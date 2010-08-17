我国柑橘产业经济发展现状与未来方向

来源：中国鸣网位置：农业经济科学论文时间：2016-10-10 14:10

柑橘是深受人们喜爱的果品之一，富含丰富的营养物质，口感甘甜适中，我国是柑橘种植大国，柑橘种植面积大，资源丰富，品种优良，是我国农业的重要组成部分。

《浙江柑橘》1984年创刊，是经国家科技部正式批准的面向国内外公开发行的专业技术期刊(季刊)。主管单位系浙江省农业科学院，由浙江省柑橘研究所和浙江省农业厅经济作物管理局主办，浙江省柑橘产业协会协办。

橘产业是我县农业产业的主导产业，也是我县发展效益农业的重要组成部分之一，对于实现农民的增产增收具有重大的意义，同是对于我县实现工业化、城镇化、信息化和农业现代化也有重大影响，对实现五大建设也有重要作用。

柑橘产业是我县农业产业的主导产业，也是我县发展效益农业的重要组成部分之一，对于实现农民的增产增收具有重大的意义，同是对于我县实现工业化、城镇化、信息化和农业现代化也有重大影响，对实现五大建设也有重要作用。

一、我县柑橘产业发展的现状

云阳县是全国柑桔生产优势区域，是鲜食柑桔栽培最适宜区域，同时也是重庆市柑桔百万吨产业化工程重点县之一，是我县最具特色和影响力的农业支柱产业之一，我县柑橘产业先后经历了计划经济时代的副业阶段(20世纪50年代末至70年代)、特产阶段(80年代末)和量产阶段(90年代初至中期)，但在90年代中期，随着市场经济的建立，柑橘由卖方市场变为买方市场，云阳县柑橘生产业步入低谷，出现衰败之势。2003年以来，我县决定大力发展柑橘，由此拉开云阳发展柑橘发展的新篇章。特别是2008年以来我县抓住重庆市柑桔产业化百万吨工程的契机，大力发展柑橘产业，到今年底，全县将建成柑橘果园30万亩，其中优质晚熟柑橘20万亩。2011年全县柑橘产量10.2万吨，销售收入超过3亿元。预计到2016年柑橘丰产期，产量可达50万吨，产值可达10亿元以上。

在区域分布上，主要在长江干流、澎溪河、汤溪河及磨刀溪河主等区域。品种有纽荷尔、鲍威尔、 朋娜、72-1、奈维林娜、福罗斯特、锦橙72-1、夏橙、血橙、斑菲尔脐橙、伦晚脐橙、蜜奈夏橙、云阳红橙等十多个。主要分布在黄石、高阳、红狮、养鹿、故陵、龙角、云阳、南溪等24个乡镇基地。

由于云阳县气候、土壤条件得天独厚，柑橘无疫病，所产柑橘品质优良。特别是云阳县所产脐橙不但果型大，外形端庄，着色好，果表干净，而且果肉脆嫩多汁，甜酸适度，风味浓，可溶性固形物含量多在13%以上，最高可达16%。从品质上可以与国内外优质产品一争高下。目前伦晚等优质晚熟脐橙品种已初具规模。

二、我县柑桔产业发展的问题

(一)柑橘标准化的生产程度低，没有形成统一的规范和的品牌。柑橘的标准化生产涉及到果园的硬件条件，主要有果园的面积、水源、土壤和光照等自然条件;软件条件涉及到对果园的管理，包括施肥、喷药、修枝、除草等日常的标准化管理。

1. 硬件条件制约影响了柑橘产业的发展.。一是我县人均耕地少，水土流失严重。据县国土房管局的调查，2005年末全县农耕地总资源65526.67 公顷，农业人均耕地579.14 平方米,分别为重庆市和全国平均水平的81.92%和61.44%，有限的土地资源受到保障粮食安全和发展经济作物和建设用地的约束，制约了柑橘种植户的增收。多年来的水土流失问题没有得到根本解决,土壤肥力不断下降。二是果园立地条件差 。在过去，果树“上山下滩，不与粮油争地”，老果园大多建在荒山上，立地条件差，土壤瘠薄，集约化程度不高。新建果园标准低，土壤改良质量不高，抵御自然灾害特别是抗干旱的能力差，从而影响了果园的经济效益和基地建设规模及产业化水平的提高，导致柑橘种植效益低，影响了果农和业主的种植开发积极性。三是基础配套设施建设滞后我县多数柑橘园水系、道路等基础配套设施建设滞后，尤为突出的是水利设施不配套。大多数果园“靠天吃饭”，一无水源保障，二无蓄水和灌溉设施，果园灌溉缺水严重。虽然年降雨量较大，但雨量分布不均，多有盛夏炎热伏旱连秋旱，时有冬春干旱，有“十年九旱”之说，一旦发生程度较重的干旱，对于果园(基地)、农户来说只能是望旱兴叹,束手无策。其次是柑橘基地交通条件差,目前许多果园的连接公路、园区机耕道等级不高,路况差,对果园建设、生产管理和果品运输影响较大。

2. 柑橘管理水平低，产品质量不高。目前，我县柑橘种植面积已达30万亩，根据我县柑橘发展规划，县农委、县林业局，县国土局，移民局、扶贫办相关项目资金捆绑使用，集中投入柑橘产业开发，建园任务完成后基本上都移交给了当地乡镇，但实际上成了“分户管理”模式，谁家田谁家种。柑橘产业属于高投入、高产出、周期长的产业，特别是前期投入较大，3—5年后才能见效，结果是农户缺少管理技术或疏于管理，任其自生自灭，忽视水肥管理和病虫害防治，造成长势不良，或迟迟不能挂果，有的甚至成了小老树，效益不明显，挫伤了农民积极性。建园不是柑橘产业发展的目的，目的是通过几年的有效管理，柑橘挂果产生经济效益，农民增收才是目的。

(二)柑橘产业的组织化程度低，无法满足大农业、大产业的发展要求。一是生产规模较小，农民组织化程度低。我县专业橘农极少，大多农户还在兼营其他产业，大户、专业合作社经营更少，多以分散栽培为主，专业化程度较低，农民还没有从粮农转变为真正意义上的橘农。二是乡镇村技术服务体系已经断层。随着2000年乡镇站办所的机构改革，各柑橘乡镇村专业技术人员所剩无几，既是有也是年龄偏大，无法有效胜任工作，随着产业规模不断扩大，柑橘技术队伍建设亟需得到加强。三是没有形成完整的柑橘产业链条。我县柑桔种植品种多而杂，种植面积小而分散，各家各户独立经营管理，尚未形成产业化、秩序化，初级产品为主，且销售单一，主要以本地鲜销为主，给贮藏、运输带来一定的难度，缺乏深加工技术和相应有产业。我县在果实商品化处理上呈明显落后现象，商品化处理技术如分级、包装、清洗、打蜡、冷藏、运输等尚未达到标准，品牌知名度有待进一步打造。

三、发展柑桔产业的路径。

柑桔产业是一项长效产业，栽培后多年见效。作为商品生产，在能获取较大经济收入的同时，亦有一定的风险性，受自然灾害、病虫害、栽培技术、销售影响，存在果多价低伤农因素。因此，农民在传统种粮习惯下调整和优化柑橘种植，还有一定的过程，柑桔产业的发展任重而道远。从比较效益讲，柑桔产量高，经济收入比种粮食要高，为大多数农民认可。

(一)统一思想、加强领导，打造柑橘产业。

一是要充分认识柑桔产业在我县农业农村经济中的重要地位。它是最适合我县实际、最具特色、最具影响力、最具发展潜力的农业支柱产业，增收潜力大。二是要充分认识我县柑桔产业的结构现状和发展方向。通过多年的发展，我县柑桔已初具规模，在区域布局，品种改良和品牌打造等各方面都有了良好的基础。晚熟脐橙在柑橘结构比例增大，市场销路一直看好，效益明显，其品质优于其他地方，可开发空间很大。

加强领导，县里成立了柑桔产业化领导小组，由县长任组长，分管副县长任副组长的领导小组，下设办公室于农委，由农委分管领导任办公室主任，相关部门为成员单位。县财政每年要安排柑桔产业一定的发展资金，同时安排柑桔发展基地乡镇一定的工作经费。建议将扶持柑橘发展作为柑橘乡镇年度工作考核的硬指标。

(二)打造柑橘产业链体系，确保柑橘效益。

1.注重标准化生产，培育柑橘市场主体的深度合作，提升产品的竞争力。

我县柑橘种植表现为经营规模小，农户分散种植，在品种选择、种植模式、质量标准上的各自不同，就会造成管理水平、产出效益的参差不齐。因此要推进橘农土地流转，扩大大户、专业合作社生产规模。规模组织化是市场竞争取胜的重要因素，只有在规模组织化的基础上，分户经营的农户才能形成合力。

合理利用土地流转制度，加大土地资源的集中利用，让市场主体参与土地的开发。特别是发挥龙头企业与专业合作社组织内联千家万户的优势，是发展农业产业化的关键环节，是解决目前农产品小生产与大市场矛盾的主要途径。因此，一是要围绕柑桔产业化经营，出台优惠政策，着力培育一批生产、销售、加工及全面一体的龙头企业。从税收、土地、资金等方面进行政策倾斜，扶持其扩大经营规模，引导他们与农户结成风险共同，利益均沾，互惠互利的双赢共同体，增强产业发展带动力;二是要加快农民柑桔专业合作社或协会，利用龙头企业连专业合作社连大户连农户的方式把果农组织起来，做到信息共享、资源共享，通过专业合作社实现“三统一”，即统一生产技术指向、统一产品质量、统一果品销售。提高农民进入市场的组织化程度，切实解决小生产与大市场的矛盾。

2、加强宣传，打造知名品牌，加强营销力度，增强市场影响力

一是政府及相关部门要在各级新闻媒体上营造声势，加大我县晚熟柑橘品牌形象宣传。利用我县已经创建的知名商标，重视“品牌”培育，既重产量更注重柑橘质量，不断拓展云阳县鲜食型柑桔知名度。二是结合我县打造生态云阳和大力发展旅游之际，注重发挥柑橘园的生态旅游休闲功能，创造一种绿色田园的氛围，借旅游推介云阳柑橘。通过基地示范园、大户、专业合作社的带动作用，以柑桔产业为载体，带动橘农开发田家乐风情餐饮，进行橘业、旅游业互补的深度开发，还可以早日实现移民“搬得出、稳得住、逐步能致富”的目标，也有利于库区的长治久安。二是要培育销售代理商和经纪人，鼓励龙头企业、专业合作社、营销代理商和经纪人建立长期稳定的合作关系，形成稳定的销售渠道，建立健全市场销售网络体系，同时，政府要引导柑橘储藏库的建设，缓解柑橘鲜销压力，规避市场风险，错开销售时间，确保柑橘效益。

3.强化技术支撑，提高柑橘产业的含金量。

一是要整合县里科技资源，形成合力，开展技术培训，全面提高果农的科技素质;二是要组织专业技术人员到乡(镇)、村、园开展技术咨询和现场授课，解决柑橘生产管理中遇到的实际困难，有计划地组织大户和专业技术人员到外地果业基地学习取经，开拓视野，不断更新知识、拓宽视眼，从而改进和提高柑橘管理水平。三是要积极与争取外部力量，加强与科研单位、大专院校进行技术合作，提高柑桔产业科技含量。四是要联合不同的柑橘主体，共同解决一些共性问题，做好农工商的衔接工作，全面提高柑橘产业化、专业化水平。

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