电子商务在现代农业方面的作用

来源：中国鸣网位置：农业经济科学论文时间：2016-12-01 14:53

电子商务的飞速发展为不少地区的农业经济注入了新活力，电子商务使农业经济信息流通更加畅快，拓宽了农产品的销售渠道，本文主要探讨电子商务对农业发展的重要意义。

《农村经济与技术》农业经济期刊，是由贵州省农业办公室;贵州省扶贫开发办公室主办的农村刊物。主要任务是宣传贯彻党和政府关于农村工作的方针政策,传播现代农业科学知识，推动农村改革，促进社会生产力的发展，为建设有中国特色的社会主义服务。

20世纪90年代以来，随着计算机互联网技术的迅速发展和普及，全球互联网用户大幅度增长，网上资源日益丰富，电子商务和网络经济也随之应运而生，并受到越来越多的国家、行业和企业的关注与参与，并逐步进入高速发展阶段。电子商务已成为企业参与全球经济竟争的重要途径。而我国又正在进行现在农业信息技术建设，电子商务也将随时代潮流更进一步深入农业发展，将更多地服务于农业。

电子商务，是指商务活动的各参与方之间以电子方式在网上完成产品或服务的销售，购买和电子支付等业务交易的过程。电子商务是一种全新的商务活动模式，它充分利用互联网的易用性、广域性和互通性，实现快速可靠的网络化商务信息交流和业务交易。对大多数企业来说，电子商务有许多优势，但可用一句话概括：电子商务可以增加销售额并降低成本。因特网创造的社区将成为企业理想的目标市场，电子商务增加买卖双方销售机会和购买机会，将惠及整个社会。

电子商务主要是为了满足交易需求。中国不同行业商业环境的成熟度不同，电子商务情况也就不尽相同。整体上来看，真正的电子商务在中国还是比较遥远的，但市场需求和交易信息带来的效应已经发挥了作用，很多企业因此受益。在电子商务里，除了网上真实身份需要的电子认证之外，企业信用系统和产品标准体系都是整个社会的系统工程，需要漫长的历程。安全支付和现代物流也是需要长期不断努力的。这些挑战都始终存在。还要注意把农业信息化和电子商务结合起来。要发展现代农业，自是离不开电子商务。

现代农业是以生物技术和信息技术为先导的、技术高度密集的科技型产业，现代农业的生物技术、信息技术和现代工程技术不是常规农业技术一般意义上的发展，而是在分子和信息化层次上的一次重大技术突破，一个崭新的技术平台。现代农业信息技术是现代信息技术与农业科学相结合的新兴交叉学科，主要研究现代信息技术在农业领域应用的理论与方法，利用高新技术改造传统农业，为农业生产、经营管理、科学研究和技术推广提供新的思路、管理技术、试验手段和传播途径，促进传统经验型农业向现代精确型农业转变。

农业信息化包括管理信息化，服务网络化，农作数字化、智能化和精准化。管理信息化和服务网络化贯穿了产前、产中和产后。如产前主要为生产规划和准备生产资料，产中主要体现在种植和养殖两大方面，产后主要体现在加工、流通和农副产品销售方面。管理信息化方面，无论是前期的资源配置和优化，中期生产的数字化、智能化和精准化上，都可以因为管理的高效和准确，而带来标准生产和规范管理。服务网络化方面，让市场和销售也变的可以预见，产品的品牌和渠道得到广泛的拓宽。

我国农业是传统的弱质产业，历来存在着生产经营分散、产品竞争力不强、流通环节多、交易成本高标准化程度低等问题。特别是近年来随着世界经济全球化进程的不断加快和中国加入WTO，我国农业所面临的小生产与大市场的矛盾将更加突出。当前，流通已成为我国农业发展的致命弱点。如何建立一种市场信息流通、规范、高效的农产品流通新模式，已成为降低我国农产品交易成本，提高农业整体收益，保证农业持续稳定健康发展和促进农民增收的重大现实问题。而现代电子商务，作为一种以计算机网络为基础的商务信息平台，将会为解决以上问题提供较成熟完善的技术条件。

一、以电子商务发展农业，有利于加速农业信息流通

通过建立电子商务网站，利用电子商务强大的网络功能，就可以跨越时间和地域的障碍，使农产品供需双方及时沟通，使农业生产者能够及时了解市场信息，根据市场需求，情况合理组织生产，以避免因产量和价格的巨大波动带来的效益部稳定，降低农业生产风险。

二、发展农业电子商务，有利于拓宽农产品销售渠道

通过建立电子商务网站，构建网上交易平台，可以实现农产品流通的规模化、组织化。这样一方面可以使交易双方处于信息对等的地位，避免了因信息不对称而造成的利益损失;另一方面，还提供一种新的农产品销售渠道和方式，让供求双方最大可能的直接进行交易，可减少交易环节，降低交易成本。

今后，我国以电子商务发展农业，应该着力加强一下几方面的工作。

第一、加大对农村信息建设的资金投入，强化对广大农民教育培训，提高互联网等信息技术的应用普及率。要加大对农村边远贫困地区的信息基础设施建设的投入力度，加强对广大农民的教育和培训，以提高互联网等信息技术在农业领域的应用水平和广大农民对互联网的认知程度，为农业电子商务的发展奠定基础。

第二、引入多元化投入机制，加快农业电子商务网站的建设和完善。至今我国仍有许多电子商务网站处于亏损阶段，最重要的原因是许多是政府相关部门建立的，事先没有做好市场调查，网站定位不明确，今后应当进一步鼓励在电子商务网站建设中引入多元化投入机制，大力提倡一些大型的涉及农产业和农产品流通企业根据市场建设需求建立专业化的电子商务网站，以明确用户群体，不断提高网站的经济效益。

第三、加快农产品品牌化和标准化建设，为农业电子商务的发展奠定基础。电子商务的一个重要特征就是商品的品牌化和标准化，而我国在农产品尤其是鲜活农产品的品牌和标准化生产体系建设上一直相对滞后，这已成为制约农业生产发展的一个重要问题。为了适应发展电子商务的需要，今后一方面要大力推进农产品名牌战略，加快实施农产品包装化、标准化和销售策略;另一方面，政府行业协调机构应当尽快引导广大农民加快执行国家的有关农产品质量等级标准、重量标准和包装规格等标准体系，以减少不必要的资源浪费，为实现农产品的电子交易奠定基础。

还要尽快建立与电子商务相配套的相关体制和体系，以保障电子商务的健康发展。目前我国农产品市场存在诸多缺陷，企业信誉差、资金拖欠等问题也很严重。目前，我国还没有健全开展电子商务所必须的配套信用证、信息传输、物流配送、支付系统、以及税收、网络安全等相关的体系和法律规范。今后的工作重点就是要加强这方面的工作，以创建良好的技术和法律环境，维护网络安全及企业和消费者在农产品电子交易和消费活动中的合法权益。

参考文献

[1]《中国农业信息全书》，2006年2月出版，艺术与人文科学出版社。

[2]《电子商务技术》，胡军华，湖南工业职业技术学院学报，2006年03期。

[3]《现代中国农业科学技术发展回顾与展望》，卢良恕 , 王东阳，科技和产业 2002年04期。

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