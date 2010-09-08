农村饮用水安全现状及对策

来源：中国鸣网位置：农业工程科学论文时间：2016-12-07 14:01

我国水资源紧缺，农村地区也是如此，农村地区饮用水还存在一些水质问题和安全饮用的问题，本文就对农村饮用水水质和安全问题进行分析，并有针对性的提出了保障对策及建议。

《西南给排水》水利期刊，创刊于1979年，由中国市政工程西南设计研究院、西南地区给水排水技术情报网主办。本刊西南地区唯一的给排水科技期刊，主要刊登市政、工业与建筑给排水及水污染治理方面的的科研设计、生产管理、施工安装的经验和成果，介绍国内外在本技术领域的新技术、新设备与技术信息等。

我国是一个水资源紧缺的国家，人均水资源拥有量仅为2300m3，是世界平均水平的1/4。从8O年代以来可取用水源水量的不断减少，取水水源水质的普遍恶化，人们意识到水将是危及人类生存环境和社会经济发展的重大问题。水资源问题比目前困扰各地的环境问题更为严重和棘手，成为中国社会经济可持续发展宏观决策的核心问题之一。

1、农村饮用水现状

我国是一个农业大国，农村人口9.47亿，占总人口的大多数，农村饮水安全形势十分严峻。更为关注的是：长期以来，人们对水资源的认识，考虑量的多，谈论质的少，大部分地区农民仅仅是解决了饮水难问题，但仍未解决饮水卫生问题，很多农村还未喝上安全卫生水，农村饮用水水质现状令人担忧。

1.1 思想意识形态落后

农民的节水意识薄弱、水资源概念不清，把水作为一种自然应该供给的东西，而不是一种需要保护并走可持续发展道路的资源。

1.2 客观存在问题的讨论

1.2.1 农村饮用水的限制

1)中国地大物博，水资源分布极其不均匀，地质情况更为复杂。以南方福建丘陵地区为例，福建向来有“八山一水一分田”的说法，地理情况复杂，分布在崇山峻岭中的农村比比皆是，同时这些村子的人口有限。[1]

2)农村饮水安全方面的经济投入不够。农村是我国经济相对落后的地区，试问在一个连温饱都成问题的地方，还有什么经济能力能投入到解决安全饮用水的问题上，当然这不能成为逃避问题的理由。可以说，经济问题已经成为解决农村饮用水问题的瓶颈，是关键问题，更应该面对它、解决它。

3)农村环境保护监管力量薄弱。农村大部分地区农户分散居住，生产和生活中产生的废物随意排放，监管十分困难。

4)科技储备相对薄弱，一些农村饮水基础研究尚属起步阶段。农村科技落后，农业生产科技含量低。简便、实用的工业污染防治技术，农业节水、发电及农业废物综合利用技术尚不成熟。

2、影响农村饮用水安全的原因

2.1自然条件恶劣，经济不发达，饮水井条件简陋，集中供水率低。农村基础设施比较落后，普遍缺乏基本的排水和垃圾清运处理系统，污水大多不经任何处理，直接排放或沉积在村边沟渠和村庄地面，降雨时最终被冲刷进入水体。农村地区集中供水率低下，许多地区还是一家一井或是多家一井采取饮用水，个别缺水地区甚至需要靠人、畜四处背水来解决饮水问题，水质就更难保证。 [2]

2.2工业和农业污染。在农民生活与工业生产过程中，由于不合理使用农药、化肥、人畜粪便及工业废弃物的不合理排放，使有害物质通过地表径流和农田渗漏，对江、河、湖泊等水体造成污染。目前，全国约有65%的污灌耕地遭到不同程度的重金属和有机物污染，耕地中的有毒物质，可通过环境界面的交换和迁移，致使水质恶化。[3]

3、农村饮用水水质安全的保障对策及建议

3.1充分认识保障饮用水安全的重要性和紧迫性。饮用水安全问题，直接关系到广大人民群众的健康。要加强组织领导，把农村饮用水安全问题作为领导政绩考核内容，实行目标管理。加大宣传力度，提高水资源的稀缺认识，通过宣传教育唤起农民的认识，人人积极关注及参与该项工作。

3.2促进城乡之间协调发展，引进优质水源，建联村供水厂，改变农村吃水方式。加大加速对农村饮用水安全和生态环境的治理，政府的环保、水利、医疗等各相关部门之间，以及地区之间应该很好协调、统筹规划、综合治理，积极推进供水一体化，在整个区域内实现“统一规划、统一建设、统一管理”的管理模式。[5]

3.3加大对重污染企业的监管力度，制止为其逃避监管，在农村地区建厂排污的现象。这是一项比较系统的工作，需要环保、工商、电力和银行等部门的协调配合才能完成。对于这样的企业，可以采取环保部门不予审批、工商部门不予注册，电力和银行部门限制用电和贷款等措施。

3.4加强对供水水源的监测，建立有效的水质监测系统，全面、科学的对农村饮用水水质进行检测评价。水质社会化、公开化，可以对农村水质提高起到监督、促进作用。

3.5加强水源防护方面的卫生知识宣传和技术指导，加强对农民的农业技术培训，大力推广科学种田、合理施用农药和化肥，增强农民的环保意识。走从源头上遏制水源污染的治污思路。

4、结语

我国农村饮用水水质安全问题仍十分严峻，加强农村饮用水水源地的保护和农村饮用水安全建设是当务之急。进一步提高水质标准则是供水从业者的一个重要目标，要实现这个目标，除了依靠科技进步，不断采用新技术，新工艺，严格控制净水工艺的关键点之外，政府各职能部门之间的协调一致及良好的发展环境也同样重要。更为关键的是需要全社会的高度重视，要加大投入，控制污染，改善环境，保护水资源，才能从根本上解决农村饮用水水质的安全问题。

参考文献：

[1]郑杭生，李 强.中国水问题[M].北京：中国人民大学出版社，2001。

[2]付婉霞，聂正武.农村生活供水面临的新课题[J].节能与环保，2006(5)：21—22。

[3]用甲禄 为了亿万农民喝上干净的水[J].半月谈，2006(11)：20。

[4]肖羽堂，张晶晶.我国水资源污染与饮用水安全性研究[J].长江流域资源与环境，2001，10(1)：51—59。

[5]刘文朝，刘群昌，程先军，等.2005-2006年农村饮水安全应急工程规划要点[J].中国水利，2005，3：33—37。

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