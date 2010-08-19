园林植物养护管理的要点与阶段措施

来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2016-09-30 15:12

园林工程尤其需要后期的精心养护，才能达到预期的效果和环保价值，各种植物树木都有自身的特性，而且每个阶段可能各有特点，因此，应当有针对性的分阶段的实施养护措施，才能保证园林植物的健康成长，才能体现园林工程建设的价值所在。

《园林科技》国家级园林期刊，主要以园林植物、园林生态、植物营养、养护管理、规划设计、园林工程、园林文化、科技动态、信息报道为主园林内容详确、概念新奇、文章可读性强、信息量大。开展教育科学研究和学科基础理论研究，交流科技成果，促进学院教学、科研工作的发展，为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。

近几年来，城市绿化建设作为一项重要的基础设施建设已为政府和市民所共识。但城市绿化一定程度上存在着重建设轻管理的现象。本文分析了园林绿化养护管理的主要环节和各环节具体养护管理措施。

在园林绿化施工的垒过程中始终重视园林养护和管理工作，绿化工程施工结束后精心养护，才能保持现有的绿化成果，才能充分体现绿化的生态价值、景观价值、人文价值，才能真正成为城市的亮点，市民休闲的好去处。

一 绿化养护应抓住的主要环节

1、绿化养护应贯穿园林绿化施工的垒过程。要保证树木种植的成活率，达到预想的绿化效果。应设法保证移栽树木的水份平衡，就应对树木起挖、运输、种植过程中减少根系受伤、减少树冠失水，应对树冠进行必要的修剪，可用浸湿的草绳缭绕树干。采取适当的遮荫措施，进行叶面喷洒，以减少水份蒸发对树木造成的伤害。种植后要浇透定植水，以保证树木根系与泥土的紧密接触，以利于根系的恢复。

2、绿化养护应充分体现设计理念。园林设计养护要全力促成园林设计理念的实现、创造优美视觉环境、创造合适尺度空间、降低成本、提高效益的要求来对设计进行再提升，以弥补园林设计的不足。

3，绿化养护应为市民服务，应贯彻生态的理念。绿化养护应适应市民的生活习惯，为市民生活体闲提供舒适的环境。在园林绿化养护中贯彻生态的理念可以避免盲目的追求所谓精雕细琢的高标准，使人们崇尚自然美。

二 具体养护措施

(一)草地的养护管理

草地养护原则是：均匀一致，纯净无杂，四季常绿。

1、恢复长满阶段的管理

按设计和工艺要求，新植草地的地床，要严格清除杂草种子和草根草茎，并填上纯净客土刮平压实10厘米以上才能贴草皮。贴草皮有二种：一是全贴、二是稀贴。稀贴一般20×20厘米一方块草皮等面积留空稀贴，垒贴无长满期，只有恢复期7—10天，稀贴有50%的空地需一定的时间才能长满，春季贴和夏季贴的草皮长满期短仅1—2个月，秋贴冬贴则长满慢需2—3个月。

在养护管理上，重在水、肥的管理，春贴防渍，夏贴防晒，秋冬贴草防风保湿。一般贴草后一周内早晚喷水一次，并检查草皮是否压实，要求草根紧贴客土。贴后一两周内每天傍晚喷水一次，二周后视季节和天气情况一般二天喷水一次，以保湿为主。

2、旺长阶段的管理

草地植后第二年至第五年是旺盛生长阶段，观赏草地以绿化为主，所以重在保绿。水分管理，翻开草茎，客土干而不白，湿而不渍，一年中春夏干，秋冬湿为原则。施肥轻施薄施，一年中4—9月少，两头多，每次剪草后亩用2—4斤尿素。旺长季节，以控肥控水控制长速，否则剪草次数增加，养护成本增大。剪草，是本阶段的工作重点，剪草次数多少和剪草质量的好坏与草地退化和养护成本有关。剪草次数一年控制在8-10次为宜，2-9月平均每月剪一次，10月至下年 1月每二月剪一次。

3、缓长阶段的管理

植后6-10年的草地，生长速度有所下降，枯叶枯茎逐年增多，在高温多湿的季节易发生根腐病，秋冬易受地志虎(剃枝虫)为害，工作重点，注意防治病虫为害。

4、草地退化阶段的管理

植后10年的草地开始逐年退化，植后15年严重退化。水分管理，干湿高替，严禁渍水，否则加剧烂根枯死，加强病虫害的检查防治，除正常施肥外，每 10-15天用1%尿素，磷二钾混合液根外施肥，或者用商品叶面保，叶面肥如大丰田等根外喷施，效果很好。对局部完垒枯死处可进行全贴补植。退化草地剪后复青慢，全年剪草次数不宜超过6次。

(二)绿篱的养护管理

绿篱的养护管理原则是：保证肥水供应，茂盛生长，修剪成篱成墙成形，达到观赏和隔离的作用。

1、绿篱的肥水管理

绿篱要不断修剪，肥水条件要求较高，初植绿篱，按设计要求的篱宽，挖40厘米深的沟，填上纯净肥沃的客土，或在客土中拌入适量腐熟的有机肥或复合肥，这样植后生长快。施肥原则是：基肥足追肥速，以氮为主，磷钾结合，群施薄施，剪后必施。必要时还进行根外施肥。水分管理，以保湿为主，表土千而不白，雨后排水防渍，以免引起烂根，影响生长。

2、绿篱的修剪

平面绿篱、图型绿篱、造案绿篱，都是为了符合设计要求通过人工修剪而成。修剪的作用：一是抑制植物顶端生长优势，促使腋芽萌发，则枝生长，墙体丰满，利于修剪成型。二是加速成型，满足设计欣赏效果。修剪的原则：从小到大，多次修剪，线条流畅，按需成型。一般的绿篱设计高度为50-150厘米，超过 150厘米的为高大绿篱(也叫绿墙)，起隔离视线用。

(三)绿化树木的管理

园林绿化中，树木种植面积并不是最大，但其所占的绿化空间最大，草地、鲜花、灌木、乔木合理搭配，体现了立体绿化的效果。

1、肥水管理

施肥的方法是：小树结合松土施液肥，大树在冠幅内地面均匀开穴干施，三年以上高大的乔木原则上可不施肥。灌木树型小，以浅穴或浅沟种植为主，丛生根系浅，视土壤和树势施用适量的复合肥，掖施千施结合，观花观果灌木适当增加P、K肥，观叶灌木适当增加N肥施用。绿化树木的水分管理，重在幼树，原则是保湿不渍，表土干而不自。

2、树型管理

绿化林木，通过艺术设计，认真管理，使之有稀有密，有型有款，座落有置，是绿化成功的关键之一。例如 灌木通过人工修剪成园球型、方型、扇型、磨菇型、抽象图案、线条、柱桩、椎桩等。

3、树木的病虫防治

绿化树木主要的虫害有天牛、木虱、潜叶蛾、潜叶虎、介壳虫、金龟子等。采用常规杀虫剂、速扑杀、介特灵等均能达到防治效果。主要的病害有：根腐病、白粉病、炭疽病等，常用的防治药物有托布津、多菌灵、炭疽病等，常用浓度800—1000倍。除了药物防治外，栽培上要经常清理枯枝落叶，保持清洁，同时要排除渍水，必要时修剪后喷药。

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