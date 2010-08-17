农产品网络营销的前景与对策

来源：中国鸣网位置：农业经济科学论文时间：2016-09-30 11:57

网络营销已经渗透到许多行业，随着农业的发展与需求，越来越多的农户和农业企业也加入到网络营销的队伍当中，改变了过去传统的农产品营销模式，极大地推动了农产品的销售，同时也提高了农户的经济收入，可以说农产品网络营销是未来的发展趋势。

《农业技术经济》杂志是由中国农业科学院农业经济研究所与中国农业技术经济研究会共同主办、国内外公开发行的学术性刊物。本刊突出“技术与经济、理论与实践”两个结合的办刊宗旨，坚持为科研、教学服务，为经济主战场服务，为政府宏观决策服务的办刊方针。适合农村产业技术推广、农业资源区划、经济理论研究部门的各级领导干部和专家学者以及经济类高等院校的广大师生阅读参考。

农产品营销是解决“三农”问题的一个关键，随着互联网的迅猛发展,我国农业已进入新的发展阶段。农产品网络营销是伴随着网络经济发展而产生的一种新的营销方式，是农产品企业未来的发展方向。

一、我国农产品网络营销的前景分析

我国的农业发展曾在很长一段时间以增量为主，农民增产便意味着增收。当前农产品全面短缺时代宣告结束，市场格局已由卖方市场转化为买方市场，增产与增收并未按照我们的预期成正比例关系，这表明农产品的营销时代已经来临。

信息的匮乏一直是我国农户和农业企业的软肋，供需双方的信息不对称现象非常严重，我们经常可以看到农产品滞销的新闻，“种粮难，卖粮难”，是广大农户销售农产品境况的一个真实描述。由于对市场反应迟钝，农产品的生产经营决策只能凭直觉和经验，因而造成生产的盲目性和周期性波动。

随着我国电子商务逐渐兴起，网络购物已经被越来越多的现代人所钟爱，农产品也开始尝试通过微博和电子商务来解决卖难问题。农户和农业企业可以通过互联网及时了解相关农产品的市场信息，以便制定种植、加工和销售等计划。农产品的网络营销打破了传统的时空限制，扩大流通半径;减少了由于没有销售渠道而带来的不必要的浪费，使农产品信息更加透明化;有利于实现农产品产供销一体化，实现产业链的整合。基于网络进行农产品营销模式的创新，是解决农产品流通难题、增加农民收入和提高农产品市场竞争力的有效途径，互联网促成了“信息匮乏”时代向“信息民主”时代的转变，必将为农户和农业企业的发展开辟新的天地。

二、我国农产品网络营销存在的问题

近几年来，随着我国整体信息化程度不断提高，网民数量增长迅速，农产品网络营销也逐步开展起来，但总体水平较低，问题如下：

1、农业网络基础设施薄弱，信息服务体系落后。目前我国农业信息化设施还处于落后状态，尽管这几年农村的信息网络基础有较大发展，但仍很薄弱，大多农户，甚至农业龙头企业在计算机和网络的配备水平上，跟农产品网络营销的顺畅实施有一定差距。另外，网络信息发布的自由性和随意性，使信息资源的质量和精度低，信息管理处于无序状态，这既增加了农民收集信息的难度，也使用户对农产品网络营销的可靠性、权威性和利用价值产生质疑。

2、农户和农业企业的信息化人才短缺。受经济发展水平、文化知识水平和传统价值观念的影响，目前我国农村农户信息意识和利用信息的能力不高，缺乏信息化建设的高级人才，农户的生活习惯、工作方式、价值观念未能跟上全球信息化发展的趋势，对电脑、高科技通讯、网络的应用也十分有限，尤其是真正懂信息、懂科技，有开发能力和高水平应用能力的人非常有限。

3、农产品标准化程度不高。有研究表明，有标准规格、易配送、为消费者所熟知的产品，在网络进行宣传和销售的效果会更明显，但我国农业生产和农产品的标准化程度都不高，在品质、无公害、绿色化和品牌化方面有待提高。我国农村土地经营最大的特点就是零星分散，规模化经营和专业化生产只占少数，大部分仍然是农户“各自为政”，户与户之间生产的农产品无论在类别、品种还是管理技术、操作规程方面都存在相当大的差别。结果是规模优势难以形成，规范化管理不能实现，标准化生产也很难实施。

4、农产品在物流配送上的困难。农产品网络营销对农产品物流提出了更高的要求。我国目前的农产品物流配送存在两大困难，一是农产品生产分散在农村千家万户，农业生产组织规模较小，不利于农产品的迅速集中。二是农产品大多具有生鲜的特点，尤其是鲜活农产品含水量高，保鲜期短，极易腐烂变质，因此对运输效率和流通保鲜条件提出了很高的要求。而我国的农产品物流是以常温物流或自然物流形式为主，农产品在物流过程中的损失很大。据统计，我国水果蔬菜等农副产品在采摘、运输、储存等物流环节上的损失率为25%～30%，而发达国家的果蔬损失率则控制在5%以下，美国的水果蔬菜在物流环节的损耗率仅有1%～2%。

三、发展农业网络营销的对策

1、加强政府部门的领导作用。农业网络营销机制的发展不是靠某个部门或某个行业就能够实现的，这是一项复杂的系统工程，涉及国家经济的各个环节，因此政府必须积极参与农产品网络营销系统建设，充分发挥其支持和引导作用。政府的主导作用，首先是制定全国的农业网络营销体制的框架，制定我国农产品网络营销的市场规范准则，通过各项政策、标准和规范的制定推动农产品网络营销的发展。其次是进行先期投入，同时鼓励企业参与网络营销体系建设，建立以市场为导向，企业为主体的多层次、多渠道投资体系。只有这样才能使我国农产品网络营销朝着健康有序的方向发展。

2、提高农民素质，培养农业信息人才。改变农民对网络营销方式的怀疑和不信任态度，提高农民信息化意识，提高网络信息观念，让他们认识到网络营销在现代农业中的巨大作用，唤起农民对网络营销的积极性。这就要采取各种措施，有步骤地从年轻一代的知识农民抓起，重点培训，让他们先掌握现代农业信息技术和检索网络资源的方法和操作技巧，以点代片，最终让农民可以顺利地接受网络营销这种新兴的营销方式。

3、实施农产品标准化、品牌化战略。一要制定生产经营技术规范，使农业生产的全过程纳入标准生产和管理，按照统一、简化、选优的原则制定和实施农产品加工标准、检测技术标准、包装规格标准以及品质等级标准等，从而保障农产品的质量与安全，使农产品的商品化过程在标准的监控下，以优良品质和外观形象适应市场竞争。二要通过创建和宣传农产品品牌，向需求者传递农产品的质量和特色信息，提高农产品的知名度和需求者对这一品牌的忠诚感，巩固和扩大市场份额，增强优质农产品的市场竞争力。

4、提高农产品物流配送能力。网上销售最重要的支撑就是物流，农产品的物流配送能力直接影响到农产品网络营销和电子商务的成败，农产品物流环节包括农产品的储送包装、运送配送和装卸检验等各项活动。要加强物流技术建设，一方面，加强农产品物流基础规划和建设，建立与健全农产品批发市场与农产品流通中心。另一方面，针对农产品易腐烂，时间性、季节性强的特点，在物流系统设计中，不仅要考虑农产品的流通渠道建设，而且还需考虑农产品销售的物流合理化问题，物流系统设计应包括有保鲜、保管、分割、储藏、流通加工、包装、运输等物流过程的快捷高效，确保农产品新鲜上市。

四、结语

农产品网络营销作为一种新兴的销售渠道，具有良好的市场和发展前景，值得更多农户和农业企业去关心、探讨和发掘。我们在农产品网络营销上的发展不只要学习国外的经验，还要依照我国的实际情况有自己的创新。相信在不久的将来，中国农产品利用网络营销一定会迅速发展起来，在便利了人们生活的同时，也为农业生产者和经营者带来更多的利润。

参考文献

【1】农业展望2011年第4期

【2】中国农产品营销创新新概念。农村经济与科技

【3】我国农业信息化存在的问题和对策

【4】我国农产品物流问题及对策研究

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