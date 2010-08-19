乡镇农机技术的发展现状

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-10-13 14:09

农业一直是我国的重要经济基础，也是社会发展和人们生活的基础所在，我国也一直十分重视农业的发展，使得农业机械化水平有了较大的提高，大大提高了农民的积极性，也提高了农民的经济收入。

《时代农机》农业机械期刊，创刊于1974年，由湖南省农业机械管理局主办。《时代农机》的宗旨是贯彻“百花齐放，百家争鸣”的方针，传播农机科技，发布行业信息，推荐典型经验，跟踪国际态势，探讨农业发展，理论与实际相结合，严格遵循“严谨，唯实，优质”的方针，力求体现“高层次”，“跨学科”，“开放性”，“理论性”，“权威性”，“指导性”，“实用性”等特色，立足湖北，面向全国，为我国农业发展探讨出路。

近几年来，国家不断加大对农业的投资，相应出台了一系列惠农政策，这不仅提高了农民实施农业现代机械化的积极性，也为农机技术的推广奠定了基础。在条件允许的地区，一些与农机站或合作社联合的大型农机合作联合体不断涌现，为农民发展现代化农业提供了大型机械化农机具，给农机化发展注入了强大的动力，但也为农民掌握农机技术提出了相应要求。农机技术的广泛普及就是要把新型的农机技术的使用与农业实践相结合，指导农民使用先进的机械化进行科技农业的发展，将农机技术推广到“田间地头”，以最易被农民接受的方式进行广泛传播，是农机技术普及的首要问题。

1 目前乡镇农机技术推广存在的问题

目前，对基层进行农机技术的推广，由于受到各个方面的限制因素很难做到整体普及，很大程度上影响了技术的推广运用。

1.1 农机技术普及需要政府大力支持

在乡镇农机技术的普及中，推广重视程度仍然不够，一些地方由于种种原因，政府的投资力度也不到位，严重影响了农机技术的推广使用，随着农业科学技术的快速发展，农机推广技术却没有持续跟进。

1.2 技术推广人员的专业水平有待加强

农机站技术推广人员培训与交流学习的机会少，而且随机抽调的情况也比较频繁，造成技术人员专业水平不高，指导工作严重受阻，影响了农机技术的广泛普及。

1.3 需要有利的政策进行鼓励发展

乡镇农机技术普及是一项培养现代化农民的技术措施，是农业实施现代化的必要手段，需要相应优惠的技术政策来鼓励农民进行尝试，如设立农机购买免税政策等，目前这样的政策实施远远不够。

1.4 需要编制适宜当地生产的技术教材

随着国家对农机技术的不断重视，一些相关的农机技术指导书也运用而生，但由于受地方条件的限制，指导书地方适用有一定的差距，需要编制相关地域性强的技术指导书籍。

2 乡镇农机技术普及对策

2.1 进行网络传播可加快农机技术的普及

农机站应该在政府的统一指导下，建立健全相应的农机技术网络体系，网络信息的传播比较快，有利于农机技术快速普及。这样也可以对适应于当地新的农机具进行技术宣传和推广。基层农机站的这种桥梁作用，是建立在农机技术人员对会使用网络的农民进行指导为前提的，基层农机技术人员要深入农村，对种植大户进行农机技术专业指导，使农民了解到农业现代机械化的先进性，这也是进行农机技术宣传的主要途径。

2.2 加大农机技术的宣传和推广力度

要充分利用媒介对农机技术进行大力宣传，如借助电视新闻、报纸、集会、农机具专场宣传会等形式对农机技术进行有效的宣传，使农民对相关农机技术产生兴趣，并有购买与使用的热情，这样才能改善适应当地条件的农业机械化的运用，增加适用于乡镇农机的装备数量。另外，还要依照当地农机技术推广要求，有针对性的对农机技术管理与服务人员的技术水平进行加强，随着技术推广站工作人员的技术能力不断加强，不仅能够给农民提供推广农机的使用与管理技术，而且还能够针对农机故障提供修理技术，使农民在使用农机时方便易懂、技术熟练，为农业发展、农村繁荣、农民增收提供技术支持，也是国家开展现代化农业和机械自动化农业的必要手段。

2.3 提高农机技术管理水平，强化服务指导

要不断加强乡镇农机站的技术管理水平，需要对农机站工作人员进行一定的培训，并参加相应的技术考察与交流活动。只有提高基层农机站的管理水平和技术人员的专业水准，才能更好地为农机技术普及提供相应技术服务，对适合当地的农机技术进行宣传推广，科学指导农业，编制农机技术使用书籍，围绕新型农机具进行信息宣传与技术指导等，能够服务农民，并促进乡镇农机技术的快速普及与良好发展。

2.4 加强农机技术普及人员的综合素质

要不断加强农机技术普及工作人员自身的建设，随着社会经济的快速发展，农机技术更新速度也不断加快，只有不断提高农机普及人员的专业水平和职业道德，才能为农机技术普及工作，农民技术需要等相关工作进行积极指导，能够规划近期工作与长远普及工作的实施。

2.5 编写地方农机技术指导书

目前，一些关于农机技术的指导书还不适用于该地区对农机技术推广的要求。因此，编写适用于当地农机技术要求的指导书，对农机技术的指导有具有重要的意义，编写内容要适应当地农民的技术水平和知识水平，能够切实适合当地基层农业技术的发展，利用农机技术的推广。

3 结语

在政府的统一指导下，乡镇农机站不断加强农机技术的宣传普及工作，是我国实现农业机械化的必要手段。要通过不同的媒介与网络系统加大宣传的力度，加强技术管理水平和技术推广人员的专业水平，同时还要编制适用于指导当地农机技术的教材，只有不断改变农机技术广泛普及的策略，才能快速普及农机技术，为现代化农业发展、农村繁荣提供强有力的技术支持。

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