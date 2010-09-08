杨树栽培时需要注意的的细节问题

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-11-25 11:46

杨树是常见的树种，分布广泛，生命力强，对防风固沙、绿化生态环境有着重要作用，随着杨树种植的规模化发展，杨树也逐渐成为成形的绿色产业，为许多养殖户带来经济效益。

《桉树科技》稿件主要来自林业科研机构、农林高等院校、林场、林业企业等多个部门。收稿范围包括：(1)有关桉树引种、育种、种苗繁殖、营林技术、病虫害防治、木材加工与利用、人工林经营等;(2)除桉树树种外的林木种子、育苗造林、森林经营、森林植物、森林土壤、森林生态、森林昆虫、林木遗传育种、林木微生物、树木生理生化、经济林、林业经济、园林花卉等;(3)与企事业单位相关的成果鉴定、专利介绍、产品与技术推介等。适于林业及相关学科的科技人员、院校师生、领导和管理人员、基层林业职工等阅读。

杨树是杨柳科杨属植物落叶乔木的通称,全属有100多种,为高大乔木,是常见的速生树种,主要分布在欧洲、亚洲、北美洲的温带、寒带及地中海沿岸国家与中东地区。我国约50种,根据形态特征分为五大派系,即白杨派、黑杨派、青杨派、胡杨派、大叶杨派等。广泛分布于我国北部、西部和西南地区,从新疆到东部沿海,北起黑龙江、内蒙古到长江流域都有分布。杨树是用材林、防护林和四旁绿化、道路绿化、园林景观的优选树种,主要是其有高大雄伟、整齐标致、迅速成林的特点[1]。目前,我国实施的天然林保护工程,为速生丰产用材林的高速发展提供了极好的政策支持和市场机遇。因此,在现有基础上进一步使杨树向规模化、产业化方向发展,并逐步将其发展成为农村经济的特色支柱产业,对调整农业产业结构、增加农民收入、改善生态环境都具有十分重要的意义。

1地块与苗木选择

安徽省杨树主要适宜在淮北、沿江地区推广[2]。在沿江洲滩地栽植必须要考虑常年洪水位,低洼易积水地不适宜栽植。从安徽省适宜栽植杨树土壤类型看,以潮湿土为佳,砂姜黑土次之,黏盘黄棕壤最差。造林采用大苗造林,选择地径在3.5 cm以上、树高4 m以上的苗木为宜[3]。造林前苗木要泡水2～3 d,这是确保造林成活率的重要因素之一。

2栽植

淮北平原、江淮地区一定要挖大穴,规格为1 m×1 m×1 m;沿江洲滩地首先机耕40～50 cm,然后挖规格为80 cm×80 cm×80 cm的栽植穴。合理密植是杨树速生丰产的重要措施,要根据树种特性、立地条件、经营目的等因素确定造林密度,一般为330～840株/hm2。对杨树幼林管理最有效、最经济的抚育措施是林粮间种,其次是松土除草、间株定株、扶苗施肥、清沟排水、割灌修枝等技术措施。

3修枝

选择以生产大径级、高干、无死节的胶合板良材为经营目的,造林8年以内的杨树(尤其是南方型杨树品种——63、69、72、南林系列、皖林1号、中涡1号等)林带和片林进行修枝。一般在冬季修枝,不易感染病虫害,但容易在修枝口处萌发新枝;也可以在生长季节进行修枝,以萌芽前后为好,可以抑制修枝口萌发新枝。

造林第1～4年,要尽量保留更多的枝条以促进生长,但要及早修除双主干或多主干中较劣的主干,只保留1个通直粗壮的主干;要逐年及时修除与主干竞争的过旺生长的“卡脖子”大枝和主干下部萌生的枝条。造林第5～8年,在保持树冠高度大于树高2/3(至少保留4轮枝条)的前提下,每年修除1轮枝条及其上部可能形成“卡脖子”的大枝和主干下部萌生的枝条;第5年冬季修除苗木先端在造林第1年时所生的轮生枝;第6年修除造林第1年所生主干上的轮生枝;第7年修除造林第2年所生主干上的轮生枝;如果枝下主干高度仍未达到8 m,则第8年修除造林第3年所生主干上的轮生枝。如果在上述年龄没有达到相应的修枝强度,可分2年进行修枝以达到相应修枝强度。如果此前修枝留下过长的枝桩,则需要用锯子将其修除。造林8年后,或者枝下主干高度达到8 m以后,尽量不再进行修枝。

传统上采取搭梯子上树,以刀、斧或锯子进行修枝,需2人共同操作,存在不安全、效率低的问题,而且用刀斧修枝的修枝口不平滑、易劈裂,不利于修枝口的愈合。现在一般采用伸缩式高枝锯,该锯的锯杆可伸高至4.5～5.5 m,修枝高度可达6～7 m,1个人在地面即可操作。以修枝锯修枝,要求修枝锯口要平滑、不劈裂、尽量与主干表面平齐;若枝条较粗,锯口要离主干表面0.5～1.0 cm,以使锯口在愈合过程中不形成死节。

4病虫害防治

杨树溃疡病是杨树的主要枝干病害,从苗木、幼树到成年大树均可被侵害,但以苗木或幼树受害最为严重,造成枯梢或全株枯死[4]。安徽省生产上造成危害的主要有3种,即杨树水泡型溃疡病、杨树大斑型溃疡病、杨树细菌型溃疡病。在防治上,一是加强苗木栽培管理。起苗时避免伤根,造林时防止苗木大量失水。秋季(9月初)对翌年出圃的苗木用70%甲基托布津200倍液普遍喷雾1次,以减少苗木带菌量。二是浸苗。早春苗木出圃后,立即在清水中浸泡24 h。尽量减少运输和假植时间,栽后及时灌水,提高苗木生长势。三是应用生根粉。为了促进苗木根系的发育,提高吸水能力,栽植树前可用0.01%的ABT 3号生根粉蘸根。四是发病后防治。发病后用70%甲基托布津100～200倍液,或退菌特100～200倍液,或50%多菌灵200倍液喷洒或涂刷发病部位1～2遍即可。

桑天牛在我国南北各地均有发生,在安徽省1～2年1代。在防治上,一是人工捕杀。利用成虫飞翔力不强及假死性特点,可大力进行人工捕捉。根据天牛咬刻槽产卵的习性,找到产卵槽,用硬物击杀虫卵。经常检查树干,发现有新鲜粪屑时,用小刀轻轻挑开皮层,即可将初孵幼虫挑剔处死。及时剪除被害枝梢,并伐除枯死或风折树木,更新衰老树,使之无适宜的产卵场所。二是根据天牛成虫具有趋光性,可设置黑光灯诱杀、频振式杀虫灯诱杀成虫以及桑科植物诱杀。冬季树干涂白也可以减轻桑天牛发生。三是注药防治。使用敌敌畏原液50～300倍液与柴油按1∶20混合后注射新鲜排粪孔,或用棉花蘸药塞入虫孔深处,以杀死天牛幼虫;或将毒签有药一端插入虫道,折断毒签,用湿土封堵其他蛀孔[5]。杨扇舟蛾各地发生较普遍,安徽省1年发生5代。在防治上,一是用手捏叶苞将幼虫压死,或摘除有虫叶苞烧毁。二是冬季或早春收集被害株下的落叶、杂草,积肥或烧毁。在树皮缝、树洞里和建筑物的缝隙处搜寻捕杀越冬蛹。三是幼虫为害期可喷洒20%吡虫啉800～1 000倍液,或喷洒1亿孢子/mL以上的Bt。四是成虫期在大面积林地可用敌敌畏插管烟剂熏杀,或灯光诱杀。

5参考文献

[1] 梁尔江,何卫平,王东生,等.干旱地区杨树人工林丰产技术研究[J].内蒙古农业科技,2007(6):62-63,112.

[2] 王慧.杨树速生丰产栽培技术[J].现代农业科技,2010(5):192.

[3] 罗上柱.杨树品种比较林调查研究[J].华北农学报,1982(2):34-36.

[4] 安徽营造林工作手册[M].合肥:合肥工业大学出版社,2008.

[5] 郭成,王君,高怀来,等.林木害虫木蠹蛾、天牛的防治技术研究[J].内蒙古农业科技,2004(S2):228-229.

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