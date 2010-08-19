小规模畜禽疫病流行的成因

来源：中国鸣网位置：畜牧科学论文时间：2016-10-20 14:31

对于养殖户来说，牲畜疾病的传染流行无疑是个灾难性的打击，常见的牲畜流行病如口蹄疫、禽流感等等，如果不能及时的发现并预防，疾病的扩散还可能会对人们的生命健康产生不利影响。

《现代畜牧科技》黑龙江省畜牧杂志，是黑龙江省畜牧研究所主办的公开发行的综合性学术刊物。为更好的发挥科技期刊的技术指导作用，服务于广大畜牧科技工作者。《现代畜牧科技》自2015年1期起全新改版。改版后的杂志以刊发技术性文章为主，突出刊物的技术性、指导性、实用性。

近年来,牲畜口蹄疫、高致病性禽流感、高致病性蓝耳病等劣性传染病在世界各地时有发生,伪狂犬病、巴氏杆菌病、猪链球菌病等普通传染病在猪场间流行,给畜禽养殖业造成重创,甚至威胁人的生命安全。从传染病的3个环节分析,造成疫病流行的原因有:传染源未有效消灭,传播途径未及时、彻底切断,易感动物的抗体水平未有效提高。笔者结合基层动物疫病防治工作,对畜禽疫病流行原因和对策进行分析,以为小规模畜禽的疫病防控提供参考。

1畜禽疫病流行原因

1.1养殖场选址布局不合理

《动物防疫条件审查办法》第五条规定,动物饲养场、养殖小区选址应当符合下列条件:距离生活饮用水源地、动物屠宰加工场所、动物和动物产品市场500 m以上;距离种畜禽场1 000 m以上;距离动物诊疗场所200 m以上;动物饲养场(养殖小区)之间距离不少于500 m。不少养殖场选址在家前屋后,人畜混居,畜禽混养,造成疾病的机械传播。大多数规模猪场内部设置不合理,特别是未分设污染道与净道,猪场内一旦有疫病发生,造成交叉感染引起全场发病。

1.2消毒设施不健全,消毒制度不执行

《动物防疫条件审查办法》第六条第二项规定,场区出入口处设置与门同宽、长4 m、深0.3 m以上的消毒池;第七条第一项规定场区出入口处配置消毒设备,许多养殖者对消毒作用认识不到位,在建场时不设消毒池或消毒池设置不规范,达不到要求标准,或消毒池弃置不用。消毒制度不执行主要表现在以下3个方面:无规范的消毒制度;消毒操作随意性较大,没有合理的时间安排;消毒药物使用不科学,长时间使用同一有效成份的消毒药,或者不考虑消毒的目的,随意选用消毒药剂。

1.3防疫制度不完善,免疫程序不科学

一是对当地常见多发的传染病的预防不及时[1]。超前或推迟免疫现象时有发生,超前免疫往往造成抗体水平达不到峰值,强毒进攻时造成疫病传播,推迟免疫会给疫病传播造成可乘之机。二是忽视普通病的预防,漏防现象时有发生。有些规模养殖场虽然制定了免疫程序,但是不能按时对该疫病进行预防,而对普通病常出现漏防现象。部分猪场对猪瘟、口蹄疫、猪高致病性蓝耳病等一类疫病的防疫重视程度较高,但是对传染病性胃肠炎、大肠杆菌病、流行性腹泻等常见多发疾病的预防重视不够,防疫不到位,导致这些病在小范围内流行。三是疫程序不合理。有的猪场没有制定完善的防疫制度,没有合理的免疫程序,防疫时出现随意增减疫苗剂量或减少防疫次数,形成免疫漏洞。

1.4病死动物处置不正确

患病动物不能及时隔离就成为传染源,许多猪场在建场设计时就没有建设病畜隔离舍,使病畜隔离无法操作。《中华人民共和国动物防疫法》第二十一条第二款规定,染疫动物及其排泄物、染疫动物产品、病死或者死因不明的动物尸体、运载工具中的动物排泄物以及垫料、包装物、容器等污染物,应当按照国务院兽医主管部门的规定处理,不得随意处置。但是许多养殖户不对病死动物进行无害化处理,随便丢弃动物尸体,成为疫病流行的根源。

1.5滥用抗生素

多数抗生素对各种动物能产生类似的作用,由于各种动物的解剖结构、生理机能及生化反应不同,对同一种药效反应存在一定差异即种类差异,多为量的差异,少数表现质的差异;不同年龄、性别、种类的动物对抗生素的敏感性不同,在用药时一定要考虑以上因素,按照剂量和疗程规范使用抗生素,否则容易产生耐药菌群,导致疾病难以控制。

2防治对策

2.1提高营养

有较好的营养是畜禽健康的前提,是加强饲养管理的重要手段,较好的营养除能促进生长繁殖,还能改善免疫系统,是抵御疾病的基本保障[2]。

2.2减少应激

畜禽生长过程中会出现许多应激,如寒冷、断奶、换料、惊吓等,应激的动物比正常动物更容易遭受病害的侵害,因而要尽量排除可能导致应激的因素,给畜禽创造舒适的生长环境。

2.3保健防病

保健特别是药物保健,对饲养水平和条件较差的养殖户极其重要,是防病治病的重要环节,应引起足够重视。

2.4适时免疫

应根据当地疫情流行的特点和本场的实际情况制定科学的免疫程序,有条件的场应建立免疫监测制度,随时把握畜禽抗体水平,适时免疫以预防疾病。

2.5严格消毒

消毒一定要分2步进行:第一步机械消毒。尽可能清理掉舍内的粪尿、灰尘,再及时地把地板、墙壁甚至顶棚等用水冲洗干净[4];第二步使用化学消毒剂消毒,环境不洁消毒效果就会打折,消毒不能留下死角。1个月左右要更换1次消毒药,以避免产生耐药性而影响消毒效果。

2.6病死畜禽规范处置

应当遵守农业部《病死及死因不明动物处置办法》(试行)规定,对病死畜禽进行无害化处理,这是消灭传染源的有效方法。

3参考文献

[1] 赵兵.提高认识 加强畜禽疫病防治工作[J].畜牧与饲料科学,2009,30(9):116-117.

[2] 付金花,张志国,吕玉燕,等.牧业小区畜禽疫病综合防治技术探析[J].吉林畜牧兽医,2006,27(12):5-6.

[3] 哈斯.乌兰察布市农村畜禽疫病防治存在的问题及对策[J].畜牧与饲料科学,2009(5):109.

[4] 琚杰龙,汪根东,桂硕,等.畜禽疫病防治中用药的几个误区[J].现代农业科技,2006(11):128.

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