农业经济可持续发展过程中的问题与解决对策

来源：中国鸣网位置：农业经济科学论文时间：2016-09-30 14:56

我国作为农业发展大国，农业经济发展状况直接影响着国民经济的总体水平，因而保持农业经济的可持续发展至关重要，近些年我国农业经济发展迅速，取得了瞩目的成绩，但在发展过程中也暴露了一些存在的问题，这些问题或多或少影响着经济运行的总体，因此解决这些问题才能从根本上促进经济整体的发展。

《河北农业大学学报》是在1905年直隶高等农业学堂时期创办的《北直农话报》的基础上，几经更名演进而来的，是中国最早的高校学报和科技期刊。旨在反映农业最新科研成果，促进国内外学术交流与合作，为我国农业现代化服务。本刊为全国综合性农业核心期刊，已被CA、AJ、ZR、CABI等国际性文献检索机构和国内许多权威性文献检索机构收录，多年来连续获得省内外多项奖励，是河北省优秀期刊、华北地区优秀科技期刊和全国优秀高校学报。

农业经济的发展始终是制约社会经济的发展以及人均可持续发展的重要因素，农业是中国国民经济的重要基础，所包含的内容也是较为复杂的，对于农业经济可持续发展的概念包含多方面的内涵，同时也存在着诸多问题，本文以我国农业经济发展现状为基准，浅谈了我国农业经济的可持续发展所存在的问题。

三农问题始终是制约我国经济发展的主要问题，其中有关农业资源以及相关管理问题至关重要，在当代，我们的一个思想误区就是要加大对农业经济的发展力度就要大规模的开发农业资源，以至于导致许多农业发展的矛盾出现，在进行农业经济开发时，解决当下的矛盾尖锐的农业资源问题是实现农业经济可持续发展的必经之路。

一、农业经济的可持续发展的相关内涵

1.农业经济可持续发展的理念由来。农业经济可持续发展的概念最早起源于1991年，在荷兰召开的国际农业与环境发展会议中指出，农业的发展要采取一种维护自然环境和维持自然资源的方式进行合理发展，不仅要确保农业发展满足当代人的需求，同时又要满足后代的发展需求，并且要保持土地的农业永续性利用，对于水和其他动植物资源能够不构成影响，在资源上、技术上、经济上、、社会上都要形成一种可持续发展的理念，这次会议是农业发展史上的里程碑，也是第一次提出农业经济可持续发展的概念，史称FAO会议。

2.农业经济可持续发展理念在中国的发展。中国作为农业大国，早在国际会议开始之前就有了可持续发展的相关理念，只是在管理上缺乏管理力度，为响应FAO会议的发展要求，中国颁布《中国21世纪议程》中明确指出，中国的经济发展要保证农业生产率的稳定增长，在提高食物生产以及安全的基础上，发展农村经济，解决三农问题，改善农村发展现状，保证和改善农业环境，要做到合理、有序的利用农业资源，尤其是针对相关生物资源以及可再生环境，要做到保护为主，利用为辅的发展理念。

3.近年来农业经济的可持续发展的情况。农业经济可持续发展的最终发展理念就是充分的利用自然资源，同时又要做到保护生态环境，合理开发农业利用，在农业经济可承载的情况下进行合理的资源配置，提高农业经济的转换率，这种发展理念随着十八大对于生态环境发展的理念提出而逐渐受到人们的重视，因而农业经济可持续发展的发展理念在当下得到普遍的认可和发展。

二、农业经济可持续发展的内涵

1.农业经济可持续发展的立足点在于发展。经济发展是我国发展的第一要义，因而农业经济的可持续发展首先就要注重发展，只有经济发展才能满足人们的日益增长的物质文化需求同落后的社会生产间的矛盾，尤其是农业经济发展是我国经济的主要支柱，是国民发展的刚性需求，同时，要指出的是，农业的发展要在满足可持续的基础上，主要做到农产品的质量以及数量的同步发展。

2.可持续发展要以保护生态环境为主。我国农村人口数量占国民总量的一半以上，同时农用土地面积占我国总面积的70%，在这种背景下，我国强调保证绿色发展理念，走可持续发展的发展路线主要就从三农问题开始解决。农业发展对于生态环境的影响表现在多个方面，如在进行种植业时对于农药化肥的使用、大棚扣膜的使用等都对于土壤以及地下水环境带来一定的污染，并且污染物的存在形式较为特殊，难以降解。在进行农业的可持续发展过程中，必须将生态发展放在首位，要以保护环境为主。

3.农业经济的可持续发展实施要通过合理解决三农问题。三农问题是我们当下所最为关注农业、农民、农村问题，也是农业经济可持续发展的重要解决途径之一，农业作为主要的发展途径，也是减缓环境压力的主要途径，在进行三农问题的解决时，要进行合理控制农村的人口数量，努力提高农村人口素质。大力发展农村人口的素质以及科技文化教育事业，因此是农村农业经济可持续发展的重要保证，也是自觉形成生态环境保护的前提。

4.要进行合理保护农业自然资源以及生物资源。农业经济的可持续发展在发展最终目的在于合理的开发农业资源，将环境保护以及资源开发合理结合起来，尽量减少对于环境的污染作用，将农业发展与资源利用至于良性循环之中，因而在资源开发中，要保证农业的可持续发展，完成生态的协调发展，以保证减少农业资源的污染。

5.农业经济的可持续发展也要体现在农业的发展方式上。农业的发展方式是农业经济进步重要的发展限制因素，合理的农业发展模式是农业经济发展的重要动力来源，在当下的农业现代化较为普及的今天，农业科技是农业发展质量与发展速度的重要手段，因此在农业经济方式上要选择以农业科技发展为主要发展方式。此外，在农业的发展方式上要选择以农业增长的集约性进行合理分配，因为采用集约形式发展农业能够减少污染的面积，并且便于进行污染的集中治理。

三、农业经济可持续发展的发展主要特点

1.发展目标的多元化。农业经济的多元化发展是经济可持续发展的重要发展特点，其多元性主要体现在农产品的质量、农产品的经济效益以及农业产出率等，同时也要满足农业效益、经济效益、社会效益的多方面结合，并将环境效益放在首位，在发展经济的同时不能增加环境的污染。2.生态发展的可持续性。可持续性发展所包含的内容有各个方面，其中在农业生态发展上所要表现出来的是要保证农业生产的物质基础，即农业资源环境的可持续利用，只有在发展农业时保证遵循自然生态规则，保持生态环境的平衡，保证自然环境的自我调节的基础上应用自然资源，不破坏环境的生态调节率，才能真正做到生态环境的可持续性。

四、结语

作为一个农业大国，农业经济是我国国民经济的基础，农业经济是国民经济全面发展与进步的支撑和源泉，因而努力发展我国的农业经济对于整个国民经济的发展都起着重要的作用，同时，农业经济可持续发展体现在方方面面，本文针对其发展特性、发展现状做了简要的概述。

参考文献：

[1]朱再清,张国忠.我国可持续农业发展的特点及技术体系的探讨[J].华中农业大学学报(社会科学版),2013(01).

[2]冯梅,何斌,张志刚.21世纪农业经济可持续发展对劳动力素质要求的探索[J].经济师,2015(02).

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