如何有效防范林业机械故障

来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2016-10-09 12:48

林业的发展离不开林业机械，林业机械大大提高了林业作业的机械化程度，提高了效率，但是林业机械在使用过程中存在一些安全隐患，如果操作不当会危及作业人员的生命安全，本文就林业机械常见的故障问题进行分析。

《粤东林业科技》林业杂志发表，主要刊载林木良种引种驯化、育苗造林技术、经济林栽培管理、城市园林绿化、森林保护及病虫害防治与综合利用等方面的专题研究、调查报告、生产经验总结，以及新成果、新技术的推广应用、试验简报等。

由于林业机械的使用频率大,作业强度高,所以在长期使用的过程中,会造成设备的老化、磨损以及变形等现象,影响到林业生产的进行。林业机械出现故障不仅会影响到生产效率,严重的情况下可能会威胁操作人员的安全。所以说为了保证林业机械能够保持优良的性能,提高林业的生产效率,要对其故障的成因进行分析,进而可以做好预防工作,减少故障的发生率,提高机械设备的运行性能,为林业生产创造更大的经济效益。

1 林业机械故障的分析

1.1 机械故障产生的原因

引起机械故障的因素主要可以分为三个部分,外部环境因素,机械结构因素以及组件的化学因素。外部因素中,主要是和机械设备运行的周围环境,操作者的技能水平,机械维修人员的水平等等有关。机械结构因素主要是机械设备在运行的过程中所产生的振动和荷载,在运行中所产生的热能等,在设备长期运转的情况下,就会对设备的结构产生影响,产生磨损和断裂等现象。组件的化学因素,主要是机械设备在制造的过程中,零件所使用的材料或者是焊接工艺等因素,在机械运转的过程中,受到内应力等的影响,使机械的性能发生变化,从而引发机械故障。

1.2 几种常见的机械故障

机械在使用过程中由于受到各种有害作用,首先导致各种零部件出现损伤,进而影响、改变机械的输出参数。机械故障种类:一为包括松动、脱落等的松脱型故障:二为包括变质、疲劳、老化、异常磨损、剥落等的退化型故障;三为包括压痕、变形、拉伤、开裂、断裂、龟裂、烧蚀、腐蚀等的损坏型故障;四为包括堵塞、漏水、漏气、渗油等的堵塞与渗漏型故障;五为包括过热、性能衰退、功能失效等的性能衰退或功能失效型故障模式;六为包括间隙过大或过小、压力过高或过低、行程失调、干涉等失调型故障。

1.3 林业机械故障的特性

1.3.1 故障的多样性、多变性

在林业机械应用的过程中,由于各种原因会引发不同的机械故障,在同一零件上会有不同的故障类型产生,所以作用在同一个零件上的故障所产生的机理是不同的,故障模式也不相同。在故障产生的过程中,由于各种机理的表现形式会发生转变,所以故障等级会相互转换,故障具有多样性和多变性。

1.3.2 故障的潜在性、分散性

机械设备在应用的过程中,由于机械的振动或者高速运转所带来的磨损等会对零件产生很大的影响,可能会超出零部件结构的极限值,但是还在机械设备的功能值范围内,对于这类故障可以通过清洁、润滑和紧固等手段来修复,这些都属于是潜在故障。机械设备的使用环境不同,设备运行的各种参数也随之发生变化,所以对于故障的诊断往往判别不清,故障具有一定的分散性。

1.3.3 故障的渐发性、耗损性

在机械设备运转的过程中,会对机械的零部件产生磨损,使用的时间越长,对零部件的磨损就愈加严重,当能量与质量积累到一定程度时,就会影响到机械的性能,由此产生故障,这些故障都是逐渐引发的,可以通过更换零部件达到维修的目的。但是对于机械性能的影响还是存在的,轻则会影响到机械的使用寿命,严重的情况下,会威胁到人员的安全,所以对机械设备的维修与检测要及时,保证机械处于正常的运转状态下。

2 林业机械故障的维修与管理

2.1 预防

2.1.1 减少有害物质的入侵

在林业机械使用过程中,要尽力减少有害因素的影响。一要减少如土壤、灰尘等非金属物质以及金属屑、磨损产物等的影响;二要避免如雨水、空气中的化学成分等通过机械零部件的缝隙、对外通道等进入机械内部而腐蚀零部件。

2.1.2 定期做好机械的润滑

良好的润滑可降低零件的磨损速度,还能保持其适宜的工作温度和正常的工作间隙。润滑剂的使用要科学、合理:一要根据季节和环境的不同,以及机械结构的不同选择不同类别、不同牌号的润滑剂;二要注意润滑剂的质量和数量,使用效果不佳时一定要及时更换,润滑数量不足时要及时补充。

2.1.3 保证正常的工作载荷

机械零部件的磨损程度随着时间、负荷的增加而增加。因此,一方面要保证机械的力所能及,避免在超过其所能承受的最大负荷下工作,并保证机械负荷的均匀增加;另一方面,要保证机械中各个零部件的温度在工作中处于各自正常的范围,防止高温下运转和低温下超负荷。

2.2 维修

2.2.1 故障分析

鉴于机械故障产生的原因各不相同,因此在维修中要高度重视故障的分析工作,以便准确地确定故障的性质、产生的原因、机理的识别。首先要对机械使用的现场进行调查,收集如环境、时间、摄像、操作规范、以往维修报告等相关资料,以便对故障零件进行初步检查、鉴别;其次,通过对故障零部件或设备的各种试验检查及理论分析,确定故障所产生的原因及其机理;再次,将初步检查、试验检查、理论分析中所获得的全部资料。所得出的全部测试数据及调查记录,予以集中整理,进而综合分析,最终得出结论。

2.2.2 有效维修

维修是排除或消除故障隐患,恢复林业机械技术性能,延长机械使用寿命的有效手段。对于林业机械故障的处置,一要按照相关维修保养规程,并根据维修工作人员的多年实际经验,采用先进的仪器和科学的方法对机械故障进行合理的保养与维修;二要根据实际情况,灵活运用各种修理方法,如零件修理法、零件换用或替代修理法,以及零件弃置法等,并不断研究和探索新的维修方法。

2.2.3 定期检测

平时要做好林业机械的点检、定检、巡检制度。点检即由机械操作人员在机械运行前、中,后对设备进行监护,发现异常现象,及时采取相应的措施予以解决;定检即由专门的技术人员和设备维修人员对机械进行细致、全面的检测,制定设备技术性能状况;巡检即由富有多年工作经验的管理人员及深厚机械知识的技术人员和维修人员对机械设备进行重点监控,进而提出建设性的改进意见。

3 结束语

在现代化林业生产中,已经普遍实现了机械化作业,减少了人员的劳动强度,提高了生产效率。在机械化作业的过程中,要保持机械的正常运转,才能够保证工作效率,而在高负荷的作业过程中,机械设备的零部件会受到影响,在长期的磨损和消耗下,设备的性能会有所下降,所以要加强对机械设备故障的检修与处理。在日常使用的过程中,应该正确操作,按照机械设备的使用规范进行操作。在停工阶段,要做好机械设备的维修保养工作,对其进行全面的检查,发现故障及时维修。在长期的使用过程中,可以总结出常见故障的表现形式和产生的原因,然后有针对性的制定预防的措施,减少故障的发生几率,为林业生产的正常运行创造有利的条件。

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