林业生态资源保护的有效措施

来源：中国鸣网位置：农业环境科学论文时间：2017-07-26 14:27

植树造林已经成为很多城市和地区都会做的一项工程，但是树木的生长因种类不同而不同，生长周期普遍比较长，这就需要林业工程师根据当地的环境选择合适的树木和种植方法。本文主要论述了林业生态资源保护的有效措施分析。

《林业资源管理》是目前国内惟一一家全方位报道与资源和林政管理相关的政策政务、科学理论、应用技术、生产实践和国内外有关动态信息的综合性、实用性、大容量的科技期刊。目前已连续四次被评为“中文核心期刊”。为双月刊，每期的内容由：“资源和林政管理”政务版块与“林业科学技术”学术版块组成。

树木的生长过程是漫长的，在这漫长的自然环境中生长也会受到一些自然已经人为因素的影响，如自然稀疏后会留下林场林木的个体出现，其留下的林木也可能是经济价值不高的树木，并没有达到理想树木的成活要求，所以在林木培育的过程中一定要明确和认识林木生长和自然的基本规律。通过对林业生态的保护，实现森林资源的经济效益与生态效益。文章针对这个问题进行几点研究和分析。

0.引言

我国林业生态系统的保护和修建是实现可持续发展事业的重要部分。森林系统在陆地生态系统中多发挥作用不可取代，随着森林覆盖面积的较少以及各种植被的灭绝，我国生态环境日趋恶劣，经济的飞速发展并不能弥补大气污染、水土流失给人们所带来的伤害，因此人们对于生态环境也更加关注。大力倡导林业资源的保护与建设，制定各种切实可行的保护原则，提高林业资源的可再生能力，实现阶林业部门以及工作人员应该大力进行的工作。

1.保护林业生态环境的背景分析

在陆地生态系统中，森林是最为关键的组成部分，并发挥着主导作用，在我国污染程度不断加深，污染种类不断增多的趋势下，对于林业生态功能的破坏也越来越大，因此加强森林资源生态保护力度，提高林业生态功能，已经迫在眉睫。现阶段我国在进行林业生态环境保护的过程中，所面临的困难很大，针对各种污染的解决办法也一直的研究中。在我国提出可持续发展战略之后，国家对于生态环境的建筑更加重视，尤其是针对森林资源的建设和保护，并将林业生态环境建设作为生态环境保护中的首要任务，由此可见我国森林资源建设的重要性。

2.林业生态环境保护的措施探讨

我国林业生态环境逐渐恶化，我国的人均森林占有量较低，同时长期以来对林业保护重视程度不够，因此导致林业生态环境变得越来越恶劣，加强林业生态环境保护是当前我国经济发展过程中的一个重要内容。

2.1林业的生态功能

2.1.1保持水土

各种树木的林冠具有降水截留的作用，一般说来，降水中的20%～30%会被树冠截留，树冠的截留过程可以降低降水程度，从而降低雨水对土壤的侵蚀，使得水土流失现象所有减缓，最终实现保持水土的目的。

2.1.2涵养水源

林木的根系一般比较发达，森林的根系在土壤中不断发展的过程中，可以实现对水源的涵养，一般说来，每公顷森林可贮水500～2000m3。

2.1.3防风固沙

森林能够缓解风沙以及水土的冲蚀，从而降低风速，使得风沙地区的风沙危害降低，可以为农业生产提供一定的保护，防止风沙对农作物的生长带来严重的影响。

2.1.4调节气候

森林的树冠层比较密集，大面积的森林可以降低太阳能的辐射，使空气的湿度变大，林外的热空气不会轻易传递到林内。到夜间时，林冠又能起到保温的作用，使得林内的昼夜温差较小，水分不易蒸发，与此同时，森林的蒸腾作用，还可以实现自然界水分循环和改善气候，森林每天都要吸收大量的水，然后通过蒸发回到大气中，水蒸气在蒸发的过程中可以吸收一定的热量，所以在密度较大的森林上空，空气一般都比较湿润，容易成云，同时致雨，增加地域性降水量。

2.1.5消除污染

随着近年来工业生产的力度逐渐加大，工业生产过程中产生的废弃物越来越多，其中最严重的就是大气污染，空气中的CO2、CO、粉尘浓度越来越高，对人们的生活带来的危害越来越大。森林具有净化空气、净化污水、消除噪声的作用，森林的光合作用可以吸收CO2、CO等物质，同时释放O2，消除空气污染。森林中很多植物以及树木都能够分泌多种杀菌素，可以杀死众多病菌，使得空气中的含菌量降低，从而起到清新空气的作用。另外，当代社会中噪声污染也是一个公害，当噪声达到80dB，就很容易引起人的听力减弱，同时还会使人变得疲惫。

2.2林业生态环境保护的有效措施探讨

2.2.1加强国家政策的完善

国家政策的完善对于林业生态资源的保护具有十分重要的意义，当前我国对生态环境的重视程度越来越高，加强生态环境的保护应该被提上我国发展的日程之上，在林业生态保护过程中要加强各种政策方针的制定和完善，比如划分自然保护区，加强保护区的建设和管理，在自然保护区内建立相关的组织机构以及管理规则，并且要积极落实责任人制度，实现对森林资源的有效管理。对于自然保护区，需要加强对进入的外来人员的控制，防止外来人员进入森林自然保护区造成森林破坏。

2.2.2采取保护性措施进行森林建设和经营

森林是一种可再生资源，也是一种比较特殊的资源，促进林业可持续发展具有十分重要的意义，在经济快速发展的时期，需要在原有的生态资源基础上，按照生态平衡的原则，促进人类与林业资源之间的和谐发展，做到对林业资源的合理利用，加强对森林资源的经营以及对水资源的保护。具体可以从以下几个方面着手。第一，抚育间植。在森林再造过程中，各级政府应该要积极按照自身的承诺，成立专门的组织机构，加强森林的后期抚育工作，在工作中要采取各种措施改善林木的生长环境，促进森林的可持续发展。第二，封林。在一些需要特殊保护的地区，需要做好封林工作，尤其是在造林之后，为了给森林提供良好的生长环境，需要进行封林养护，在重点防护林的保护中做好地区的宣传工作，促进广大群众可以提高林业保护意识，从而在日常生活中以身作则，加强对森林资源的保护。第三，因地制宜选品种。在森林建设过程中需要做到因地制宜，根据土壤的条件、气候条件选择适合当地的林木品种，才能实现森林再造。

2.2.3建立良性循环机制

为了实现森林资源的保护，一个最关键的问题就是要建立良性循环机制，使得森林的成长速度可以大于森林的消亡速度，从而实现森林资源的可持续发展。在森林发展过程中建立良心循环机制的一个重要方法就是做好林业补偿，通过对落实森林保护责任的人群进行奖励，以增强人们的环境保护理念，从而实现对森林资源的保护。从长远角度来看，让林业生态环境保护成为每一个人自觉遵守的习惯，才是进行森林资源保护的根本措施。为了促进森林资源的良好发展，还需要将林业生态环境与水源生态环境之间的整合进行有机结合，创建科学合理的统一整个机制，促进林业生态资源的保护工作可以尽快完成。

2.2.4加强林业生态环境建设过程中的各种资金的整合

在林业建设过程中，需要加强资金的整合力度，比如给林业建设部门进行必要的拨款，确保林业生态建设部门可以配备相应数量的林业建设队伍，配备更多专业化的机械，加强林业生态建设过程中各种问题的解决，促进森林资源的可持续发展。

3.结束语

在实现我国社会可持续发展过程中，对于生态环境的保护是最为关键的部分，而在森林资源保护则是生态资源保护中的重点，面对水土流失、大气污染等恶劣的生态问题，我国政府多年来一直在加大力度治理和整顿，但是效果依旧不够理想，也就是说我国在森林资源保护这条道路上依旧有很长一段路要求。在这个过程中需要明确的一点就是林业资源的重要性，只有明确了林业资源的重要性，才能够切实体会到保护林业资源的意义所在。树木在故土培元、消除污染以及防风固沙等方面都有着不可多得的优势。从前掠夺式的开采使得我国森林资源元气大伤，面对目前如此严峻的形势，恢复工作依旧需要一段漫长的时间，这也是人类自己所造成的恶果，因此加大力度进行森林生态资源保护，建立良性循环机制，是非常必要的。

【参考文献】

[1]孙永宽.加强建设林业生态环境保护的措施漫谈[J].现代园艺，2013(18).

[2]潘金志，黄旺生.关于林业生态环境保护的若干哲学思考[J].林业经济问题，2013(02).

[3]苏家有.林业生态环境保护与建设研究[J].绿色科技，2012(05).

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