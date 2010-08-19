大树移植过程中的技术问题
来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2016-09-19 10:51
大树移植是提高城市绿地质量、景观效益、改善城市生态环境的有效措施。文章通过多年大树移植实践，对大树移植前的准备工作、大树移植技术和移植后的养护管理措施进行了探讨。
《景观设计学》国家级园林期刊，创刊于2013年2月，由教育部主管，高等教育出版社和北京大学主办，北京大学建筑与景观设计学院承办，俞孔坚教授担任主编。2013年2月正式创刊，双月刊，以中英双语出版。景观是土地和土地上的物体所构成的综合体，是自然和人文过程相互作用的复杂系统;景观设计学是关于景观的分析、改变和管理的理论、方法、技术和艺术。
大树移植能在最短的时间内改变城市景观。大树移植是指移植胸径15cm以上的常绿乔木或胸径20cm以上的落叶乔木,多数树种此时正处于树木生长发育的旺盛期,其适应性和再生能力都较强,移植一旦成活,能在最短时间内改变一座城市或小区的自然面貌,较快地发挥绿色景观效果。根据不同的需求,选择不同的树形,如行道树应选择干直、冠大、有良好遮荫效果的树木,而用于庭院观赏的树木,应选择造型奇特的树木。
1 移植前准备工作
1.1“断根缩坨”处理
如果移植的大树必须选用“生苗”或在城市改扩建过程中的古树名木的移植保护,应该提前1～2个生长季对其进行-断根缩坨.处理。经过这种处理促进树木侧须根生长,使大树在移植前形成大量可带走的有效吸收根。
1.2大树移植时间的确定
选择正确的栽植时间是提高树木移栽成活率的关键。因为我们需要采挖的都是十几年、几十年甚至上百年的大树甚至名木古树,这些树木都是成熟大树,有的历经沧桑,尽显老态,所以确定移栽的时间显得尤为重要。在南方,2月下旬至3月初为最佳时期,这段时间雨水充沛、空气湿润、温度适宜,此时栽下,4～6月有一段温湿度适宜的树木生长过渡期。落叶树木的栽植时间以落叶后到发芽前这段时间最为适宜。这时树木落叶,进入休眠期,容易成活,但要注意避开封冻期。北方地区最好在早春解冻后至发芽前栽植完毕,时间为2月下旬至3月中下旬。
1.3选择合适的天气移植
移前注意天气情况，大树移植前要根据天气预报制订移植计划,应避开高温、低温天气和北风天。由于雨后挖土球易松散,所以挖树时要选择晴天或等土壤干燥时才能进行。当天挖土球时要避免挖后土球被太阳直射而引起水分蒸发。有条件可用遮阳网盖好,最好做到即挖即种。
1.4其它的准备措施
对于确定移植的大树在挖掘前4~5天充分灌水,以保证起挖时土球的完整性、不松散。
选择较好的土壤。若在粘土,硬土或石砾、碎瓦片成堆的地方移栽树木,一定要更换客土,即把种植穴内不利于大树成活的土壤和杂物清除,把富含养分的土壤,加入种植穴里,然后才进行移栽。
2 大树移栽技术
2.1挖掘与包装
(1)挖掘前如土壤干旱，应提前1～2d适度浇水，并清理树木周边障碍物;包扎树身，将树干和树冠用草绳包扎，注意不要折断树枝。(2)根据树木胸径大小确定土球直径，一般的土球直径为树木胸径的7～10倍，土球高度依树体大小而定，以60～100cm为宜。(3)挖好后，对土球进行修整，并包扎;土球不易松散则可用草绳包装，否则需用软材或木箱包装，严防土球散裂。①带土球软材包装。适于移植胸径10～15cm的大树。土球：胸径7～8倍、厚60～80cm(约为土球直径的2/3)，表层土铲至见侧根细根。土球用预先湿润过的草绳、蒲包片、麻袋片等软材包扎。实施过断根缩坨处理的大树，填埋沟内新根较多，尤以坨外为盛，起掘时应沿断根沟外侧再放宽20～30cm。②带土球方箱包装。适于移植胸径15～25cm、土球直径超过1.4m的大树，可确保安全吊运。
2.2装运
大树移栽过程中，必要时可使用起重机械进行吊装，装运时要防止树木损伤和土球松散。大树吊运是大树移植中的重要环节之一，直接关系到树的成活、施工质量及树形的美观等。一般采用起重机吊装或滑车吊装、汽车运输的办法完成。树木装进汽车时，要使树冠向着汽车尾部，根部土块靠近司机室。树干包上柔软材料放在木架上，用软绳扎紧，树冠也要用软绳适当缠拢，土块下垫木板，然后用木板将土块夹住或用绳子将土块缚紧在车厢两侧。无论是装、运、卸时都要保证不损伤树干和树冠以及根部土块。非适宜季节吊运时还应注意遮阴、补水保湿，减少树体水分蒸发。
2.3栽植
(1)栽植前，检查树穴大小及深度，要求树穴直径大于土球直径40～50cm，比土球高度深20～30cm;土球底部有散落时，应在相应部位填土，避免树穴空洞。(2)吊装就位时，将树冠丰满面朝向主观赏方向，拆除包装材料，可对树根喷施生根激素;栽植深度以土球表层低于地表20～30cm为宜。填土踏实，避免根系周围出现空隙，做好浇水围堰。
2.4 栽植后养护
2.4.1 支撑设立支撑及围护，大树的支撑宜用三角或井字四角支撑。支撑点以树体高2/3处左右为好，并加垫保护层，以防伤皮。
2.4.2 裹干裹草、缠绳、裹草绑膜、缠绳绑膜等。须经过1～2年的生长周期，树木生长稳定后，方可卸下。
2.4.3 水肥栽植后浇透水，2～3d内浇复水，浇足浇透;如树穴周围出现下沉时及时填平。栽植后应保持至少1个月的树冠喷雾和树干保湿。结合树冠水分管理，每隔20～30d用100mg/L的尿素+150mg/L的磷酸二氢钾喷洒叶面，有利于维持树体养分平衡。
2.4.4 遮阴移植留有树冠的常绿树木，必要时栽后架设遮阳网，以降低蒸腾失水。大树移植初期或高温干燥季节，要搭棚遮阴，以降低棚内温度、减少树体的水分蒸发。在成行、成片种植，密度较大的区域，宜搭制大棚，省材又方便管理，孤植树宜按株搭制。要求全冠遮阴，荫棚上方及四周与树冠保持50cm左右距离，以保证棚内有一定的空气流动空间，防止树冠日灼危害。遮阴度为70%左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的进行。以后视树木生长情况和季节变化，逐步去掉遮阴物。
2.4.5 树盘处理人流量大的地方应铺设透气材料，以防土壤板结。也可在树盘种植地被植物。
2.4.6 树体防护(1)入秋后要控制氨肥、增施磷钾肥，并逐步撤除荫棚，延长光照时间。(2)在入冬寒潮来临之前，做好树体保温工作，可采取覆土、裹干、设立风障等方法。
3 移植后的养护与管理
3.1 保持树体水分代谢平衡。大树移植中特别是从未移植过或没有经过断根处理的大树，在移植过程中，根系会受到较大的损伤，吸水能力也较差。保持树体水分代谢平衡是新植大树成活率的关键，具体方法表现如下:
3.1.1 对地上部分的处理。大树移植完成定植的初期或高温干燥季节，要搭制荫棚遮荫，减少树体的水分蒸发。要求全冠遮荫，荫棚上方及四周与树冠保持50厘米左右距离，以保证棚内有一定的空气流动空间，防止树冠日灼危害。遮荫度为70%左右，让树体接受一定的散射光，以保证树体光合作用的正常进行。随着树木生长情况和季节变化，逐步去掉遮荫物。例如，我校的桂花大树均是经过此方法，使成活率达到100%。
3.1.2 对地下部分促进生根的处理。
(1)土壤通气:保持土壤良好的透气性是有利于根系萌发。为此，一方面我们要做好中耕松土工作，以防土壤板结，另一方面，在必要时，要做土壤通气实施如通气管等。以保持良好的通气性能。
(2)保护新芽:新芽萌发，是新植大树进行生理活动的标志，更重要的是，树体地上部分的萌发，对根系具有自然而有效的刺激作用，能促进根系的萌发。因此，在完成大树移植的定植初期，特别是移植时进行重修剪的树体所萌发的芽要加以保护，让其抽枝发叶，待树体成活后再行修剪整形。同时，在树体萌芽后，要特别加强喷水、遮荫、防病治虫等养护工作，保证嫩芽与嫩梢的正常生长。
3.2 营养液促进移植大树的成活。为了促进移植大树根系伤口的愈合和再生，补充树体生长所需的养分，从而确保移植成活的质量，通常可以采用给大树进行输液。方法如下:
(1)材料:输液瓶或袋1个，输液管3个，特制针头3个，营养生长素适量。
(2)判断树势:确定输液对象判断大树生长不良是因缺乏何种营养引起，然后对症下药。一般为促进移植树的细胞再生，生长前期应用氮肥，生长后期是磷、钾肥，必要时加一些微肥。
(3)配药:每500克清水加入药巧至25克(这里指氮肥尿素)，浓度视树的生长势而定(较旺的低些，反之高些)。将定量的氮肥溶于瓶中，然后来回轻轻摇动，或者用棍棒搅动，直至完全溶解。
(4)操作方法:在树的根颈部位，将树干周围的老皮刮掉，以露出新皮为宜，用钻头打孔，将安装好的针头插入髓心层或形成层，再用胶布贴严插孔，把药瓶吊在高处，开始输液，每棵树1瓶。
4 结语
虽然大树移植能够在短期实现需市园林绿化景观效果，但其有移植技术难度大，经济投入大等各种限制因素。因此要依据各地区的气候条件和立地条件，因地制宜，合理规划大树移植的实施方案，不能盲目效仿，更不能随意破坏当地的自然资源。
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