农村饮水安全项目管理的现状

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-11-18 13:32

水资源是人们生存与生活的基础，水资源十分宝贵，农村水利工程建设一直是个薄弱环节，本文对我国农村目前的饮用水状况进行分析，并找出阻碍农村饮水工程发展的问题。

《中国农村水利水电》为水利电力专业技术刊物。宣传国家有关农村水利水电工作的方针政策，总结推广我国农村水利水电建设及管理经验，交流科研成果，沟通信息，为农业现代化服务。主要内容和栏目：水资源利用、灌水技术、输水技术、农艺节水、灌溉制度、技术经济、灌溉设备、灌溉自动化、节水与生态、工作经验、工程管理等。读者对象为从事节水灌溉行业的水利、农业、林业、机械及相关领域的技术人员、管理人员。

从2005年开始实施的“农村饮水安全项目”，近十年来一直被列为我国农村水利工程重头戏，是我国农村基础设施建设的重中之重。目前，随着项目深入建设实施，“如何更高效做好项目管理”这一课题也日益为人们所思考。本文通过结合我国农村饮水安全项目管理现状，讨论其存在的一些问题，提出几点能够推进我国农村饮水安全项目管理工作的可行性对策。

水乃生命之源，安全饮水与人类健康息息相关，饮用安全水是人类生存的基本需求。但我国幅员辽阔，自然地理条件千差万别和降水分布不均，加上我国是一个拥有13亿人口的国家，国民平均占有水资源量十分少，因此安全饮水问题显得尤为突出。尤其在一些偏远的农村，自然环境恶劣，经济发展滞后，安全饮水更无法得到保障。针对这种情况，国家在2005年提出建设“农村饮水安全项目”。随着此项目的逐步推进，与项目成败攸关的项目管理也日趋受到重视。

一、农村饮水安全项目管理现状

农村饮水安全关系到农民群众的生命安全，是农民群众的健康保障，党和政府历来都特别关心农村人口的饮水问题。为保证农民群众能喝上健康放心的饮用水，中央和地方政府高度重视饮水安全项目管理，制定出一系列科学合理的阶段目标、资金预算和资源组合并取得一定效益：

2005年国家提出建设“农村饮水安全项目”，投资77.9亿，解决了2120万农民群众的饮水安全问题;2006年发布《全国农村饮水安全工程“十一五”规划》，提出在“ 十一五” 期间要投资655亿元解决1.6亿农村人口安全饮水问题;2008年全国农村饮水安全项目“十一五”规划中期评估结果表明，从规划实施至2008年6月，我国已经解决了6754.5万人安全饮水问题，占规划时的百分之四十二;2012年在国家发布《全国农村饮水安全工程“十二五”规划》，指出“十二五”期间要投资1750亿元，为我国将近三亿的农民群众和 11400所农村学校提供安全饮水，全面解决农村人口饮水安全问题。

中央下大力气整治农村安全饮水问题，地方政府也纷纷迎头赶上：陕西白河县城关镇中营村在县政府领导下，2012年共新建35处蓄水设施，12处引水管网，解决了全村2.2万人靠天吃水的尴尬局面;从2007年至2011年，安徽宿州萧县通过争取国家扶持、地方配套和农民自筹等多种渠道融资8000万元，为全县169个村都打上了新井，解决了20万农民的安全吃水问题，通过规划，今年争取再解决46.6万农村人口的饮水安全问题;广西地区今年计划完成180亿元水利投资，用于解决350万农民群众的安全饮水问题，重点放在水生态文明和民生水利建设。

根据上文所述可以从宏观上看出，国家和地方政府都在农村安全饮水项目管理方面进行着科学合理的规划、有条不紊的建设和专业规范的养护，并已经取得了阶段性成果。

二、农村饮水安全项目管理出现的问题

但在微观上，即安全饮水项目管理在农村基层的实际操作中却遇到了不少问题：

(一)项目资金短缺，工程实施难度大

1.根据国家政策规定，我国农村安全饮水项目资金是由中央拨款、地方配套和农民自筹三部分组成，其中政府拨款应不少于整个项目投入的百分之九十。但在实际操作中，市县两级政府往往因财政力量不足而无法完成相应拨款。2.从08年起，受通货膨胀的影响，建筑材料和人工工资也随之水涨船高，但农村饮水安全项目投入规划常常早于实际操作，规划预期不足也导致了工程资金缺口大，进而导致工程实施难度大。

(二)技术力量薄弱，前期工作不到位

农村饮水安全工程是小型水利项目，按照水利项目的一般规律，应该有建设前准备工作，主要包括项目规划、可行性报告和实施方案等前期勘察工作。扎实的前期工作是整个项目成功的关键。不过，大部分农村饮水安全项目前期工作情况不容乐观，基本都存在设计滞后和工作不扎实的情况，原因是基层技术力量薄弱。具体表现为：1.项目点多面广，时间紧任务重，基层技术员没有足够精力进行精确的前期调研。2.管理层不重视前期工作，工作经费普遍不足，无法对技术员进行必要的业务培训和指导，也无法留住高素质技术员。

(三)监测手段落后，工程水质无保障

实施农村饮水安全项目目的是让农村群众喝上放心水，项目建成运行后的水质监测是必不可少的一个步骤。但在现实操作中，大多数项目在这一块上并不达标，主要表现为水质监测频率低，甚至还有相当一部分农村水质监测手段缺失。出现这些情况一方面是因为目前多数管理方认为水质监测不重要，另一方面是水质检测花费高，农村安全饮水项目资金不足。项目运行后没有量化的水质检测，水质工程没有准确的检测结果，饮水质量难以保障，从而无法正确评估工程效益。

(四)运营机制欠妥，长期效益难发挥

1.维持项目正常工作和运行的资金主要是收取用户水费，但目前大部分工程项目规划所提供水量比实际运行时要少，水价制定时未将项目养护维修费用考虑在内，所收取的水费都低于项目运行所需要的费用，难以维持项目正常养护工作，造成一些已建项目带病工作或荒废不用，项目长期效益难以发挥。

2.农村饮水安全项目建成运行后，根据工程的规模难度等特点，主要分为城镇水厂管理、县水利部门管理、所在乡镇政府管理、集体管理和个人管理五种管理方式。这五种管理方式基本可以满足项目运行需要，但基层管理者知识水平不高，专业技能和管理水平偏低，在一定程度上限制了工程效益的发挥。

三、做好农村饮水安全项目管理的四点对策

针对上文所提到的我国目前农村饮水安全项目管理上存在的问题，特提出以下四点可行性对策：

(一)落实项目资金，制定优惠政策

根据目前市县两级项目配套难以落实，农村安全饮水项目资金短缺的现状，建议国家进一步提高对项目建设的资金投入。针对项目实施中前期工作和运行管理中经费不足的情况，各级管理部门应该加大这两个步骤投入，保证勘测设计和运营管理的质量。同时，国家还可以制定一些优惠政策降低项目成本，间接提高项目资金投入，如：建设用地按照农业用地收费并优先保障，工业用电按照居民用电收费，适当减免一些项目税费等。

(二)培养专业人才，加强机构建设

农村安全饮水项目任务重时间紧，目前大多数省份的技术管理力量都很薄弱，专业技术人才短缺，针对这种情况，地方各级政府应该加大力度培养专业人才，加强水利部门机构建设。具体措施如下：开展对已有技术人员的技术和管理培训;增加各级水利部门编制，提高项目工作人员待遇，留住和吸引高素质技术和管理人员加入。

(三)注重水质监测，保障饮水安全

针对目前大部分农村饮水项目水质无保证问题，改进措施如下：建设过程中，有关部门必须根据相关规定，认真做好水质监测验收性工作;运行过程中，供水单位必须按照要求建立一套科学合理的水质管理体系，并严格按照水质管理体系所规定定期进行项目水质监测，切实保障项目水质安全。

(四)核定合理水价，建立长效运行机制

政府和有关部门应该制定合理水价，按照计量供水，合理收益，补偿成本，质优价优的原则确定，同时还应该建立标准化的养护维修管理制度，将工程折旧费和养护管理维修费也纳入核定水价的考虑中，以满足项目良性运行，建立起长效运行机制，将项目效益发挥至最大化。

农村饮水安全项目管理关系着项目的成功与否，也是保障广大农民群众健康、推进城乡统筹，建设社会主义新农村的关键。要想提高农村饮水安全管理效率，还需要在落实资金投入、制定优惠政策、培养专业人才、加强机构建设等方面深入改革。

参考文献：

[1]中国国际工程咨询公司.全国农村饮水安全工程“十一五”规划实施中期评估报告(摘要)[J].中国水利，2009(1)

[2]黄精强.当前边境地区农村饮水安全项目建设与管理工作存在的问题对策及建议[A].企业科技与发展，2011年(10)

[3]冯茹珍，安华，李波.汝南县农村饮水安全工程建设管理探讨[J].河南水利与南水北调，2011年(9)

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