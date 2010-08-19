犊牛腹泻的预防与治疗

来源：中国鸣网位置：畜牧科学论文时间：2016-10-14 11:57

犊牛腹泻是一种牲畜急性胃肠疾病，对犊牛的生长极为不利，甚至引起死亡，给养殖户带来损失，犊牛腹泻的成因有外在和内在的原因，本文就对这些病因进行探讨，并提出预防和治疗的方法。

《湖南畜牧兽医》(双月刊)创刊于1979年，由湖南省畜牧水产局主管，湖南省畜牧兽医研究所、湖南省畜牧兽医学会主办。《湖南畜牧兽医》一贯坚持理论与实践兼顾、学术与技术相结合，推进畜牧业健康持续发展和新农村建设的宗旨，立足湖南，面向基层，宣传政策法规，普及牧业知识，推广实用技术，介绍养殖经验，交流基层工作，报道科技新成果，传递市场信息，为广大读者提供知识和信息的交流平台。

犊牛腹泻是一种急性、肠炎性疾病,临床症状主要以腹泻、下痢为特征[1,2]。由于治疗不当,常给养殖者造成不必要的经济损失。现将犊牛腹泻病因及防治措施总结如下。

1发病情况

犊牛腹泻在金秀县发生历史较久,1997年在桐木镇发生以高温和拉稀为主的牛病,并开始流行。2002年头排镇大小牛前后发病120头,死亡10头,死亡率8%,诊断为犊牛副伤寒病。某牛场多年来,年年发生犊牛腹泻症。2005年调查了6个牛群,产犊100头,发病43头,发病率43%,死亡5头,死亡率12%;确诊为致病性大肠杆菌病,少数犊牛因牛球虫引起。

2发病症状与病因分析

2.1大肠杆菌及消化不良性腹泻

2.1.1发病症状。发病较广,季节性明显,5~8月为发病高峰期,病畜为当年生牛犊。病初精神尚可,食欲如常,主要拉灰白色、石灰水样、糊状或带有黏液的粪便,排烘频数,尾部粪染,少数拉污黑带绿色水样便,带血丝,农民称之为“奶泻”,一般无体温反应。病重者,精神萎顿,喜卧,不能吃,皮肤弹性消失。发病率30%~70%,死亡率6%左右,病程3~8d。在6~8月产犊牛,因气候炎热,失水较多,呈中毒性腹泻者,很快死亡,有的突然死亡[3]。一般性腹泻死亡多见于腹泻后期衰竭而死。尸体消瘦,眼眶下陷,后腿、尾部粪染,真胃内有凝乳样物质并混有乳清,胃黏膜肿胀,有出血斑点,肠内有灰白或褐色黏液样内容物,有些肠道空虚。肠系膜淋巴结增大,切面多汁,胆囊内多充满深绿色胆汁。

2.1.2发病原因。①在挤奶期间,犊牛拴系时间长,活动少,吃乳时间短,饿极饱饮,加之太阳曝晒,饮水不足,易引起发病。②早期所产犊牛(4~6月)发生腹泻较少,7~8月所产犊牛腹泻发生率高。③病原菌感染,与挤奶时挤奶员手接触乳头病原菌相互感染有关。④先天不足弱犊,容易发病与死亡。⑤与犊牛缺少食盐及其他常量、微量元素有关。

2.2犊牛副伤寒

金秀县是犊牛副伤寒流行区,由于多年预防注射,已得到有效制止,该病与大肠杆菌及消化不良在临诊症状及剖检变化上均不同,病畜发病明显,体温40~41℃,脉搏、呼吸加快,呈腹式呼吸,初期有咳嗽、结膜浆液性炎、充血,有些流出脓性分泌物。精神沉郁,鼻镜干燥,喜饮,犊牛吃奶时好时坏,排出灰黄色粪便,混有黏液和血丝。后期食欲废绝,瘦弱,体温下降,卧地不起,衰竭而死[4]。成年牛有些无症状突然倒毙,大部分以高热、剧烈腹泻、消瘦为特征。死亡以败血症为主,病期长短不一。剖检变化:成年牛主要呈急性肠炎,肠黏膜发红,常杂有出血、脱落。脾脏肿大,呈黑红色。小牛与大牛相似,有些肝脾出现坏死性病灶,胆囊增大,胆汁较稠而混浊。心、肾、真胃有出血点。孕牛可发生流产,口腔有破溃点等。进行实验室细菌分离检查,常能查出沙门杆菌,用内脏器官作培养时,出现很纯的培养物。鉴别要点:前者只限于犊牛,而后者以犊牛为主,大牛也有发病。前者体温不明显,而后者病初升温,并呈稽留热型,后期下降。前者发病率高,而死亡率较低,后者刚好相反,并且表现出明显的败血变化,治愈的生长发育受阻,剖检变化有不同。

2.3犊牛球虫病

该病症临诊主要表现为:从肛门流出鲜血,或便出带血稀粪,血凝块,其中混有纤维性黏膜。精神萎顿,食欲废绝,拉便有里急后重现象,瘤胃蠕动及反刍停止,部分病例经特异治疗可转愈,部分突然死亡,病畜多发季节与犊牛大肠杆菌及消化不良腹泻相同。剖检变化:肌肉苍白,肠黏膜为增生性、出血性炎症,内容物呈污褐色,混乱有血凝块及纤维蛋白性薄膜,淋巴结增大,水肿,切面多汁。血便直接涂片镜检,直肠拭子涂片,盐水漂浮检查,均能检出近似正圆形球虫卵囊,数量大。剖检2例球虫性肝病变的病死犊牛,肝脏表面布满油菜籽大的白色正圆病变,界限清楚,不突出。病变部位及肝切面触片检查有大量发育不同期的球虫卵囊。

2.4其他原因

将腹泻与健康犊牛空肠弯曲杆菌于实验室分离。共进行了30头,正常犊牛中检出带菌率2.5%,腹泻犊牛检出率10%。空肠弯曲杆菌是否是引起犊牛腹泻的又一原因,尚未定论。

3预防

为预防本病的发生,应对妊娠后期母牛加强饲养管理,幼畜进行护理。具体做到:使新生犊牛能尽早吃到初乳,最好能在生后1h内吃到初乳。对体弱的犊牛,初乳应采取少量多次饮喂方式,因为新生犊牛血液中的免疫球蛋白主要来源于初乳,不喂初乳的犊牛,其血液中免疫球蛋白的含量低,因而肠道中细菌、病毒容易侵入血液,造成菌血症或败血症。母乳不足或质量不佳时,可采取人工哺乳,做到定时、定量,乳温要保持在35~37℃。畜舍及畜栏应定期消毒,垫草应经常更换,粪和尿应及时清除。犊牛腹泻是最常见、危害较大的一种病。在防治过程中,长期采用单一的治疗方法,效果不佳,甚至无效。因此应加强观察,做到早发现、早诊断、早用药,降低损失,从而加快养牛业的健康发展。

4参考文献

[1] 张伟,韦振猛,梁明英.犊牛球虫病的诊治[J].广西畜牧兽医,2008,24(6):364-365.

[2] 沈杰,黄兵.中国家畜禽寄生虫名录[M].北京:中国农业科学技术出版社,2004.

[3] 黄兵,董辉,沈杰,等,中国家畜禽球虫种类概述[J].中国预防兽医学报,2004,26(4):313-316.

[4] 金哲松,吴元锡.犊牛腹泻病的诊断与防治[J].广西畜牧兽医,2009,25(3):176-177.

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