫致富的步伐;第四，组织专家通过科普赶集，向农民宣传科技档案信息，并向前来咨询的农民讲授农业科技知识，实用技术。也可以面对面，有一问有答，便于交流;第五，随着科技档案计算机管理的普及和网络技术的发展，不久的将来，便可以为农民提供更加准确，快捷的服务。总之，要使农业科技档案资源得到充分利用，就必须以科技成果为依托，以丰富的农业科技档案信息资源为源泉，拓宽咨询服务渠道，加大农业科技档案开发力度，紧紧围绕着农业和农村这个主战场，促进科技成果的开发与技术推广。

三、增强农民科技档案意识，发挥农业科技档案资源在振兴农村经济中的作用，是全面提高农民素质的关键

21世纪应该是我国农业和农村经济发展依靠科技进步和提高农民科技素质的新时期。由于农业科技档案记载着大量的农业科研成果、农业生产的先进技术、农业优良品种的培育等信息，为了使这些成果和技术尽快转化为生产力，为早日实现农业现代化提供可靠保证，因此，就必须提高广大农民的素质。在农村，广大的农民多年来受到传统的小农意识的思想束缚，要想使农民真正接受农业科技新知识、新技术还有一定的难度。能否把农业科技档案的信息尽快传递到农村，让广大农民学会用农业科技知识、技术指导生产，就必须提高广大农民的科学文化素质，增强掌握科学技术的能力。这就要求我们档案工作者，要通过各种形式积极向农民宣传农业科技档案知识，加强农民的农业科技档案意识，使他们能够真正接受并且能够正确运用农业科技档案信息，从中尝到甜头，既发挥农业科技档案资源在农村经济发展中的作用，同时也提高了农民科学文化素质。•人世在即，我国的农业及相关产业将面临新的发展机遇，同时也面临严峻的挑战，应把握好机遇，迎接挑战，尽快摆脱农村经济落后的现状，全面实现我国农业和农村跨世纪发展目标，把我国农业的发展和农村经济的振兴推向新的里程碑。我们相信，这既是农业产业面I隋的新问题，也是农业科技档案面临的新问题。这必将会对农业科技档案的管理和服务提出更高的要求，我们还有大量的工作可做，还有许多新的东西需要我们去适应，去掌握，)去运用，农业科技档案也将在农业和农村经济)建设中日益发挥着更大的作用。

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