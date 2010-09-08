杂交棉种子生产技术

来源：中国鸣网位置：畜牧科学论文时间：2016-12-01 13:47

经过发展我们都发现一些杂交作物比亲本品质更优，产量更高，杂交棉种子就可以用来提高棉花的品质和产量，本文就主要探讨了杂交棉种子生产技术。

《棉花科学》农业期刊，是全国公开发行的棉花专业刊物,为中国核心期刊数据库(遴选)、中文科技期刊数据库等全文收录期刊。中国农业网的媒体合作期刊,是国家职称评定认定学术期刊。设有：专题综述、试验研究、高产高效、棉业调研、产业之路、轻简栽培、减灾技术、质量检验、实用技术、区域试验、品种应用、肥药应用、植棉交流、棉事指导等栏目。

杂交棉种子生产可分为亲本提纯复壮、杂交制种、种子加工3个过程。针对当前杂交棉种子生产企业只注重杂交棉制种技术的运用而忽略亲本提纯复壮、种子加工过程,致使亲本退化、杂交种纯度不高的现象,阐述杂交棉种子生产关键技术,旨在提高杂交棉种子纯度,提高棉花的产量和品质,为企业和“三农”服务。

1杂交种子亲本提纯复壮

根据种子生产企业生产销售能力1次扩繁3~5年用的亲本数量,以防止多次繁殖造成亲本混杂和退化。下面将亲本生产的技术要求总结如下。

(1)制种地点的选择。隔离条件符合要求,排灌良好。

(2)播种、观察和去杂。种植密度可以比一般大田略稀,采取育苗移栽或定穴点播。在花铃期和吐絮期进行二次观察鉴定。要调查田间纯度,严格拔除杂株,进行考种和纤维品质测定,用霜前籽棉留种。

(3)亲本繁育宜采用“自交混繁法”与“冷藏法”,即通过“封花自交”的方式生产亲本种子,并一次性冷藏,以后每年取少量亲本种子进行扩繁。亲本宜在非主产棉区或者连片隔离繁殖,繁殖亲本时,必须坚持田间除杂去劣,确保亲本种子纯度[1]。

(4)质量。亲本种子的质量应达到国家规定的棉花原种的质量要求。亲本生产力测定,即以当年扩大繁殖亲本为材料,以育种家种子为对照,进行比较试验,鉴定亲本质量水平。

(5)管理。亲本种子应“分摘、分晒、分轧、分开贮存”,避免因人为因素或机械混杂。生产出的成品亲本种子必须分别贴上标签,注明亲本类型、产地、生产日期以及质量指标等。

(6)收花。凡落地的籽棉作杂花处理[2]。新收籽棉要及时晾晒。收、贮、晾晒操作过程中要严格防止混杂、错乱。

(7)加工。亲本籽棉必须严格进行分轧。轧花前后,应彻底清理轧花车间和机具。每轧完一个亲本应清理1次,不残留一粒棉籽。加工质量,要求破籽率不超过1%~2%。

(8)贮藏。做好贮藏保种工作。挂藏室和种子库应有专人负责,经常保持干燥,在贮存期间,保持种子水分12%以下。注意防热、防潮、防火、防杂、防鼠及虫害。经常检查,以确保种子质量。

2杂交制种关键技术

2.1亲本种植

2.1.1种子处理与发放。亲本种子应统一采用硫酸脱绒、种衣剂包衣处理。播种前宜晒种1~2 d,包衣种不能浸种。

亲本种子采用二级发放。第1级发放由委托制种单位将亲本种子发放给制种单位,双方办理签字手续,当面取样、封样。第2级发放由制种单位再将亲本种子发放到各制种户,并造册备查。

2.1.2调整播种时间,保证花期相遇。同一亲本播种时间应一致。当2个亲本生育期差异不大时,可同时播种育苗;当父本与母本生育期差异较大时,可适当调整父本的播种期,以保证父母本花期相遇。

2.1.3父母本比例。父母本种植株数比例应根据杂交组合的特性、制种规模和当地具体情况而定,一般以1∶5~9为宜;父母本种子数量按各自的种植株数比例、制种面积和种植方式来确定,并增加20%的保险系数。

2.1.4种植密度与田间配置。父母本宜分区种植。母本种植密度较当地大田生产种植密度降低15%~20%为宜;田间配置采取等行距方式,行距适当增加。父本种植密度参照当地大田生产,适当密植[3]。

2.1.5播种方式。宜采用育苗移栽方式,父母本应分区育苗,苗床要严格分开,分户管理。父母本育苗数量按各自的种植株数比例和制种面积来确定育苗基数,并增加20%的备用苗。

2.1.6苗期除杂。移栽前或定苗前,应根据叶色、叶形、叶大小、茎杆颜色、茸毛密度、主茎腺体、叶背蜜腺、抗虫等特性及时拔除亲本中非标准株和混杂株。

2.1.7标记。移栽后,每块制种田应插上标牌,标明户主姓名、田块编号、面积、父母本名称等信息。绘出制种田示意图,并标出隔离情况与田块编号。

2.2制种程序

2.2.1制种前去杂与清理。制种前,拔除亲本中的非标准株和混杂株,亲本为转基因抗虫棉的,应严格除去非抗虫株[4]。制种开始前1 d和当天上午,应将母本已有的成铃、幼铃及已开放的花全部摘除。

2.2.2人工去雄。母本去雄以花冠变白(为黄白色)、变软、迅速伸长、露出苞叶顶部的花蕾为去雄对象,每天下午进行,去完为止。第2天早晨授粉前,若在母本植株上发现有未去雄的花朵,不应补去雄,应立即摘除。

2.2.3去雄质量检查。监督人员每天应检查去雄质量。检查内容包括:去雄是否彻底;是否有漏去雄的花朵;去雄的花冠是否带出制种田;去雄时是否伤及子房和柱头。

2.2.4人工授粉。当天授粉前,摘取父本花,用剪刀把雄蕊剪出花冠,或用镊子将已散粉的花药取下放在下面铺有纸张的筛网上摊开筛粉,达一定数量后用毛笔收集起来,倒入授粉瓶,花粉量至少盛满1/2瓶。授粉时间在当天露水干后,按照标记线对前1 d下午去雄的花蕾进行授粉,直到授完为。

止。长江流域棉区和黄河流域棉区授粉宜在11:00前完成。如遇露水太大或雨天,可适当推迟,将花粉存放在凉爽的地方摊薄,以便保持花粉活力。

2.2.5授粉质量要求。授粉量要充足、均匀;避免漏授粉;授粉时动作要轻,以免折断或损伤柱头;授粉时应防止花粉遇水。授粉结束后,收回标记线,及时倒掉剩余花粉,清洗授粉瓶和镊子。

2.2.6授粉质量检查。监督人员每天应检查授粉质量。检查内容包括:一是授粉是否充足、均匀;二是是否有漏授粉的花蕾。

2.2.7防止自交成铃。在整个制种期间,如见母本上有开放的花应立即摘除。如遇连续降雨不宜进行去雄授粉,应在雨后及时摘除所有自然开放的花朵,防止母本自交成铃。

2.2.8后期清理。制种结束后,母本棉株上所有花蕾、空枝、边心应除去,15 d内连续剪除漏除的花朵。父本植株应全部拔除。制种结束后、吐絮前,可根据铃的底部形状和有无萼片来判断真假杂交铃,自交铃应摘除。

2.3收获

2.3.1采摘。当大部分棉株有1~2个棉铃吐絮7~10 d时开始采摘,以后根据天气每隔7~10 d采摘1次。应采摘完全吐絮花,不收剥桃花,不带壳收花,不摘笑口桃,不捡露水花。收花应选晴天晨露干后进行,但雨前应及时抢摘。

2.3.2交售。在制种田地头交售籽棉,统一晾晒,并取样封存。地头收购籽棉是有效防止种子人为混杂的关键。

3种子加工关键技术

(1)种子接受。毛籽接受按照不同品种分库存放。

(2)机械设备的清理。加工不同批次不同品种的种子前,加工机械必须清理干净,不留残存种子,防止种子混杂。

(3)毛籽剥绒分2次轻剥,避免产生破籽。泡沫酸脱绒前,毛籽残绒率控制在9%以下,破籽率控制在5%以下。

(4)泡沫酸脱绒过程。每隔2 h取样检测残酸含量,残酸含量不超过0.15%。种子加工定量喂入是控制残酸含量的有效途径。

(5)每加工批次取样检测种子发芽率,发芽率达标的品种用种衣剂包衣分装,每批次分装品种取样、封样、检测,备查,成品种子分品种、分批次保存。种子出库建立档案。

4参考文献

[1] 陈燕,王岱萍,马惠应.两用系杂交棉制种技术[J].现代农业科技,2006(05X):32-33.

[2] 刘晓红.杂交棉制种高产栽培技术[J].新疆农垦科技,2010(1):52-53.

[3] 王翠兰,陈永森.杂交棉制种方法[J].农村科技,2009(12):7.

[4] 张香桂,钱大顺.杂交棉种子生产技术[J].种子科技,2000(5):299-300.

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