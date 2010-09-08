雨季造林技术的几个要点

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-11-30 11:53

雨季水分充足，空气湿度大，在雨季造林有许多需要注意的方面，最为关键的就是时机的把握，把握正确时机树木的存活率就高，把握不好很可能会导致树苗的大量死亡，造成经济损失。

《内蒙古林业》内蒙古期刊，创刊于1956年，由内蒙古林业科学研究院主办。是林业工作刊物。旨在宣传党和国家的林业法令、方针和政策，宣传林业科普知识，介绍国内外先进科学技术，交流林业生产和经营管理经验，宣传林业战线上的先进典型和先进人物，及时地反映内蒙古自治区林业职工队伍的精神面貌和思想动态。

鹤壁市淇滨区位于河南省西北部，属太行山余脉东麓和华北平原的过度地带，地势由西向东倾斜。由于冬春季节少雨干旱，给全面完成年度造林任务带来了困难，同时已栽植的树木成活率也受到影响。雨季高温高湿，进行植苗造林或截干造林，可以保证苗木获得充足的水分，从而促进其生根、成活和生长，收到事半功倍的效果。因此利用雨季有利时机，抓好植树造林和补植补造特别重要。要依靠科学技术，努力提高雨季造林质量。

合理整地 提前整地利于截留降水、蓄水保墒 ,应合理安排劳力 ,及时造林。整地要尽量保留原生植被 ,不造成新的水土流失 ,因地制宜选择鱼鳞坑、反坡梯田等整地方法 ,细致整地。整地方法、规格的确定，要按照水土保持的要求，尽量减少破土面，因地制宜，采取不同的整地方式。一般对山坡上部或是大于25°坡以上的地段，采用穴状、鱼鳞坑整地。整地规格穴状径长30-40cm，穴深20-40cm;鱼鳞坑径长1.3米，深50cm，土堰高10-20厘米。山坡中部及15°-25°坡的地方，采用鱼鳞坑、水平阶整地，规格：鱼鳞坑同上，水平阶宽1-1.5米，长以便于整平田面为宜，深30-80厘米。山坡下部及15°坡以下的地段，采用窄幅梯田整地，规格：宽2-5米，长度随山坡情况而定，深30-80厘米，垒坚固的双层石堰，两阶之间保留2-3米的生土带

造林树种的选择 长期以来鹤壁市淇滨区及周边地区一直采用针叶树种侧柏营造防护林。营造出的侧柏纯林由于树种构成单一存在很多缺点,如火灾隐患严重、抗病虫害能力低下、对林地的立地条件改善作用小等。导致林分不稳定、防护效益较低。为了提高防护林的防护效益,提倡营造针阔混交林。

选择适宜的造林树种是雨季造林的重中之重，一般雨季造林树种选择有两个重要的标准，一是要尽量选择生长相对缓慢，年生长周期长的常绿树种，一般这类树种主要包括侧柏、刺柏、圆柏等常绿针叶树种。二是选择萌生力强，根系发达的一些落叶树种在一定的技术条件下也可以进行雨季造林，主要有榆树、桑树、火炬、黄连木等，这类树种造林一定在尽量保持植株完整根系的前提下，还要尽量减少枝叶量，减少水分的蒸腾消耗。苗木应选择生长健壮、根系发达、无病虫害、无机械损伤的I、II 级良种苗木。最好使用容器苗，以提高造林成活率，对针叶树种的苗木，应选择1-2年生的为宜。

地处太行山区淇滨区境内的大河涧乡和上峪乡，因山上土层较薄，树木成活率偏低。2012年淇滨区林业局在总结前几年的造林经验的基础上，结合太行山区的实际情况选择了侧柏、榆树、桑树、火炬、黄连木等树种混交的形式，造林成活率达到90%以上，为历年来雨季造林成活率最高的年份。

造林时机的选择 选择好造林树种后，就要选择合适的造林季节，雨季造林种植时机非常重要，尤其是裸根苗造林，若能在栽后下雨，并有几天的阴天，则对提高造林成活率具有重要的意义。淇滨区雨季造林主要是植苗造林，雨季造林原则上越早越好，以使当年扎根生长，不致于因秋旱和冬拔而使苗木死亡，通常在7-8月为宜，要在透雨之后或连续阴雨天进行突击造林，如果不能抓住造林时机，高温和干燥会造成造林成活率降低。因此，在一般情况下，造林时间最好安排在下午，以减少太阳对苗木尤其造林当天的暴晒时间，经过一夜的缓冲，可以提高苗木的抵抗能力，对提高造林成活率也有一定的作用。切忌在无雨和降雨不多的时期强栽等雨，要严格遵循“三不栽”的原则，即“雨不透不栽，天不连阴不栽，雨过天晴不栽”。

主要造林技术 在选好造林树种和造林时机之后，就要开始根据树种和土壤特性选择适宜的造林技术。由于夏季气温高，苗木蒸发量大，因此雨季造林要选用1-2年生小苗，并且要进行一定的截干处理，截干高度以不超过20cm为宜。要把好起苗木质量关，在起苗的前一天苗圃地灌水，起苗时一律用撅头深刨，做到根系完整，根部带土，剔除细弱苗和根苗，进行苗木分级，并用草袋包装，以减少苗木失水，随起、随运、及时栽。容器苗栽植时应注意栽植深度，培土深度要比容器高出2-3厘米，切忌将营养袋露在外面，栽植前一定要撕破袋底部;裸根苗栽植时将苗木放在筐内，遮盖湿布，栽一株拿一株。不要用手抓握苗根部，以尽量减少根系损伤。刨深穴，扶正苗木，填土以深度达原土痕为宜，踏实。

植苗造林后，苗木能否成活，关键是苗木本身能否维持水分平衡，所以在造林过程中，从苗圃起苗、选苗、分级、包装到运输、假植、造林前修剪，直至定植全过程都要保护苗木不致失水过多。最好是随起苗随栽植，尽量缩短时间，各环节要保持苗根湿润。

抚育管理 穴面覆盖：造林后，及时用枯树枝、碎草、石块等覆盖穴面，避免暴雨时雨滴击溅表土，以减少蒸腾失水。对穴面保墒和促进苗木生长均有明显作用，应尽量采用。

浇水整穴：造林后如无雨，尤其是裸根苗应尽可能地在栽后2-3天内浇一次水，以保幼树成活：大雨过后，要及时查苗看穴。如苗木被冲压，应及时扒出扶正;被大雨冲毁的树盘及时修筑好。

松土除草：未进行穴面覆盖的植树穴，大雨过后土壤易板结、干裂和滋生杂草，要适时松土，以保墒和清除杂草。

注意的问题 雨季造林苗木准备一定要充足，尽量就地取材，避免长途运输，引起苗木失水，成活率下降，贻误造林时机。劳动力资源一定要作好充分准备，时机成熟立即启动，避免仓促上阵，拖拖拉拉，贻误“栽”机。为了减少水土流失，保护环境，在雨季造林过程中，尽量避免大穴整地，而采用小穴或反坡小鱼鳞坑整地。苗木选择一定严把质量关，选择苗木规整，根系完全，无严重病虫害的作为造林材料，对地上部分进行必要的修整，主要是减少地上蒸腾面积，同时要保持一定的营养面积，还要避免过多伤口，以防高温潮湿环境引发病原菌的侵染。要注意造林后的管理，开始缓苗期间要注意遮荫措施，同时注意加强抚育管理和病虫害的防治。

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