园林工程的空间意象与解析

来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2016-12-05 12:02

园林景观设计近些年有了较大的发展，主要是由于人们对环境的重视度越来越高，眼下园林设计的内涵以及形式都在发生着变化，园林设计的种类变得越来越多。

《景观设计学》国家级园林期刊，创刊于2013年2月，由教育部主管，高等教育出版社和北京大学主办，北京大学建筑与景观设计学院承办，俞孔坚教授担任主编。2013年2月正式创刊，双月刊，以中英双语出版。景观是土地和土地上的物体所构成的综合体，是自然和人文过程相互作用的复杂系统;景观设计学是关于景观的分析、改变和管理的理论、方法、技术和艺术。

1现阶段的植物种植设计

在生存环境逐渐恶劣的过程中，在政府加大倡导力度的状况下，人们逐渐提高了自己的生态意识，因此植物景观在对于环境的改善方面，特别是在建设城市的过程中起到十分积极的作用。但是，这种重要性也成为了很多贪官的保护伞，许多官员为了面子功夫，为了政绩，并不进行科学的园林设计，而是以为的追求经济效益。这就导致在繁华城市的背后，是一些不科学不理性的园林设计。

有些官员，通过对优秀城市的模仿，使得原本属于这个城市的民族性、地域性不复存在。比方说，一些城市只追求表面功夫，种植了违背科学的大树、草坪或者其他较为热门的植物，更有甚者，只选贵的不选对的，浪费了许多资金，只为了短时间内的美观和冲击。他们对于设计园林的理念的理解，只停留在表面上，这种盲目性让原本意义重大的设计，变成了耗费资金的项目，盲目放大植物的效果，并不注重植物对于城市的适应性。

2园林植物所包含的空间景观种类

园林植物不仅仅只具有观赏的性能，除此之外，它还可以用来辅助建筑的建造，也就是说它能够作为元素参与到地形以及建筑的构建之中，成为组成或者限制空间的重要部分。在植物材料进行空间组成的时候，通常意义上，人们把这个过程认为是仅仅由顶面、地面以及立面所组成的，或者概括一些说，是共同构成的具有暗示或者实在性的结合方式。在这一类型的园林空间景观之中，往往采用的是分层次的植物进行构成，利用不同类型以及不同高度的灌木或者地被植物，使空间产生一定的层次感和分界感。

比方说，一片草地和一片灌木或者地被植物之间，虽然没有划分明显的界限，但是在视觉上却给人们一定的暗示，表示这是不同的空间范围。而抛却地面而言，在立面上，则可以通过树干以及树冠的疏密与否，和分枝的高度，对空间闭合感产生一定的作用。在顶面也同立面一样，通过不同的大小、疏密度以及高度来表示不同的植物和空间。值得注意的是，因为较为繁茂的植物树冠特别容易对游客视线产生阻碍，所以可以利用不同种类的造型搭配，可以营造出令游客惊叹的植物景观。

2.1通过地面低矮植物塑造开敞空间。因为人们站立时的视线是比这些植物要高的，所以这些植物的特征是缺乏私密性。因此，在园林设计中，设计者通常会利用这些植物，塑造一个明朗宽敞的空间类型，这种空间往往是令人们心情舒畅，视野明朗的场所。比方说草坪、花卉以及较为矮小的灌木等，这些低矮植物所塑造的空间，都可以产生类似的效果。

2.2通过立面植物营造半开敞空间。在园林设计中，可以有以下两种空间是通过立面植物来营造的。第一种是用一些植物的树干将一部分人的视线遮挡，使他们通过树干之间的缝隙能够看到远处的空间。第二种是空间并不算开敞，并且是一种单向空间。这两种空间的相似度很多，都是属于半开敞半闭合的状态，在这种空间里，人的视线属于一种半通透的状态，有时视线会受到阻碍，视线处于变化之中。

2.3通过植物营造纵深的空间。一段比较长的空间，旁边用植物作为掩盖，成为一个深入的空间效果，它本身具有一定的方向感，能够让人的视线跟随移动到某个地方，一般为空间端点。这种植物营造的纵深空间在生活中有着很多方面的应用，比方说经常在园林中所营造的，河流或者峡谷两旁的植物所营造的空间。以及在乡村道路两边的大树所构成的空间，它可以让人产生正在前进的感觉。

3园林植物景观营造不同的空间结构

3.1空间分割的结构。在园林设计中，有一个非常常用的方法就是利用植物来达到分割园林空间的目的。在比较自然的园林中，利用植物来分割是比较随意的，因为它不会受到任何图形的控制。通过成片或者成从的灌木将空间隔开，能够为游览者产生一种递进的效果。比方说，在杭州花港关于公园中的某个区域，在小路两侧的绿地里，通过雪松以及广玉兰等乔木，将绿地分成形状大小都不一样的空间，使空间丰富起来。

3.2通过流通以及穿插产生的多变结构。如果要在园林中表现多变的空间，其方法可以在植物分隔的同时，采用穿插或者在流通的方法，在相近的空间内产生半通透或者半开合的效果。在这种情况下，空间会有一定的深度以及层次感。总得来说，在用植物布置空间的时候应该遵循疏密错落的表现方法。

3.3空间深度表现的结构。园林空间的深度和曲折感也能够通过植物来表现。比方说，在竹林中的曲折的小路，其窄度能够让空间产生一定的深度。另外，搭配不同的体貌和颜色的植物，也能够产生深度感。比方说，利用空间透视的原理，在进行植物搭配的时候，近房植物具有较深的颜色，而远方植物具有较浅的颜色，这样相对于正常情况来说，就增强了深度感。

4结语

英国的科鲁斯顿作为一个风景园林设计师，说明在园林设计中，设计效果应当有以下四个方面的体现，分别为多样性、保存性、经济性以及观赏性。

多样性值得就是在植物结构稳定的前提下，尽可能多的通过植物种类构成多样空间;保存性也就是保护和完善生态系统;经济型的表现是对于人工制造园林的后期修剪以及保护方面;观赏性指的是，相对于自然园林来说，人工设计的园林要具有更加优美的景观。所以，在进行园林设计的过程中，应当在遵循自然规律的前提下，从总体上，运用有关知识，使园林达到艺术与科学的结合，这才是现代园林的意义所在。

农业环境科学论文发表流程

中国鸣网致力于为需要刊登农业环境科学论文的人士提供相关服务,与多家省级、国家级、核心期刊杂志社合作。网站拥有丰富的媒体资源、提供迅速快捷的论文发表、写作指导等服务。

中国鸣网，中国核心期刊论文发表网，中国期刊网。杂志社直接对接合作，上百家国家级期刊、省级期刊、北大核心、南大核心、合作开展期刊、杂志征稿。中国鸣网期刊网，权威的职称论文、期刊、论文发表网。职称论文发表、期刊发表论文、杂志发表论文、期刊征稿、期刊投稿，论文写作指导、农业环境科学论文发表正规机构。是您，论文发表、职称论文发表、期刊投稿、杂志投稿、首选最可靠，最快速的期刊论文发表网站。

本站收藏和推荐的期刊杂志全部是经国家新闻出版总署批准、在“中国期刊网全文数据库”“万方数据库”等多家期刊数据库上可以查到的正规省级以上刊物，具有CN和ISSN双刊号，发表程序正规，信息安全，有效保障作者的合法版权。作者来稿会在五个工作日之内给您回复，有效期十五天，五个工作日内未收到回复，论文可另投他处。

如果您有待发表的论文成品，可直接向本网站投递，详细投递方式、要求等请参考网站首页的“投稿须知”栏目；如果您没有农业环境科学论文发表的稿件，请提供写作提纲或要求，本网站给予指导，内容原创，保证通过，详情请参考“写作流程”栏目。

凡是确定与本站合作的作者，须向本站提供50%定金（30000字符以上毕业论文），本网站提供相关收据证明。若论文未被杂志录用，本站退还全部定金，若客户不想发表了，此定金不退还。

鸣网系学术网站，对所投稿件无稿酬支付，谢绝非学术类稿件的投递。