园林绿化养护工作的有效管理

来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2016-12-06 11:59

园林工作的有序进行需要进行科学合理的管理与养护，园林养护工作贯穿园林工程始终，本文分析了扬了园林养护的重要性，以及在实行中的技术要点。

《广东园林》是国内公开发行的园林综合性刊物。其宗旨是为园林界的科研、教学、生产及管理人员等提供科学技术交流的园地，传播新成果、新技术信息，为促进园林科学技术的发展服务。秉承以人为本、民主办刊、开放办刊的理念，实行以学术价值为唯一标准的合乎国际学术期刊惯例的双向匿名审稿制度。

就目前园林绿化养护工作是长时期的、经常性的、细致而复杂的养护管理工作。本文从园林绿化养护工作的重要性、基本要求、现状、绿化工程养护与管理的关键点进行分析，并提出了加强园林绿化工程养护管理的措施。

社区的绿化工作近10年来发生了日新月异翻天覆地的变化，从开始的简单种植，到现在的合理布局、造型美观，花开四季、四季常绿的景观。但绿化工作也成为社区服务的一个文明窗口，服务的质量的好、坏关系到居民对社区所做工作的认可，关系到物业管理服务质量满意率的高低。但社区绿化存在后期轻管理的现象，没有充分认识绿化养护管理工作的重要性，养护管理不够到位。所以切实做好绿化养护工作已成为社区绿化工作的当务之急。本文在这里分析了园林绿化养护管理的主要环节，并针对这些环节探讨了具体养护管理措施。

1、园林绿化养护工作的重要性

对绿化养护工作的重要性认识不够到位。一个绿化工程完工后，是否能满足小区居民的需求，提高居民满意率，种植的工作固然重要，但绿化养护更为关键。俗话说：“三分种，七分管”。如果不进行绿化养护或养护不到位，园林规划设计意图就不能得到充分的展现，园林绿化建设的生态价值、社会价值、人文价值就不能得到最大效率的发挥，园林绿化建设必将失去其本来意义。

园林绿化工程施工的过程就是把园林规划设计者的设计意图转化为具体园林景观的过程。所以在实施过程中，要按照绿化技术设计人员的设计规划，并严格按设计划线图进行绿化种植，达到预期景观效果。但光是种植栽苗还不够，如果种植前后不注意绿化养护工作，种植好的树木、绿苗不久就可能因缺水、生病等原因会枯萎死亡，那么前面的绿化工作就算全部白做和浪费，园林景观更无从谈起。实际上要想获得园林绿化工程最好的效果，还要在园林绿化种植的全过程中始终重视和监督园林养护和管理工作。 只有在全方位全过程中重视了养护和管理工作，园林植物造景效果才能真正体现;苗木成活率高了，园林绿化工程的费用才能降低;景观也达到预期的效果。 居民在小区尽情享受绿色的大自然，快乐的生活，是居民休闲的娱乐、玩耍的好去处。

2、园林绿化工程养护管理的要求

对园林绿化工程的养护管理:一方面是养护,即根据不同园林树木的生长需要和某些特定的要求,及时对树木采取如灌溉排水,整形修剪,防治病虫害等技术措施;另一方面是管理,即看管维护,绿地的清扫保洁等园艺管理工作,以保证树木栽植的成活率,预防早期转衰,延长绿化效果。

园林树木养护管理要具有一定的质量标准,即要保证树木生长健壮、美观,又要保持树木周围地面土壤疏松、通气,树基部无堆积污染物现象。

3、园林绿化工程养护与管理的关键点

3.1增加土壤肥力,防止水土流失地被植物生长期内,应根据各类植物的需要,及时补充肥力,尤其对一些观花地被植物更重要。在栽植地的土壤保持疏松、肥沃的同时,排水工作一定要做好。一般情况下,应每年检查,暴雨过后要仔细查看有无冲刷损坏。

3.2注意抗旱灌溉

地被植物在种植后要及时浇灌,园林树木灌溉的时期主要根据树木在一年内各个物候期的需水特点,当地气候、土壤内水分的变化规律,以及树木栽植时间长短来决定。

灌溉次数和灌水量要与树种、土质、气候及植株大小相适应,以节约用水和便于作业为原则来选择灌溉方法。

3.3注重修剪平整与更新复苏

整形与修剪是园林植物栽培过程中一项十分重要而又有情趣的养护管理措施,主要目的是满足观赏和达到美感效果。一般低矮类型品种不需要进行经常修剪,修剪工作最好安排在傍晚前后地被植物上没有露水时进行,可以避免地被植物的人为损害和阳光的灼晒。在地被植物养护管理中,常常由于各种不利因素,使成片的地被出现过早衰老。应根据不同情况,对表土进行刺孔,使根部土壤疏松透气,同时加强施肥浇水,有利于更新复苏。

3.4注意地被群落的调整

地被比其他植物栽培期长,但并非一次栽植后一成不变。除了有些品种具有自身更新能力外,一般均需要从观赏、覆盖效果等方面考虑,在必要时进行适当的调整。在调整过程中应注意花色协调,如在道路或草坪边缘种上太阳花,则显得高雅、醒目。

4、加强园林绿化工程养护管理的相关措施

4.1防止台风侵袭做好园林绿化工程的养护。1)台风侵袭前对树木逐株检查，凡不符合的支架及时紧固，绑扎时用铝丝，绑扎点应衬垫橡皮，不损伤树皮，竹类可串连起来固定。2)根据树木生长情况,对和路灯、房屋等设施有碰撞可能的枝条及过密的树枝，采用不同程度的疏枝和短截。3)对树身一严重倾斜的树木，及时立支架，待台风过后做好扶正工作。4)被台风吹倒的树木及时处理，对树冠进行短截，仅留一级分枝。对扯断、撕裂的较大的侧根要修剪平整，种植后加强养护管理。5)在整个台风季节，随时做好检查、补课工作，台风过后及时拆除有障交通、观瞻的加固物。

4.2加强平时的看管、检查工作。为了保护树木,免遭或少受人为破坏,对于一些怕践踏的树种,如树根较浅的树种,应当选用绿篱保护起来,与游人隔离。如果发现树木倾斜,要及时扶正加固,一些重点地区应设专人看管,定期巡视,与有关部门配合协作,及时发现问题及时处理。如果发现树木遭到损伤而不能存活,应尽早伐挖。

4.3园林养护管理应与施工有机结合园林绿化工程的施工和养护管理两者是相互联系、相辅相成,两者的有机结合是一个成功的园林作品的必然要求。园林的养护应贯穿施工全过程,在绿化工程的施工中就采取适当的养护措施,例如在绿化工程施工中就要保证树木种植的成活率,达到预想的绿化效果。

4.4加大园林绿化养护管理的资金投入上级主管部门要加大园林绿化工程养护管理经费的投入,为搞好养护管理创造有利条件。科学技术是第一生产力,只有加大资金投入,广泛深入开展园林科学技术研究,全面增强园林从业人员的科学技术素质,才能有效提高园林养护管理的整体水平。

5、结束语

园林绿化是现代化城市的重要标志,是改善生态环境的重要途径,园林绿化工程养护与管理工作在园林绿化工程工作中起着举足轻重的作用,它是一种持续性、长效性的工作,有较高的技术要求,只有高质量、高水平的养护与管理,才能使园林绿化发挥更大的生态效益和社会效益,园林景观才能逐渐达到完美的景观效果。

参考文献：

[1] 叶秀娟.如何对园林绿化树木进行修剪养护[J].黑龙江科技信息，2009(11)

[2] 赵大军.谈城市园林绿化树木养护管理[J].黑龙江生态工程职业学院学报，2009(03)

[3] 付 平、于晓东、王艳梅。对园林生态问题的探讨[J]. 辽宁农业职业技术学院学报，2009(02)

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