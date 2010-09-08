农机操作和维修的操作要点

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-11-21 14:17

农机在当今的农业生产中发挥着重要作用，改变了过去依赖人力的生产耕作方式，农业机械化的提高极大地促进了农业生产效率，农机有自身的一些特性，需要农户在日常使用过程中进行维护和管理。

《农机化研究》黑龙江期刊，创刊于1979年，由中国农业机械学会农业机械化分会、黑龙江省农业机械学会、黑龙江省农业机械工程科学研究院主办。自创刊以来，历届编委及编审人员以交流大农业概念下(包括农、林、牧、副、渔)的机械化、电气化、自动化的学术、科研成果以及与之相关的综合性述评为办刊宗旨，严把质量关，使本刊的知名度与学术地位日渐提高。

了解掌握农机具的正确维修与保养,是农机手应必备的常识。介绍了农机使用及维修过程中易出现的问题及解决办法,为快速掌握农机具操作技巧提供参考。

随着农村经济的快速发展和支农惠农政策的不断推进,特别是农机具购置的连年补贴,使广大农民购买农机具的热情空前高涨,但有一大部分农机手没有参加系统的学习和正规的培训,致使对农机具的维修与操作存在诸多问题。

1用不结实的绳索吊挂重物

(1)在维修拖拉机时常见人用麻绳、尼龙绳、三角带等吊卸发动机、变速箱,这是很不安全的。正确的做法是用结实的钢丝绳悬挂,用三角架等也必须地脚稳固,用吊车悬吊时,重物下始终不得有人通过或站立[1]。

(2)维修悬挂机具时,在悬挂机具没有落地和停机后进行;挂接悬挂机具时采用大中油门,挂接速度过快,不注意挂接人员手势,或不做好随时停车的准备;在进行中维护或清除泥土;在悬挂机具下部维修时,不停机熄火或不支撑牢固。这些做法都十分危险,应当坚决制止。

2支撑车辆的错误做法和调试发动机的错误操作

(1)当轮胎损坏或更换时,用砖头、石块、木块或单独用一个千斤顶支撑,这些做法是不安全的。正确的做法是用千斤顶和结实的木墩同时垫起车架,而且前后轮还要用三角木或较大石头卡死,防止车辆前后轮移动,支撑倒下伤人。这种维修最好在坚实的平地上进行,以防倾倒伤人。

(2)调试发动机的错误操作。在调试机器时,人员接近风扇、传动带或排气管等危险部位;或将工具、零件放在机器上掉落会伤人、损机。调试人员衣着要利落,非调试人员要远离机器,调试时尽量停机,在机器下部调试必须熄火,必须着火调试的应派专人看守操纵机构,防止外人乱动;调试后启动前清点工具和零件,并发出信号[2]。

3轮胎充气不安全操作

轮胎经拆装后重新充气,不加防护,使钢圈弹出击伤人。正确的方法是充气前将轮胎、锁圈、挡圈和轮圈一起用锁链锁住;还可将挡圈一侧朝向地面或墙面再充气,防止轮圈弹出伤人。

4焊接装油容箱不洗净残油

焊补装油容器,事先必须洗净容器内的残油,否则焊接时会引起爆炸。清洗的方法是用碱水或热水加醋,反复清洗2~3次,并控净、晾干后再施焊。不能用高压空气吹干,防止产生静电火花而引爆。焊接时要先打开所有箱盖,清洗大型油罐时,进入罐里的人要穿长袖衣服,不得赤脚露臂,要配带防护带和信号绳;在缸内工作时间不宜过长,罐外要有专人看护。人员出罐后要洗脸、洗手、漱口,衣服要用碱水洗后再用清水洗。

5修理制动器的错误操作和修护传动机构的错误操作

(1)修理制动器时,手脚制动器同时修理,车体不稳,易自行滑滚伤人。正确的操作就是手脚制动分开修理,以便相互制动保安全。停放的地方应坚实平坦,且前后轮双向用三角木卡牢,防止滑移。

(2)修护传动机构的错误操作。用手或其他物体伸向传动站位、皮带接头安装不牢固、机器运转中摘挂皮带、用手拉皮带、调节皮带紧度时机器不熄火、在皮带上跨越,这些都是错误的方法。

6用启动绳启动的错误做法和手摇把启动的错误操作

(1)用启动绳启动的错误做法。用启动绳启动时,启动绳绕在手上拉绳,或启动绳绕飞轮超过1.5圈;用手转动飞轮时不断油、不断电,且转动过快,从而出现突然爆发、回弹而伤手指。

(2)手摇把启动的错误操作。维修人员用手摇把启动发动机,用拇指与其余4指分开握摇把,而不是5指并拢后握摇把,下压摇把而不是上提摇把,双手握摇把摇车,或摇转1周而不是1/2圈。凡此种操作都是不当的,容易击伤手臂或手指。尤其对点火提前过多或过热的发动,更容易发生回击现象。

7加油和加水时的错误操作

(1)加油时的错误操作。向油箱加油或检查油量时吸烟或点火;夜间加油时,用明火照明,如手提灯、蜡烛、火机、火把等,而不用安全灯、电池灯或电灯照明;加油时在排气管一侧;油滴在箱外不擦净,滴在衣服上,不晾干就靠近明火或吸烟;燃油着火后用水浇而不是用沙子、干土、帆布、麻袋等物撒盖;加带铅的汽油用嘴吸油管,或用嘴接触带油的零件,造成中毒[3]。

(2)加水的错误做法。在发动机高温特别是“开锅”的情况下,立即打开水箱盖或骤加冷水的错误方法。大多数农机手都知道,发动机超负荷作业、水箱缺水、散热性能不好都会使水箱“开锅”,如果骤加冷水,因温差过大,将会导致缸体和缸盖炸裂。正确的方法是待水压降低后再用毛巾等物包住水箱盖,并将身体和头脸偏向一边后再缓慢拧下,冷却后再加水。

8维修电气设备的错误操作

在车上维修电气设备时,事先不卸下电池线便进行修理,导致火线搭铁引起火花伤人;配置电解液时用金属容器,不是用陶瓷或玻璃容器,更为错误的做法是稀释浓硫酸时将水倒入浓硫酸中引起酸液飞溅烧伤人。正确的做法是将浓硫酸缓缓倒入水中,这一点必须严格遵守[4]。

9更换润滑油不清洗油道的错误操作

润滑油经过使用后,油中机械杂质残留很多,尤其是新的或大修后的机车,试运转后杂质更多,倘若不清洗干净就急于投入使用,很容易引起烧瓦、抱轴的意外事故。

10安装气缸垫时涂黄油的错误方法

黄油遇到高温后部分流失,缸盖、缸垫与机体平面之间产生缝隙,高温高压燃气易从此处冲击损坏缸垫而造成漏气。此外,黄油长时间处于高温状态下会产生积炭,造成缸垫过早老化变质。

11用刹车油、齿轮油代替机油的错误方法

机油是机车液力制动系统传递压力的介质,若用刹车油代替,则产生沉淀,并使制动;系统橡胶件产生膨胀,容易造成制动失灵。若用机油代替齿轮油,则传动齿轮不易挂带油膜、润滑效果变差,会造成传动齿轮早期磨损,从而导致各部件性能不能有效发挥,造成危害。

12对新拖拉机不进行检查保养的错误方法

新拖拉机要做到“三检查一清洗”,“一检查”三级空气滤清器中油盘内是否有机油,“二检查”各部位螺丝是否紧固,“三检查”喷油压力,“一清洗”是清洗油底壳和润滑油路。

13参考文献

[1] 焦安源,刘德发.轮胎的正确使用与故障诊断[J].农机使用与维修,2009(6):46-47.

[2] 徐熙文,张庆芝.夏季拖拉机的使用保养方法[J].农机使用与维修,2010(2):37.

[3] 孙荣军.农机操作常见7误区[J].科学种养,2009(1):58.

[4] 张伟.农机操作的几种不良习惯[J].湖南农业,2007(1):21.

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