林业发展的功能区划的作用和意义

来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2016-11-18 12:46

林业的发展需要正确把握林业功能区划，林业功能区划是林业发展与管理的基础，本文以五寨县为例，对林业功能区划的划分标准以及重要意义进行分析与探讨。

《内蒙古林业》内蒙古期刊，创刊于1956年，由内蒙古林业科学研究院主办。是林业工作刊物。旨在宣传党和国家的林业法令、方针和政策，宣传林业科普知识，介绍国内外先进科学技术，交流林业生产和经营管理经验，宣传林业战线上的先进典型和先进人物，及时地反映内蒙古自治区林业职工队伍的精神面貌和思想动态。

1研究地概况

五寨县位于晋西北黄土高原,地势呈现东南朝西北方向倾斜。地理位置东经111°28'~112°00',北纬38°44'~39°17'.东南为石山区,主峰芦芽山海拔2736m,为县境最高峰;中部为“丁”字形盆地,以三岔为最低海拔1300m;北部与西北部为黄土丘陵。境内主要河流是朱家川河及其支流清连河。

属寒温带半干旱大陆性季风气候,年均气温4.9℃,历年极端最低气温-38.1℃,极端最高气温35.2℃,昼夜温差大。积温2430℃,无霜期110d~130d.日照充足,年平均日照时数2872.1h,年总辐射量145kcal/cm2.年降水量448.4mm~478.3mm,降雨集中在7月至9月,占全年降水总量的65%,年蒸发量1784.4mm.年均风速2.8m/s,旱、涝、冻、雹、风等自然灾害频繁。全县共辖3镇9乡,250个行政村,总面积138791.66hm2.

2区划依据

区划按照科学实用的原则,以达到既能反映森林生态规律,又便于应用,使基层技术人员易于掌握的目的。以《山西省林地保护利用规划技术方案》和《山西省林地保护利用规划技术细则》的相关要求为基础,结合当地自然地理、林地资源等实际情况,对五寨县进行林业发展功能区划。

3林业发展功能区划

根据资源调查结果,五寨县林地面积76359.18hm2,占全县土地面积的55%;非林地面积62432.48hm2,占全县土地面积的45%.在林地中,有林地14881.58hm2,占19.09%;疏林地1586.34hm2,占2%;灌木林地35794.77hm2,占47%;未成林地4696.27hm2,占6%;苗圃地12.7hm2,占0.01%;无立木林地1179.34hm2,占2%;宜林地18208.64hm2,占23.9%.主要树种有华北落叶松、云杉、油松、杨、柳、桦、柠条、沙棘等。总体来看,五寨县的林地和非林地面积各半;乔木林较少,灌木林较多;有林地面积少,森林覆盖率低,森林分布不均;树种单一,林分质量较差;宜林地面积多,林业发展空间大。

在《山西省主体功能区规划》中,五寨县大部分地区属于限制开发区,局部(芦芽山自然保护区)为禁止开发区,生态区位处于十分重要的位置,被划入恒山长城沿线防护林区。为了调整空间利用结构、提高空间利用效率,从空间布局上统筹生态产品生产与物质产品生产的关系。本研究根据各区域特点确定全县林地保护利用方向和空间布局,按照区划依据中所述方法将五寨县划分为东西两梁防风固沙林区、南山水源涵养林区、西北山水土保持林区、中部平川农田防护林区,共4个林地保护利用发展功能区。各功能区所辖区域及特征介绍如下:

3.1东西两梁防风固沙林区

包括新寨乡、小河头镇、李家坪乡、胡会乡、东秀庄乡、梁家坪乡、孙家坪乡、前所乡,共涉及8个乡镇45个行政村,人口1.8万人,总面积2.63×104hm2.2011年农民人均纯收入约4000元。该区位于五寨县的最东面和最西面,属典型的黄土丘陵区。土壤质地以淡栗褐土为主,土地宽广,植被稀少,年降水量400mm左右,无霜期较短,仅有110d左右,风沙和冻害较为严重。

由于风沙大、降水少,所以该区荒漠化、沙化现象较普遍,每年冬春时节风沙天气达30d之多。营造防风固沙林能有效减少自然灾害的发生,提高农作物产量。林业发展方向应以营造防风固沙林为主,加强区域防风固沙和生态环境的综合治理,强化征占用林地的审批监管,控制人为的植被破坏。同时积极发展农村新能源,保护自然植被,鼓励移民并村,减轻生态脆弱地区自然生态的压力,积极开展生态环境的保护。

3.2南山水源涵养林区

包括李家坪乡、前所乡、孙家坪乡、砚城镇四乡的37个行政村。2011年农民人均纯收入在3000元左右。总面积2.76×104hm2,林业用地0.77×104hm2.该区位于县城南部,为土石山区,山高坡陡,交通不便,气候寒冷,无霜期短,耕地少,产量低,农作物以莜面、马铃薯等高寒作物为主。林地面积大,林草覆盖率平均50%,林业用地是全县比重最高的区域,也是全县最主要的用材林基地,但经济结构单一,以林为主,属县贫困地区。该区东部位于管涔山系,属土石山区,淡栗褐土、粗骨土、山地草甸土为主要的土壤类型,海拔1700m~2300m,气候冷凉,无霜期短,降雨较多,年均降水量450mm~500mm.土壤肥沃湿润。

主要河流朱家川河发源于神池县利民沟,五寨境内流长30km,流域面积1253.4km2,占总面积的90.1%,其主要支流清涟河发源于管涔山北麓由芦芽山自然保护区内的16条支流汇成,上游清水长年不断。在管涔山脚的清涟河中游,建有南峰水库,是管涔山国有林管理局森林的主要分布区和天然林的集中分布区,其内自然植被茂盛,云杉、落叶松天然次生林生长良好。该区林业发展的方向应以水源涵养为主,对水库周围的生态环境实行重点保护,提高保护等级,重点营造水源涵养林,强化天然林保护,力争建成以五寨沟为走向的具有景观效果的生态景观林。

3.3西北山水土保持林区

包括三岔镇、韩家楼乡、杏岭子乡、东秀庄乡、梁家坪乡5个乡镇97个村。该区总面积3.98×104hm2,人口密度82.2人/km2,是五寨农业生产的主要地区,交通方便,环境质量优良,经济发达。主要种植玉米、糜黍、山药、杂豆等农作物,2011年农民人均纯收入约3400元。该区东部为缓坡丘陵,高出平川60m~100m,出现不同程度的水土流失现象,是县域水土流失最严重的地区。近年来退耕还林工程、人工飞播造林种植的柠条、沙棘等灌木林在该区防风固沙、防止水土流失、改善生态环境等方面起了很大作用。土壤质地以栗褐土淡、栗褐土为主。降雨偏少且较为集中,年均降水量350mm~400mm,无霜期125d左右,深厚的黄土层经雨水不断侵蚀,地面被分割的支离破碎,形成梁、峁和沟谷交错分布的地形。绝大部分耕地分布在坡度为10°~35°的梁峁斜坡上,地块小、易受干旱威胁,单产低,机械耕作和运输较为困难。该区气候干旱,植被稀少,水土流失严重,林业发展的重点是水土保持,应坚持治理水土流失和发展经济林产业并举的方针,大力营造生态林。在生态优先的大原则下,实行乔、灌结合,对流域进行综合治理,减少地表径流,提高林地植被,促进林业产业的发展。合理调配发展防护林、用材林、经济林和薪炭林比例,促使农、林、牧副业协调发展。

3.4中部平川农田防护林区

包括砚城镇、胡会乡、小河头镇、新寨乡、三岔、韩家楼、孙家坪乡、李家坪乡、梁家坪乡、前所乡,共涉及10个乡镇71个行政村。人口6.2万人,2011年农民人均纯收入3800元左右。209国道及省道神五线在该区纵横交错,交通极为便利。该区地势较为平坦,人口密集,海拨高度1040m~1400m,气候温和,年平均气温7.6℃,≥10℃的积温为2788℃.无霜期长达130d左右。

土壤深厚肥沃,主要以黄绵土、潮土为主,种植农作物有玉米、糜黍、杂豆等,是五寨县主要的经济林分布区,盛产苹果、123小果、梨、杏、李子等优质干鲜果。该区的林业发展方向应以商品林为主,围绕村镇进行农田林网、河渠绿化、通道绿化、沿线荒山绿化为主的生态环境建设,发展以核桃、仁用杏等品种为主的干果经济林,对现有经济林加强管理、高接换优、更新品种。

4小结

林业发展功能区划是一项长期性工作,随着林业生产条件的不断变化和社会经济的发展以及科学技术的进步,区划布局需不断地进行修订充实和完善,才能适应林业生态产品和生产力布局的需求。五寨县林业发展功能区划分后,对于进行县级林地保护利用规划工作具有十分重要的意义,也将为今后的林业建设提供科学的指导。

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