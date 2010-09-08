农业水利设施保障设立及管理

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-12-07 13:37

水利工程是保障民生的基本工程，对农业的发展来说也是举足轻重的，尤其节水灌溉，也是水利工程的重要内容，本文就分析了农业水利工程的现状，以及未来的发展目标和举措。

《华北水利水电大学学报》水利科技学报，创刊于1980年。1986年，我刊取得国内统一刊号，由内部刊物半年刊转为国内公开发行的季刊。1990年，获得国际刊号，可在国内外公开发行。2007年，改为双月刊。至今我刊已有32年的出版发展历程，已出版了33卷125期。

1现代设施农业发展现状

近年来，大通县深入贯彻落实中央、省、市“三农”工作会议精神，牢固树立科学发展观，按照“保障供给、提供休闲，城乡结合、突出特色，大力发展城郊农业”的总体思路和“做大规模，调优结构，提高质量，打响品牌，增加收入”的总体要求，以工业的理念发展现代农业，以发展设施农业、提高产出效益为首要任务，以搞好精细果蔬、精心打造绿色食品为重点，以促进国家第一批现代农业示范区为主要抓手，全面提升农业产业化、规模化、园区化发展水平，加快设施农业水利配套工程，做到了水利配套与设施农业建设同步实施，为当年建设当年投入生产提供了保障_2]。至2010年底，全县建立“一村一品”特色生产基地31 个，面积2万hm，落实“订单农业”4.27万hm，全县经济作物播种面积占总播种面积的比重达到77。共建成各类温室17990栋，其中建成丰源、佳兴、同创、有龙、神龙油桃、馨源、兴康等现代农业设施园区7家。主要栽培黄瓜、番茄、辣椒、西葫芦、双孢菇、平菇和叶菜类蔬菜，设施蔬菜种植面积0.12 万hm，年产量8.5万t，年产值达1.8亿元。通过温室效益调查，在全县温室中年收入12.6万～l8.0万元•hm的温室占总数的15，18万～24 万元•hm的占总数的65，24万～30万元•hm的占15，最高年纯收入达到30000元以上，是当地粮食作物收入的33～34倍，现代设施农业已成为当地主导产业之一，也是农业增效，农民增收的重要途径。同时，为当地农民就地就近就业提供了岗位，效益十分显著。

2水利保障体系建设与管理

“十一五”期间，本着全县上下一盘棋，集中力量办大事的指导思想，加大财政支农资金整合力度，每年整合水利配套资金13000余万用于设施农业，为当地的设施农业生产奠定了坚实的基础。

2.1水利设施现状

2.1.1水源条件县域内主要河流有JLJll河、宝库河、黑林河、东峡河等L3]。其中宝库河多年平均流量11.54m。•s‘。，多年平均径流量3.65亿m。;黑林河多年平均流量2.36m。•s～，多年平均径流量0.785亿m。;宝库河与黑林河汇合后称为北川河多年平均流量20.1m。 •s～，多年平均径流量6。36亿m。。东峡河多年平均流量3.96ms～，多年平均径流量1.25亿m。。地下水资源丰富，承担着西宁市城市用水6O的供给任务，地下水含量非常丰富。共建成水源工程8处，蓄水工程总库容1.9亿m。。其中大(二)型水库黑泉水库，总库容1.82亿m。。小(一)型水库3 座，分别为：景阳水库、中岭水库和大哈门水库，总库容424万m。。小(二)型水库4座，分别为：苏家堡水库、兰冲水库、南沟湾水库和莫河水库，总库容 102.3万m。。目前除大哈门水库外小(一)型病险水库除险加固工作已全部完成，“十二五”期间计划对苏家堡水库、兰冲水库和南沟湾水库进行除险加固改造。目前，涝池有6座，总库容12.4万m。，有效库容6.2万m。。

2.1.2水利工程现状大通县委、县政府高度重视水利工作，不断加强水利基础设施建设[4]，特别是“九五”以来，建成各类水利水保工程600余项，建成国营灌区5个(万亩以上灌区4个)，民营渠道91条;电灌站1O座;农用机井23眼;建成引水干渠长348.75km，已衬砌改造 123.4km，占干渠总长度的35.4，尚有225.35km干渠还未衬砌，其中包括国营灌区干渠12.27km，民营渠道干渠2l3.08km。配套支、斗渠1009.62km，已衬砌458.86km，占支、斗渠总长度的45.45，还有550.76km支、斗渠尚未衬砌。水利工程有效灌溉面积 1.258万hm。。县农灌工程总供水量5116。41万m。，其中蓄水工程供水量489.71万m。，引水工程供水量4590.5万m。，机电井供水 31.2万m。，机电站供水5万m。。

2.2节水灌溉工程实施情况

截止2010年底，依托设施农业建设县内各灌区续建配套与节水改造、农业综合开发土地治理、小型农田水利设施建设项目和其它水利项目完成28项。其中灌区续建配套与节水改造(景阳水库、北川渠灌区续建配套与节水改造工程)及农业综合开发土地治理项目改善农田灌溉面积0.589万hm。;中央财政小型农田水利设施建设项目改善农田灌溉面积0.164万hm，共计改善农田灌溉面积0.753万hm，农业灌溉水的利用系数从0.4提高到0.5。在工程实施中工程设计为高效节水的管道灌溉和渠道相结合的灌溉方式，灌溉管道主要以滴灌为主[5]，管道采用的是以色列耐特菲姆公司研制生产的台风25型滴灌管线。

2.3人员情况

县水利系统现有人员376人，其中干部206人，工人170人。人才总量内具有中专以上学历和专业技术人员166人，占职工队伍的44.1。年龄结构：专业人才中35岁以下的39人，36～40岁的53人，40～45岁的41人，46～5O岁的18人，50岁以上的12人。专业技术人员中现有高级职称的4人，占专业技术人员的2，中级职称的41人，占24.7，为大通县的水利建设和管理提供了人力资源。

2.4信息化建设及工程管理办法

近年通过多方面筹措资金，购置了一批电脑和相关设备，改善了自动化办公条件，主要进行了硬件配置、网络建设和系统软件应用等工作，基本满足了自动化办公的要求。同时布设了互联网室内线路，使局机关办公楼内各下属单位都进入了宽带网。在制度建设上，大通县水务局依照国家有关法律如《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国防洪法》、青海省实施《中华人民共和国水法》等为依据建立健全当地的《大通回族土族自治县水利工程管理办法》等，各灌区、各水利工程管护协会还相应地制定了各自切实可行的办法，为水资源的开发利用、水利工程的安全运行等提供了可靠的保障。

3水利保障体系发展的目标和保障措施

一是创新投融资模式，多渠道争取资金，加大水利投入，加快工程维修、改造和水利建设的步伐，实现跨越式发展。

二是加大水资源开发利用与保护力度。基本形成与设施农业、城镇化、工业化和新农村建设相适应的供水安全保障体系。初步建立最严格的水资源管理制度体系，节水型社会建设取得显著进展，建立水资源高效利用与有效保护体系，水资源利用效率和效益不断提高，重点地区水生态环境恶化趋势得到有效遏制。

三是结合大通县水利工程建设的实际情况，修订和制定有关制度，健全和完善制度建设，依法管理依法建设。建成以县水务局为中心，上联省市，下联各有关单位的电子政务系统，同时加强水利工程管理信息化建设，建成水利工程管理信息采集系统、通信系统、计算机网络系统。对水利管理单位基础设施进行了改重建，改善办公条件，提高了工作效能。

四是通过科技创新、科技成果推广为水利发展提供强有力的科技支撑。研究和推广防洪抗旱减灾、农业节水、水环境保护等关键技术，为全面实施“合理开发、优化配置、高效利用、有效保护、综合治理”的水利可持续发展战略打好基础。五是通过完善人才教育培养、目标考核加快加强高水平技术带头人队伍和高技能水利人才队伍建设，加强培训和学习，大幅度提高全县水利系统人才拥有量，在数量和层次上大幅度增加专业技术人员，建立一支与水利现代化建设相适应的高素质的人才队伍。

六是政府引导，社会参与。水利发展规划属公共资源范畴的专项规划，从规划的编制到实施，都要求政府的部署和引导，同时要调动社会各种资源和积极性，提高社会各方面的参与程度，提高民主决策水平。加强宣传和引导，提高全社会的水患意识，提高公众对规划的支持程度和监督热情。

七是抓好宣传工作引。设施农业实施区水渠纵横，阡陌桑图是典型的工程、自然、渠网、田园、水文化等景象的综合体。当地通过结合生态农业、观光农业、现代农业和今年兴起的服务农业进行建设加大了宣传力度。总之，水利的现状奠定了现代设施农业的可持续发展，现代农业的发展带动了水利的可持续发展，相互依托，共同促进。

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