我国沿海地区水资源及环境问题

来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2016-12-03 16:23

我国沿海地区存在一些环境问题，比如水资源短缺和污染的问题就比较严重，因此，如何合理利用与保护水资源十分重要，本文就主要分析了沿海地区水资源存在的问题。

《海洋环境科学》系我国海洋环境科学与研究领域里惟一的学术期刊，由国家海洋局海洋环境保护研究所暨国家海洋环境监测中心和中国海洋环境科学学会主办，创刊于1982年，每期80页，国内外公开发行。《海洋环境科学》同时出版光盘版(《中国学术期刊光盘版·理工B辑》)、电子版、并入网“万方数据系统科技期刊群”。主要内容有：海洋环境调查与研究、监测与监视、环境法学与环境管理、测试技术、综述和研究简报及学术动态等。

水利工程师论文水资源及其生态环境的可持续发展已经成为我国沿海地区重要的战略任务。根据可持续发展的有关理论，通过采取生态环境可持续保护的方法，建立适应水资源的可持续利用的管理政策、体制及运行机制，可以完全的使水资源及其生态环境达到充分的利用，而且还能有效的使我国沿海地区的环境、经济、资源能够有机的结合从而得到健康、持续稳定的发展。

区域性地面沉降的危害在加剧，逐渐扩大的海水入侵规模已经让我国水资源的利用进入恶性的循环中。由于我国在地面沉降上出现问题，国家每年都会在防汛、防洪、港口淤积、农业生产这些方面损失数百亿的人民币。沿海地区的地理条件十分复杂和脆弱，导致我国沿海地区的自然灾祸连续不断。

一、我国沿海地区水资源及其环境的问题

1.水资源短缺问题严重。联合国早已将中国列入12个贫水国中的一个。在中国600多个城市中，有330个城市出现缺水的问题，而由于缺水造成的经济损失就工业而言已经达到了2300多亿人民币。现在我国缺水的主要地区是在北京、唐山、天津、秦皇岛及辽河中下游、黄河中下游、沿海城市及我国的经济特区等，其中城市缺水最为严重的是在沿海地区。沿海的14个开放城市日均缺水量达到了4000000m^3/d.由于大连城市供水出现短缺，全市60多个大型的投资项目无法正常运行，而旅顺区从80年代开始，城市中10万居民的供水时段仅有两到四小时。现在沿海地区的水资源短缺问题已经严重阻碍其社会和经济的发展。

2.水资源污染的问题日益严重。目前，我国内陆河流和七大水系约50%受到了不同程度的污染。97%的大中城市地下水的污染十分严重，松辽区域、杭嘉湖、苏锡长等地区的城市水质基本上都为V类或者不如V类。辽河和海河、山东沿海等流域的水资源受到严重的污染已经不符合我国农灌的标准。环境的污染使得我国每年在经济上的损失达到883亿人民币，而水资源的污染造成的损失就占据了接近一半。农作物的减产、工业效益的下降、蔬菜和粮食中重金属的含量日益增高、人民各种疾病的爆发率不断上升等问题都是由于水资源污染造成的。

3.区域性的地面沉降现象。据有关的报道说，东北的哈尔滨到南方的海口都出现了地面沉降的现象。迄今为止，已有50多个城市出现了区域性的地面沉降现象，其中80%以上的城市分分布在沿海地区，上海、台北、天津、宁波这些地方的情况较为严重。而东南沿海和杭嘉湖等地区正大面积的开始地面沉降。由于地面沉降现象的出现，城市中的重力排污开始失效，城市的防汛、防洪功能在减弱，城市的维修以及建设的费用在急剧增加，铁路出现断裂、建筑开裂，这些都严重的威胁着城市的安全。洪涝灾害的加重，农产品出现大量的减产，防洪、防汛的调节出现问题使得城市的规划无法正确有效的进行。这些生态环境的急剧改变，使得地区经济社会环境的效益逐渐开始下降，威胁到沿海地区的经济发展及社会的稳定。

二、生态环境的恢复和防护措施

1.对水环境污染的恢复及其防治。水环境污染的恢复及防治需要采用“末端治理”和“全过程控制”相互结合的对策，从社会经济发展的宏观角度到企业的污水处理，都要走全面建设的生态化道路。地区生态工程应该从生产的清洁、污水的净化利用、污染源控制等设施构成，最大程度的减少污染物的排放、清除污染物中的有害物质，把实现水环境功能的恢复和实现污水的资源化作为目标。生态工程系统有着四个不同的层次，其中包括：节约用水和水资源的防护、水资源污染的治理方法及污水的资源化、河流水环境功能和污水的调控及生物恢复多样化。

2.对大规模海水入侵系统的控制。可以运用多媒体技术，对海水入侵进行全方位的模拟，然后进行预测，为以后的海水入侵提供科学有效的凭据。实施海水入侵的控制，需要采用优化地下水的开采措施，对咸水和淡水实现综合的利用，还可以运用人工回灌地下水的方法进行防治。对地下水的开采量一定要进行控制，不能超出该地区允许开采的范围，通过模拟分析的方法，选择最佳的地段，用已经经过处理的达标的污水进行地下水的人工回灌，构建一道“水力墙”，避免沿海地区的海水入侵。

3.实行地面沉降的系统性的防护与治理措施。地质环境系统与地下水资源系统、社会系统构成的一个系统化的集合就是人们所说的地面沉降。解决地面沉降现象的有效措施是进行系统化的管理、对水位进行稳定、对开采进行优化处理，实行人工回灌。建立有效的管理制度及法律、法规，构建地下水的采灌模型，对地下水资源进行全面、系统的计划和掌控，避免开采地段、含水层和时间的集中，确保地下水的水位稳定在这个地区所允许的范围之内。系统化防护和治理地面沉降的指导思想是：减少土层释水量、储存能量补充资源、人口回灌地下水。

三、结束语

中国是个人均水资源严重缺乏的国家，日渐紧张的水资源紧缺的问题已经严重造成我国社会经济的发展受到阻碍，开发并可持续的利用中国沿海地区的水资源已经是当前的形势。如何更好的对我国沿海地区的水资源及生态环境实行可持续的利用已经刻不容缓。

参考文献：

[1]崔玉川,傅涛.我国水污染及饮用水源中有机污染物的危害[J].城市环境与城市生态,11(3):23～25(1998).

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