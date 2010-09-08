防治林业鼠害的主要措施

来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2016-11-19 16:10

鼠害是人工林中一大自然灾害，它主要啃食树干、枝叶、果实、种子危害林木，林木鼠害的发生直接影响了林果业和林业生态工程的战略实施文章主要从鼠情调查出发，提出了几种鼠害防治方法及提高鼠害防治措施。

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一、鼠情调查

1.调查时间：根据害鼠的活动习性，在春季4月和秋季9月各调查一次。

2.设立标准地：在中心测报点的覆盖范围内，在踏查的基础上，按不同的立地条件、林型选设面积不少于1公顷的标准地3-5块。

3.害鼠(鼠兔)密度调查采用中号板铗，选择当地害鼠喜食的食料为食饵，一般田鼠用新鲜的胡萝卜;鼠兔用黄豆。(注意在整个调查过程中，对同一鼠(鼠兔)种，板铗型号、食饵材料要统一)。

在每块标准地内，将100个鼠铗按铗距5米、行距20料的平行线、或按z字形布放。鼠铗布放后间隔24小时进行检查，用空铗将已捕获鼠的鼠铗替换，48小时后将捕鼠铗全部收回，逐日统计捕获害鼠的数量并分雌雄记载，将结果填入表7。在备注中注明48小时捕获，并计算捕获率。

4.林木受害情况调查：结合春季鼠口密度调查进行。采取样株调查法。将标准地大致划分为10-15块样方，从中随机确定3块，要求样方内林木株数不少于100株，然后，在样方内逐株调查。

二、防治方法

1. 化学药剂防治

化学药剂防治是一种应急措施，也是一种有效的防治方法。及时采用，可迅速降低害鼠种群密度，减轻危害。但目前不提倡化学药剂防治因为化学药剂防治方法存在许多弊病，长期使用一种化学药剂，鼠类对其会产生抗药性和拒食性，达不到防治效果，反而会使鼠害发生更严重，另外还可能造成环境污染威胁其他动植物的安全。化学药剂防治有毒饵诱杀、药剂蘸根等方法。

2. 无公害防治

(1) 兽类天敌招引方法

利用堆窝法招引黄鼬等兽类天敌：在选定林场的向阳、缓坡、距离水源和农田较近的林分内，将树丫、杂草等垫堆成大约1m×1m×2m大小的草垛，草垛底部散放一些黄豆，可招引黄鼬。垛与垛之间的距离100-150米。通过对黄鼬足迹、窝内吃剩的鼠皮、鼠毛及粪便等进行统计调查，结果表明黄鼬招引率在80%以上。

(2)猛禽招引方法

营造人工鸟巢：在天然林或人工林深处，依据林区面积大小挂设一定数量的鸟巢以招引猫头鹰等鸟类天敌。巢箱距离地面5m左右，巢口方向选取背风方向。人工鸟巢的规格依所需招引的天敌种类而定。调查结果表明，猫头鹰在部分人工鸟巢中筑巢，说明这种招引方法有效。

(3)在农村提倡养猫，因猫也是老鼠的天敌

3.驱避剂防治

研制并使用人工驱避剂保护林木及种子。目前云南林科所等已经研制出数种复合忌食剂用于飞播拌种，保护林木种子。另外，还可以在林中种植一些驱鼠植物，如稠李、接木子等驱避鼠害。

4.不育剂防治

不育剂防治方法是利用抗生育药剂破坏害鼠雌雄两性的生殖能力，大幅度地降低其繁殖率，从而降低害鼠的种群密度，达到控制害鼠种群数量的目的。

5.物理防治

对于小型鼠类，可使用鼠铗、鼠笼等器具人工捕杀害鼠;对于鼢鼠等大型害鼠可使用弓箭射杀害鼠。人工捕杀害鼠一般在春、秋两季进行，因为这个季节是鼠害活动高峰期，一般3-5人一组，按小组分段进行下铗，打完一段再打另外一段。每人携带150-200只铗子，按一定距离设铗。遇鼠洞、倒木、草堆等容易藏鼠的地方多放铗子。巡回检查，将打住的害鼠及时取下。每天早晨全面检查，并根据情况调整鼠铗放置的位置。

6. 生境防治

通过改变生态环境条件，扰乱害鼠的生活习性，从而达到驱逐害鼠的目的。具体做法有：

造林时尽量种植害鼠不喜欢吃的树种，比如种植云杉、园柏等树种，少造害鼠喜食的樟子松、沙棘等树种;加大造林密度，促进林木提早郁闭，减轻危害;及时清理林地内的垃圾，破坏洞道，使害鼠无处藏身。

7 .综合防治

(1)掌握啮齿动物种群变动规律、发生危害规律和生态调控机制，加强害鼠种群的预测预报工作，及时、准确地预测预报鼠情，为鼠害综合治理提供科学依据。

(2)加强宣传教育，提高群众防鼠的积极性。提倡植树种草，杜绝人为破坏生态环境，利用社会力量进行鼠害防治工作。进一步加大野生动物保护力度，尤其要保护鼠类天敌，增加害鼠天敌的种群数量，利用生态系统物种之间的食物链来调控害鼠种群，避免害鼠种群的爆发。

(3)造林时合理选择造林树种，营造适宜本区环境条件的多种混交林。积极选育抗逆性树种，采取合理的栽植方式，建立多层结构的人工林群落，创造有利于幼林生长，不利于病虫鼠害发生的林分环境。

(4)采用物理防治和化学防治相结合的防治方法，提倡以无公害防治为主，以化学防治为辅。

(5)加强开发利用，变害为利。可以加大对害鼠的回收，因为有些害鼠的皮毛可加工利用、骨头可以回收有药用价值、老鼠的肉可以当很好的饲料。

三、林业鼠害预防措施

1.造林设计

在造林设计时，应合理搭配树种，选择适合当地生长的各种针叶树、阔叶树和灌木树种，实行针阔混交、乔灌混交、灌灌混交，避免营造单一的纯林;同时，加植害鼠厌食树种(西北地区可加植沙棘、柠条等;东北在姬鼠、鼠平 鼠等占优势的地区多营造落叶松，在东方田鼠和东北鼢鼠等占优势的地区多营造樟子松)。要通过优化林分及树种结构，实行合理密植，利用灌木和次生林木的发达根系阻止地下害鼠活动。有条件地方，也可先栽灌木，后种乔木。造林设计中要制定林业鼠害防治预案。

2.造林地预防处理

造林前应对造林地进行预防性处理。一是降低害鼠的种群数量，如果造林地内的害鼠数量过高，应先进行灭鼠，鼠口密度降低后再进行造林;二是在造林前要结合鱼鳞坑整地进行深翻，以破坏鼠类的洞道;三是改善林地卫生条件，要将造林地内的枝桠、梢头、倒木等杂物清理干净，破坏害鼠的栖息环境。

造林前整地时不要将灌木连根清除，原有灌木根系一旦破坏，地下鼠便会很快侵入造林地危害苗木。对地下鼠活动频繁的地块，要挖掘防鼠阻隔沟，沟壁应垂直地面，以破坏鼢鼠的洞道。

3.造林苗木处理

造林之前，要对苗木采取必要的保护性技术措施。可用驱避剂、多效抗旱驱鼠剂等对苗木进行涂干或蘸根，实施预防性处理。

林木保护剂防治是对造林苗木采取的一种保护性措施，该项措施无毒杀作用，可保护多种林木不被害鼠啃咬，对主要造林树种、经济林树种和林木种子等防护效能显著，持效期长，操作简便易行。目前常用的有多效抗旱驱鼠剂、P-1拒避剂等。

四、结束语

总之，要从根本上控制鼠害的发生，必须以林区害鼠种群生态学为基础，以系统科学理论为指导，对森林生态系统进行系统管理，科学决策，实施林区鼠害的综合治理。

参考文献：

[1] 郭全宝等.中国鼠类及其防治.北京农业出版社,1982.

[2] 侯坤龙,来建华.森林鼠害发生规律与防治方法.吉林林业科技,1991.

[3] 赵桂芝,施大钊.农业鼠害防治指南.北京:金盾出版社,1994.

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