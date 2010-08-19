生态猪养殖技术的发展以及技术要点

来源：中国鸣网位置：畜牧科学论文时间：2016-10-08 12:23

随着人们健康意识的逐渐增强，人们对如何吃猪肉更健康以及什么样的猪肉更加健康这样的问题越来越关注，也有不少养殖户开始生态养殖技术的研究与实践，猪肉的品质得到提高的同时也更加注重对生态环境的保护，可谓一举两得。

《中国猪业》创刊于2006年，系服务于猪产业的综合指导与技术相结合的期刊，由农业部主管，中国农业科学院农业信息研究所主办的国家级期刊。《中国猪业》杂志是首家全国性为生猪产业服务的专业性期刊。《《中国猪业》杂志采用标准16开本，四封铜版纸彩色印刷，外观形象新颖、美观。

生态猪养殖技术是国内现阶段推行的养殖模式。本文主要分析和研究了生态猪养殖技术的优势、方法及养殖模式。

采用先进的养殖技术使猪肉的口感、品质及质量安全有明显提升的养殖技术被称为生态猪养殖技术。此技术不仅保证了消费者获得安全的肉食，而且对养殖造成的环境污染也有一定的改善作用。

1生态猪养殖技术的优势

(1)使猪肉有更好的口感。当前，用来喂猪的饲料中铜和锌等金属元素的含量过多，而且饲料中还被添加了抗生素等药物。这些药物会影响猪肉的品质，同时威胁消费者的健康。有的养殖场受规模化养殖模式的影响，盲目追求猪的生长速度和瘦肉指标，而放弃了猪肉的品质与口感。而生态猪养殖技术重视猪的健康，更重视肉的品质，不单纯追求经济效益，避免了猪肉中有害物质的残留，使猪肉有更好的口感。

(2)改善养殖环境。养殖污染已成为现代社会环境污染的三大原因之一。如果在生产中不加入环保理念，将会加大疫病防控的难度，带来环境污染和经济损失。生态猪养殖技术是一种综合利用率很高、整体性很强的养殖技术。在养殖过程中，猪的排泄物可以利用沼气池进行发酵，产生的沼气可以为农民提供生活用燃料，而经过发酵处理后的沼液也可以作为浇灌农作物的肥料。利用沼液作为肥料一方面可以减少化肥的使用量，降低成本，另一方面可以种植出有机植物。就整个生态猪养殖技术来看，不仅解决了环境的污染问题，而且可以充分的利用能源，实现了生态农业的良性循环发展。

(3)适应市场经济发展的需要。事实上，在现阶段市场环境下，生态猪的养殖是适应市场经济发展需要的，该养殖技术值得推广。在养殖技术方面，还需要进行完善，比如引导生态猪养殖向专业化和规范化的方向发展，形成大规模的生态猪养殖产业。

2生态猪养殖的具体方法

(1)基因改良技术。当前在生态猪的养殖上引进了国外的一些优质品种，此有利于提高猪的瘦肉率和生长速度。但有一个问题，那就是国外猪肉的口味并不适合我国居民，不能满足我国消费者的需求。而符合我国消费者口味的本地猪的瘦肉率和生长速度又不占优势。要解决这一矛盾，最好的方法就是采用杂交技术，利用基因改良技术来实现品种的优势共享。

(2)生态饲养技术。在生态猪养殖过程中要考虑养殖场周围的环境。进行生态饲养要对母猪和仔猪进行隔离，根据母猪和仔猪的不同饲养需求进行不同方式的饲养。同时，对不同生长阶段的猪也要采用不同的方法，必要时可以进行放养，让猪在生长过程中能有更多的自由空间。

3养殖模式

我国生态猪养殖模式：公司+养殖基地+农户的养殖模式，自然放牧、种养相结合的养殖模式和立体养殖模式。公司养殖基地和农户养殖模式是目前应用最广的;自由放牧和种养结合模式可以充分利用自然资源，能够最大程度地保持生态养殖的原始性;立体养殖模式可以最大限度地利用养殖空间。生态猪养殖模式已经逐渐成为养殖业的主流，越来越多的养殖户加入到了生态猪养殖的行列。生态猪养殖模式要从当地实际出发，发展良性生态养殖模式，以获得最大经济效益、生态效益和社会效益为目的。开展生态猪养殖，将有利于生猪生产与环保的有机结合，推动我国生猪养殖业不断发展和进步。

参考文献：

[1]陈岩峰,谢喜平.我国畜禽生态养殖现状与发展对策[J].家畜生态学报,2008,29(5):110-112.

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